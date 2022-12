Kate Winslet elää todellisuudessa täysin poikkeuksellista elämää maaseudulla – paljastaa nyt IS:lle häkellyttävän totuuden kuvausreissujensa kulisseista

Näyttelijä Kate Winslet kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa arjestaan perheensä kanssa pikkukaupungissa, Avatarin jatko-osan The Way of Water tekemisestä Titanic-ohjaaja James Cameronin kanssa sekä siitä, miten veden alla pidätetään hengitystä ennätysaikoja.

Tehdessään Avatarin jatko-osaa The Way of Water näyttelijä Kate Winslet opetteli pidättämään hengitystä yli seitsemän minuuttia. – Olen itse asiassa aika varovainen. En edes laskettele, Winslet sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

Lontoo, Iso-Britannia

Yli seitsemän minuuttia on ällistyttävä aika pidättää hengitystä. Se oli näyttelijä Kate Winsletin ennätys, kun seikkailuelokuva Avatarin jatko-osan tekijät pulahtivat veden alle vapaasukellusta valmentaneen Kirk Krackin johdolla.

Hengityksen täydellinen hallitseminen teki Winsletistä, 47, Avatarin kuvausten sukellustähden, joka sai Titanic-ohjaaja James Cameroninkin ihailemaan tämän taitoja – ja Cameron sentään alkoi harrastaa vapaasukeltamista jo 1970-luvun alussa, ennen kuin Winslet oli syntynytkään.

Lontoolaisen viiden tähden hotellin sviitissä on vastassa tyytyväiseltä vaikuttava näyttelijätähti, joka ei silti elvistele ennätyksellään.

– Aviomieheni puskee itsensä usein äärirajoille, ja minä ärryn siitä aina valtavasti, että pitikö taas tehdä niin. Itse en todellakaan ole mikään ekstremeihminen, en todellakaan! Winslet puuskahtaa Ilta-Sanomien haastattelussa.

Sitten Winslet pysähtyy hetkeksi miettimään.

– Olen itse asiassa aika varovainen. En edes laskettele, hän sanoo.

Pitkään tekeillä olleessa uudessa Avatar-seikkailussa The Way of Water Winslet pääsi kuitenkin pistämään itsensä kirjaimellisesti likoon. Winslet näyttelee vedestä elävän Metkayina-klaanin shamaania ja matriarkkaa, joka antaa turvapaikan alkuperäisestä elokuvasta tutulle Sullyn perheelle.

Winsletin rooli ei ole iso, mutta se on elokuvan tarinan kannalta merkittävä. Se myös saattaa kasvaa tulevissa Avatar-seikkailuissa: niitä on parhaillaan tekeillä osaan 5 asti. Tuon viimeisen Avatarin on määrä tulla ensi-iltaan vuonna 2028.

Kate Winslet ja Cliff Curtis näyttelevät Ronalia ja Tonowaria, vedestä elävän Metkayina-klaanin johtajia.

Ensimmäinen Avatar-elokuva 13 vuotta sitten oli jättimäinen hitti, joka on vieläkin maailmanlaajuisella tuotolla mitattuna kaikkien aikojen menestynein elokuva. Ylistyksen lisäksi alkuperäinen Avatar sai myös kritiikkiä tietokoneella viimeistellyistä sini-ihoisista hahmoistaan: pitkänhuiskeat Na’vit kun ovat ihmisiin verrattuna langanlaihoja.

Jatko-osassa Winsletin esittämä matriarkka Ronal on elokuvan lukuisista soturihahmoista ainoa, jolla on näkyvä maha. Vaikka Winslet on urallaan taistellut usein epärealistisia kauneusihanteita vastaan, Ronalin raskaus ei silti ollut hänen oma kannanottonsa: se oli mukana jo käsikirjoituksessa.

Kehut menevät ohjaaja James Cameronille, jonka elokuvissa on aiemminkin nähty vahvoja naishahmoja. Joukkoon voi laskea Winsletin itsensä Titanicissa esittämän sinnikkään Rosen, samoin vaikkapa Aliens – paluun (1986) Sigourney Weaverin, Terminator-elokuvien Linda Hamiltonin ja Avatar-elokuvissa Neytiriä näyttelevän Zoe Saldanan.

– Jim (Cameron) on loistava luomaan naisille hyviä rooleja, jotka eivät ole vain vahvoja, vaan myös merkittäviä ja tärkeitä. Fyysisesti he eivät ole vain sisukkaita vaan myös kykeneviä tekemään asioita, Winslet kehuu.

Aivan kuin oikeassakin elämässä.

– Kuka tahansa raskaana oleva nainen voi todeta, ettei raskaus estä tekemästä asioita. Ainakaan minä en pysähtynyt! hän nauraa.

– Herranjumala, tein raskaana ollessani paljon töitä, patikoin pitkiä matkoja ihan viimeisilleen asti ennen synnytystä, ja muitakin hyvin fyysisiä asioita.

Kate Winslet vieraili aviomiehensä Edward Abel Smithin kanssa Venetsiassa kesällä 2018. Smith tunnettiin vuosina 2008–2019 nimellä Ned Rocknroll.

Tätä nykyä Winslet elää länsi-Sussexissa West Witteringin muutaman tuhannen asukkaan pikkukylässä miehensä, miljardööri Richard Bransonin lähisukulaisen Edward Abel Smithin kanssa.

Molempien Avatar-elokuvien tarinan ytimessä on luonnon suojeleminen ihmisen aiheuttamalta tuholta. Kun Winsletiltä kysyy, miten hän itse osallistuu luonnon suojelemiseen, hän melkein pyrskähtää nauruun. Kysymys on liiankin laaja.

