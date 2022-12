Main ContentPlaceholder

TV & elokuvat

Bill Cosbyn uhriksi joutunut Andrea kertoo kauhujen yöstään – uutuusdokumentti paljastaa järkyttäviä yksityiskohtia rakastetun koomikon käytöksestä

Ainakin 63 naista on syyttänyt julkisesti koomikko Bill Cosbya seksuaalirikoksista. Toistaiseksi vain yksi heistä, koripalloilija Andrea Constand, on onnistunut viemään Cosbyn oikeuteen ja saamaan tälle vankilatuomion. Tuore The Case Against Cosby -dokumentti kertoo hänen tarinansa.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Andrea Constand kuvailee tuoreessa dokumentissa yötä, jolloin Bill Cosby raiskasi hänet.