Anniina Valtonen kertoo, mitä ulkonäköön liittyvää seikkaa tv-katsojat toivovat häneltä – tyrmää ehdotuksen heti alkuunsa

Puoli seitsemän -ohjelman perjantaijuontaja Anniina Valtonen vapautuu studion me-hengessä.

Pasilassa on hämmentävän seesteinen tunnelma. Eletään perjantai-iltapäivää, ja parin tunnin päästä luvassa on suora lähetys, jossa kaikki langat on muistettava pitää käsissä. Silti Ylen Mediatalolla otetaan rennosti, ja hässäkkää saa hakea.

Löytyisikö sitä maskihuoneesta?

– Vähän tulee kyllä kiire, myöntää maskeeraaja Laura Kivi.

Hän on juuri levittämässä kirkkaan oranssia luomiväriä illan juontajalle, Anniina Valtoselle. Puoli seitsemän -ohjelmaa perjantaisin juontava Anniina säihkyy indigonsinisessä asussa.

Lattialla odottavat kengät, joilla on pieni tarina.

– Nämä ovat UMK-kisassa mukana olleet tanssijan kengät, jotka on tuunattu uudelleen. Eivätkö olekin hienot? En käytä itse korkoja koskaan ja sääjuonnot teen lenkkareissa, mutta täällä, kun voi istua sohvalla, saan hienostella.

Laura Kivi loihtii Anniina Valtosen kasvoille säihkettä tv-lamppujen alle.

Anniina tunnetaan meteorologina, mutta tammikuun alussa työnkuva hieman muuttuu. Suosikkimeteorologi aloittaa Ylellä vakituisena työntekijänä.

– Teen edelleen säävuoroja ja käytän erikoisosaamistani, mutta lisäksi teen toimittajan töitä, kuten toimitan ilmastoaiheisia juttuja Puoli seitsemän -lähetyksiin. Tarvittaessa tuuraan muita juontajia.

Anniina on innoissaan päästessään testaamaan siipiään uusissa tehtävissä.

– Opettelen nyt asioiden katsomista toimittajan näkövinkkelistä ja juttuaiheiden etsimistä. Lisäksi pääsen eroon rankasta kolmivuorotyöstä.

Puoli seitsemän -ohjelmassa Anniina on ihastunut erityisesti villimpään ja vapaampaan esiintymiseen. Usein hän saa ylleen punaista, keltaista, vihreää tai muuta kirkasta.

– Olen eri roolissa kuin uutisissa. Ihmiset lähettävät toiveita, että olisin luonnollisempi, jopa että en meikkaisi ollenkaan. Mutta joskus ennen maskia treeneissä näen itseni monitorilla ja järkytyn. Ihmiset, tätä te ette halua! Meistä kukaan, miehetkään, eivät ole tv-valoissa ilman meikkiä!

Studion prompterissa lukee ohjelmajakson alkujuonto

Jos joku vaikuttaa hieman kiireiseltä, on kyseessä Linda Pukka, Puoli seitsemän -tuottaja. Ohjelman kokonaisuus syntyy hänen aivoissaan.

– Perjantain Puoli seitsemän -ohjelmassa on paitsi toiset juontajat kuin muina päivinä mutta myös erilainen mielentila. Anniina haastattelee illan vieraan, Olli-Pekka Kursi eli O-P juontaa etäyhteyden päässä ja Tuulianna Tola saa studiovieraasta esiin jotakin uutta pienen tehtävän avulla.

Tänään O-P on kylässä Billnäsissä tutustumassa yhteisölliseen asumiseen. Studioon saapuvat pian rallivieraat: Emil Lindholm ja kartturi Reeta Hämäläinen. Linda kertoo tutustuvansa pitkien etukäteispuhelujen kautta vieraisiin usein niin hyvin, että he tuntuvat kavereilta.

– Tykästyn aina kaikkiin. Hyvä taustatyö tuo syvyyttä ohjelmantekoon. Se auttaa myös, jos tulee ongelmia. Kaikesta selviää.

Linda on hyvin tyytyväinen siihen, että Puoli seitsemän ja Yle saavat Anniinan osaksi vakioporukkaa.

– Anniina on huiman idearikas, ja hän osaa asettua ihmisten tunnetiloihin hienosti ja empaattisesti.

Illan vieraat Emil Lindholm (vas.) ja Reeta Hämäläinen kirjoittavat Anniina Valtosen nimmarikirjaan. Tuulianna Tola (oik.) vastaa ohjelman inspiraatio-osuudesta.

Anniinan perjantai-illat toisinaan venyvät, sillä vaikka lähetyksen jälkeen pääsisi heti kotiin, ei aina malta lähteä.

