Putous-tähdet laativat erikoisen säännön kämppiksinä asuessaan – kalliiksi koitunut tempaus sai pinnan kiristymään toden teolla

Joonas Kääriäinen ja Antti Tuomas Heikkinen asuivat saman katon alla opiskeluaikoinaan.

Suosittu Putous-viihdeohjelma nähdään tv:ssä jälleen lauantai-iltaisin tammikuussa. Näyttelijäkaartiin kuuluvat tällä kaudella Ushma Olava, Joonas Kääriäinen, Mikko Töyssy, Juuso ”Köpi” Kallio, Aku Sipola ja Linda Wiklund.

Ohjelman juontajana nähdään Niina Lahtinen. Entinen Putous-näyttelijä Antti Tuomas Heikkinen hyppää ohjaajan saappaisiin.

33-vuotias Joonas Kääriäinen on ensimmäistä kertaa mukana Putouksessa. Hänet on aiemmin voinut bongata teatterilavojen lisäksi tv-sarjoista Paras vuosi ikinä, Made in Finland ja Karuselli.

Kääriäinen sanoo odottavansa innolla Putouksen suorien lähetysten alkua. Näyttelijä sai tietää jo kesällä hyppäävänsä mukaan Putous-jengiin, mutta hän on joutunut salaamaan asian läheisiltään.

– Aika pitkään on joutunut salailemaan. Nyt on onnellinen fiilis, että voi viimein jakaa asian! Kerroin ehkä muutamalle kaverille ja tietysti puolisolle. Se on helpottanut, että mukana on hyvä ystäväni Antti Tuomas Heikkinen, jonka kanssa on voitu keskustella Putouksesta, Kääriäinen sanoo.

Näyttelijä Joonas Kääriäinen odottaa innolla Putouksen suoria lähetyksiä.

Kääriäinen ja nyt Putouksen ohjaajan saappaisiin hyppäävä Antti Tuomas Heikkinen tuntevat toisensa jo vuosien takaa. Teatterikorkeakoulun aikoina he asuivat kämppiksinä viiden vuoden ajan.

– Meidän päivät koostui siitä, että pelattiin pleikkaria ja haistiin pahalle, Kääriäinen virnuilee.

Kääriäinen paljastaa, että pinna kiristyi kämppisvuosina toden teolla vain yhden ainoan kerran.

– Me lanseerattiin aikoinaan niin sanonut ”turpaanveto-kortit”, eli jos toinen ärsyttää, niin korttia olisi saanut käyttää yhden kerran. Kertaakaan ei kumpikaan käyttänyt, mutta Antti oli kerran lähellä käyttää.

Näyttelijä sanoo, että korttia oltiin lähellä vilauttaa silloin, kun hän rikkoi tempauksellaan Heikkisen uuden sängyn.

– Antti tilasi opiskelijabudjetilla uuden ja kalliin sängyn itselleen. Kun sänky oli toimitettu sisälle, niin jostain syystä päätimme hyppiä sängyllä. Minä hyppäsin sängylle ehkä elämäni korkeimman hypyn ja se meni rikki. Sänky oli ehtinyt olla Antilla ehkä viiden minuutin ajan, Kääriäinen muistelee.

– Antti oli silloin minulle ehkä vihaisempi kuin koskaan, mutta hän ratkaisi tilanteen lähtemällä lenkille. Hän tuli leppyneenä takaisin ja sänky saatiin sitten vaihdettua, hän naurahtaa.

Antti Tuomas Heikkinen toimii tällä kaudella Putouksen ohjaajana.

Näyttelijäntyönsä lisäksi Joonas Kääriäinen tunnetaan Paskan palvelun illallinen -konseptista.

Ideana on, että illalliset pitävät sisällään kolmen ruokalajin illallisen ja umpisurkeaa palvelua. Ammattinäyttelijät esittävät tarjoilijoita, jotka palvelevat asiakkaita niin huonosti kuin mahdollista.

– Se on show ja dinner, jossa ruoka on ensiluokkaista ja palvelu nimensä mukaisesti aivan surkeaa. Siinä minä ja muut näyttelijäkollegat kiusaavat asiakkaita.

Kääriäinen sanoo, että asiakkaat tietävät etukäteen mihin ovat tulossa, joten tarjoilijoiden tyly käytös ei tule heille yllätyksenä.

– Pointtina on, että kaikki asiakkaat tietävät mistä on kyse. Kun ihmiset tietävät etukäteen mitä on luvassa, niin he odottavat kieli pitkällä kokemusta.

Putous alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla lauantaina 21.1. klo 19.30.