Tässä ovat Huomenta Suomen uudet juontajat!

MTV:n Huomenta Suomi -palaa ruutuihin ja viikonloppuisin ohjelman juontajina nähdään liuta tuttuja kasvoja.

Linnanahteen radioura on kestänyt yli 20 vuotta.

MTV:n pressitilaisuudessa kerrottiin tänään, että Uutisaamu muuttaa nimensä takaisin Huomenta Suomeksi. Samalla paljastettiin ohjelman viikonloppujen uudet juontajat.

Huomenta Suomen juontajina tullaan näkemään Aki Linnanahde, Antero Mertaranta, Joanna Kuvaja, Ira Hammermann, Niina Backman ja Lorenz Backman.

Muun muassa Radio Novan aamushowsta tuttu Linnanahde on innoissaan uudesta aluevaltauksesta.

– Todella hienoa päästä Pöllölaaksoon uusiin tiloihin ammattimaisen porukan kanssa tuomaan viikonloppuihin jotain uutta. Itse tykkään katsoa telkkaria viikonloppuisin, se on sellainen pyhä arjen hetki, Linnanahde kertoo pressitilaisuudessa.

Linnanahteen ura radiossa alkoi jo yli 20 vuotta sitten. Hän on juontanut muun muassa Sport FM -radiokanavalla sekä Radio Rockissa.

Keväästä 2016 lähtien Linnanahde on juontanut suosittua Radio Novan aamua yhdessä Minna Kuukan kanssa. Lokakuussa Linnanahde kertoi lopettavansa työt Radio Novan aamushowssa.

Uransa varrella Linnanahde on myös tuottanut ja käsikirjoittanut Tuomas Enbusken talk show’ta. Sittemmin Linnanahde ja Enbuske alkoivat tehdä yhdessä Enbuske & Linnanahde Crew -ohjelmaa sekä radiossa että televisiossa. Talk show’ta tehtiin kolmen vuoden ajan, kunnes Linnanahde joutui toteamaan, ettei kaikkeen riitä aika.

Linnanahteella on myös oma podcast ja YouTube-kanava.

Ohjelman muut juontajat ovat myös ennestään tuttuja. Antero Mertaranta tunnetaan ennen kaikkea jääkiekkoselostajana ja hänen lentävät lausahduksensa ovat jääneet ikuisesti monen mieleen.

Niina ja Lorenz Backman ovat kokeneita juontajia ja seurattu aviopari. He tapasivat toisensa Huuma-ohjelman kuvauksissa 2000-luvun lopulla, jonka juontopestistä Lorenz erityisesti muistetaankin. Niinan ääntä on totuttu kuulemaan Radio Novalla, missä hän juontaa päiväohjelmaa.

Joanna Kuvaja on tuttu kasvo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmasta, mutta hän on ollut nyt äitiyslomalla. Hän on aiemmin myös toiminut Huomenta Suomen juontajana.

Ira Hammermann on pitkänlinjan juontaja, joka on aiemmin nähty muun muassa Ylen Toivomus-sarjassa.