– Jäämme juttelemaan pitkäksi aikaa ja ilta venähtää, vahvistaa Tuulianna Tola, jolla näyttää olevan edessään varsinainen haaste.

– Näin on, vieraiden kanssa pitäisi tänään rakentaa piparkakkutalo – ja toinen talo liivatelehdistä. Mitähän tästä tulee?

Tuulianna on vastuussa ohjelman innostamis- ja inspiraatio-osiosta. Hän myös postailee sosiaaliseen mediaan tunnelmia studiolta.

– Kertokaa, kummat korvikset tänään? Tuulianna juttelee puhelimelleen.

Yleisö saa päättää ennen suoraa lähetystä, sopivatko keltaiset vai moniväriset paremmin.

– Korvikset ovat minulle sydämen asia. Omistan niitä hirveän määrän.

Tuulianna Tola kyselee somessa, laittaako hän keltaiset vai moniväriset korvikset lähetykseen.

Tuulianna kertoo, että vaikka välillä räpelletään osaamisen rajamailla – kuten vaikkapa silloin, kun Ulla Tapaninen valoi kynttilää niin, että se suli kokonaan – on juuri siinä homman taika.

– Tahaton komiikka on leipälajimme! Suora lähetys vaatii epävarmuuden sietämistä, mutta se palkitsee, kun sen hallitsee. Rakastan livejä, ja Anniinan kanssa me-hengessä tekeminen on helppoa ja hauskaa.

– Viestit laulavat, ja välillä tapaamme vapaa-ajallakin. Joskus käymme koiriemme kanssa koirajätskitreffeillä.

Vieraat Emil ja Reeta ovat saapuneet Laura Kiven tuoleille maskeeraukseen. Meikin aikana Anniina harjoittelee studiosohvilla vuorosanansa läpi. Aitojen kohteiden puuttuessa hän suuntaa spiikit rallivieraiden kypärille, jotka nököttävät sohvalla.

Kun rallivieraat Emil Lindholm ja Reeta Hämäläinen menevät maskiin, Anniina Valtonen nappaa heidän kypäränsä ja vie ne studion sohvalle harjoitellakseen repliikkejään niille puhuen.

Tuulianna testaa kuohujuomien tuomista tarjottimella.

– Nyt näkyi pelkkä takamus, otetaanpa uusiksi! kehotetaan ohjaamosta.

– Katsomme kuvakulmat ja testaamme mikkien ohella myös etäyhteyden. Tänään kokeilemme ensimmäistä kertaa uutta kuvaustapaa: O-P:llä on mukanaan myös kännykkäkamera, jolla hän kuvaa itse, kertoo Linda Pukka.

Perjantaiseen tapaan Anniinan taustalla loistaa kirkkaanpinkkiä valosomistusta.

– Oho, sanoin Hankenin väärin. Onneksi tämä oli harjoitus. Kun kerran sanoin Innsburck eikä Innsbruck, kyllä tuli palautetta, Anniina huvittuu.

Anniina Valtonen on nähty meteorologina Ylen lähetyksissä vuodesta 2019 alkaen.

Juuri ennen kello kuuden uutisia kuvataan suora puffi eli pieni johdanto illan teemaan. Se sujuu hyvin ja rutiinilla.

Emil ja Reeta astelevat paikalle ja kertovat naureskellen, että tällä erää Emilin piti antaa Reeta-kuskille ajo-ohjeita, jotta Ylen studio löytyi.

Anniina saapuu tervehtimään vieraita kirja ojossa. Kyseessä on Anniinan oma pieni vakiotapa.

– Tämä on henkilökohtainen nimmarikirjani. Pyydän siihen aina kaikilta vierailtani nimikirjoituksen. Katsotaan, kuinka paljon niitä lopulta tulee.

Linda jututtaa vieraita ja paljastaa, että jälleen kerran hän on kuin vahingossa sukeltanut syvälle illan aiheeseen.

– Niin, nyt minä haluaisin ajaa rallia itse!

Vielä pieni treeni piparipisteellä, ja sitten alkaa olla valmista.

– Apua, mun kädet on nyt jossain möhnässä! koristeiden seassa ähkitään.

Anniina Valtonen ja Tuulianna Tola jäävät monesti lähetyksen jälkeen juttelemaan.

Tuuliannan korviskysymykseen on vastattu somessa, ja korvalehtiin pääsevät killumaan moniväriset ihanuudet.

Sitten enää odotetaan. Rauhallinen tunnelma jatkuu aina suoraan lähetykseen saakka. Kaikki sujuu mallikkaasti kokeneen porukan käsissä.

Ja päivän jännittävin haastekin saadaan lopulta kunnialla maaliin: piparkakkutalot pysyvät pystyssä – ainakin syömiseen saakka!

Puoli seitsemän, maanantaista perjantaihin TV1 klo 18.30

