Köpi Kallio yllättää uutena Putous-tähtenä – paljastaa saaneensa tarjouksen, josta ei voinut kieltäytyä

Radiosta tuttu juontaja Köpi Kallio nähdään mukana Putous-viihdeohjelmassa keväällä.

MTV:n suosikkisarja Putous palaa tv-ruutuihin tammikuussa, kun sarjasta pyörähtää käyntiin jo 15. tuotantokausi.

Moni asia on tällä kaudella muuttunut niin näyttelijäjoukosta ohjaajaan ja juontajaan. Ohjaajana tällä kaudella toimii näyttelijänä tunnettu Antti Tuomas Heikkinen ja Putouksessa ohjaajana ja käsikirjoittajana aiemmin nähty Niina Lahtinen hyppää nyt juontajaksi.

Näyttelijäkaartissa on mukana Putous-konkareita ja uusia tulokkaita. Aku Sipola ja Mikko Töyssy ovat tv-katsojille tuttuja jo aiemmilta Putous-kausilta, uusina mukaan näyttelijäkaartiin tulevat Ushma Olava, Linda Wiklund, Juuso ”Köpi” Kallio ja Joonas Kääriäinen.

Radiojuontajana tunnettu Köpi Kallio tekee Putouksessa aivan uuden aluevaltauksen näyttelijänä. YleX Aamu -lähetystä Ville ”Viki” Eerikkilän kanssa juontanut Kallio sanoo olevansa nyt aivan uuden edessä Putouksessa.

Kaikki sai alkunsa puhelinsoitosta, jossa juontajalta tiedusteltiin olisiko hän mahdollisesti kiinnostunut osallistumaan Putoukseen.

– Olen aikaisemmin vieraillut Putouksessa tekemässä sketsejä ja viime vuonna paikkasin sairastunutta Akua, joten oisko siinä sit ollut ne kantimet? En kyllä kieltämättä osannut odottaa, että minua pyydetään mukaan. Hienoa, että kysyttiin ja on mukava olla kokeilemassa tätä seikkailua! Kallio iloitsee.

– Olen pitänyt Antti Holman ja Armi Toivasen hahmoista. Sen verran pitää kotiin päin vetää, että Joonas Nordmanin hahmoista on löytynyt paljon samaistuttavaa, porilaislähtöinen Kallio kertoo omista suosikkihahmoistaan.

Kalliolla on kokemusta stand upista, käsikirjoittamisesta sekä sketsiviihteestä ja sketseissä esiintymisestä, mutta näytteleminen on Kalliolle uusi aluevaltaus.

– Ei ole kyllä kokemusta draamasta, enkä ole ollut aiemmin mukana tv-sarjoissa tai elokuvissa. Komedianäyttely on tuttua, mutta muutoin ei ole tullut koskaan näyteltyä, Kallio kertoo.

– Näytteleminen on kiinnostanut minua monta vuotta ja tässä ohjelmassa yhdistyy niin monta kiinnostuksen aihetta, että oli vaikea olla sanomatta ”kyllä”.

Kallio sanoo olevansa tosissaan kiinnostunut luomaan uraa näyttelemisen parissa myös Putouksen jälkeen.

– Totta kai olen kiinnostunut tekemään draamaroolejakin. Olisi ihan schaibaa valehdella, ettei se kiinnostaisi. Toivottavasti tästä poikii jotakin, mutta haluan myös keskittyä tähän hetkeen ja tähän ohjelmaan. Katsotaan sitten, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Kallio ja Ville ”Viki” Eerikkilä lopettivat huippusuositun aamushow’nsa heinäkuussa. Sen jälkeen parivaljakko on tehnyt yhteistä Viki ja Köpi Show’ta Yle Areenaan. Kalliolla on monta rautaa tulessa työrintamalla, mutta hän ei ota stressiä työkiireistä.

– Olen myös huomannut sen, että viime vuosina olen vähemmän ja vähemmän jaksanut suunnitella asioita. Tehdään yksi juttu kerrallaan, nautitaan siitä ja mennään siitä sitten eteenpäin, hän sanoo.

Suorat lähetykset jännittävät kokenutta radiokonkaria edelleen.

– Olen tehnyt paljon suoria lähetyksiä radion puolella, niin tiedän, että liven taika on se, että lähetyksessä saa näkyä, että kyseessä on suora. Moka on lahja, kuten sanotaan. Sen takia vähän toivon, että liven tuntu näkyy telkkarissa. Kaikki ei aina mene kuin käsikirjoituksessa, mutta se kuuluu suoriin lähetyksiin.

Putous-tähdet Mikko Töyssy. Joonas Kääriäinen, Köpi Kallio, Aku Sipola, juontaja Niina Lahtinen, Linda Wiklund ja Ushma Olava.

Hän arvioi reagointikyvyn ja ideoinnin olevan omia vahvuuksiaan Putouksessa.

– Uskon, että voin tuoda aika paljon näkökulmia ja ideoita siihen, miten jostain asiasta voidaan saada kaikki irti. Olen radion puolella tehnyt muutamia hahmoja, ja toivon, että jos niitä uskaltaisi nyt tehdä tv:nkin puolella.

Putous 21. tammikuuta alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.