– Voi herranjestas, vaikka miten! Me emme käytä kotona muovia, meillä on sähköauto, oma kanatarha ja vihannekset tulevat omasta puutarhasta. Aivan omavaraisia me emme ole, mutta melko hyvällä mallilla olemme, hän kuvailee.

Winsletin perheen talokin lämpiää puilla, ei öljyllä. Kuvausmatkoille tai vaikka päiväretkellä Lontooseen Winslet sanoo jemmaavansa omat eväät mukaan.

– Tuon Lontooseen oman veteni, kaiken syömäni ruoan, omat teepussit ja kahvit, oman maitoni. Kaiken. Olen tehnyt näin vuosia.

Puhuessaan Winslet katsoo silmiin ja vastaa asiallisen jämptisti mutta ystävällisesti, välillä kovastikin innostuen. Maailman suurimpiin tähtiin kuuluvan naisen olemuksesta huokuu rento itsevarmuus.

Avatar: The Way of Waterissa korostuvat nuorten roolit. Sullyn perheen ihmisottolasta Spideria näyttelee Jack Champion.

Jatko-osan tarinassa korostuu nyt Avatarin uusi sukupolvi. Vanhempien (Sam Worthington ja Zoe Saldana) lisäksi elokuvan päähenkilöihin kuuluu neljä eri-ikäistä ja varsin vilkasta Na’vi-lasta.

– Rakastan näytellä lasten kanssa. Se on yksi työni inspiroivimpia asioita. Ja Avatarissa meillä oli tietenkin todella paljon nuoria, Winslet sanoo Lontoossa.

Winslet aloitti itsekin nuorena: ensimmäisen teatteriroolinsa hän teki jo 5-vuotiaana, ja läpimurtoelokuvansa Taivaalliset olennot (1994) Uudessa-Seelannissa 17–18-vuotiaana. Nykyään hänet tunnetaan elokuviensa nuorten näyttelijöiden suojelijana.

Viime vuonna hän paljasti piiloutuneensa rikosdraamasarjan Mare of Easttown (HBO Max) kuvauksissa auton takakonttiin kuuloetäisyydelle, kun hänen 20-vuotias kollegansa Angourie Rice kuvasi autossa tapahtuvaa seksikohtausta.

Lontoossa Winslet sanoo kuuntelevansa aina kiinnostuneena nuorten näyttelijöiden kysymyksiä.

– On huikeaa olla itse siinä asemassa, jossa voin jakaa heille omia kokemuksiani ja rehellisesti sanoen auttaa heitä. Se on mahtavaa, Winslet kertoo.

Winsletillä itsellään on kolme lasta: Vanhin, Mia, syntyi vuonna 2000 ensimmäisen aviomiehensä, apulaisohjaaja Jim Threapletonin kanssa. Toinen lapsi, Joe, syntyi toisesta liitosta James Bond -seikkailut 007 – Skyfall (2012) ja 007 – Spectre (2015) ohjanneen Sam Mendesin kanssa.

Winsletin ja Smithin yhteinen lapsi Bear syntyi 2013. Kun Winslet on kuvausmatkoilla, joogaa ja kylmävesikylpyjä harrastava isä on kotona lasten kanssa.

Kate Winsletin suuri läpimurtorooli oli Titanic-elokuvan Rose. Hänen rakastettuaan Jackia elokuvassa esitti Leonardo DiCaprio. Kaksikko tutustui elokuvaa tehdessä, ja heidän ystävyytensä on säilynyt siitä alkaen.

Viimeksi Winslet teki töitä Avatar-ohjaaja James Cameronin kanssa Titanicissa yli 25 vuotta sitten. Siitä tuli paitsi maailman menestyneimpiä elokuvia – se on yhä sijalla kolme – myös Winsletin läpimurto, joka antoi 22-vuotiaalle näyttelijälle mahdollisuuden valita omat työnsä.

Yllättävää kyllä, Winsletin näkökulmasta Titanicin spektaakkelimaisten laivakohtausten teko oli paljon mutkikkaampaa kuin uudessa Avatarissa.

Käytännössä Winsletin kasvoihin ja kehoon kiinnitettiin pallomaisia antureita, jotka välittivät tietokoneille hänen tarkat ilmeensä ja liikkeensä. Aina kun Winsletin esittämä Ronal sukeltaa elokuvassa, Winslet joutui kuvauksissa sukeltamaan oikeastikin vesitankissa, jolla oli kokoa lähemmäs 950 000 litraa.

Hahmojen lisäksi koko värikäs Pandora-planeetta luotiin tietokoneella.

– Anturit kasvoissa näyttelijä sai liikkua vapaasti, toisin kuin perinteisempää elokuvaa tehdessä. Koko prosessi tuntui oikeastaan aika vapauttavalta, Winslet ihastelee.

Näyttelijät Kate Winslet, Sigourney Weaver, ohjaaja James Cameron sekä näyttelijät Zoe Saldana ja Sam Worthington saapuivat lehdistön eteen viime viikolla Lontoossa.

Juuri uusien kokemusten saaminen oli luontoa puolustavan sanoman lisäksi yksi syy lähteä mukaan Avatarin spektaakkelimaiseen jatko-osaan, vaikka se eroaa täysin hänen viime vuosien muista roolivalinnoistaan – esimerkiksi 1840-luvun Englantiin sijoittuvasta Ammonite-draamasta (2020), jossa Winslet esitti naiseen rakastuvaa fossiilienkerääjää.

– Olen rohkea, mutta en ole peloton, ja ne ovat kaksi eri asiaa. Rakastan tilanteita, joissa voin oppia jotain uutta.

Tosin mitä tahansa Winslet ei enää halua opetella, ja siihen on käytännön syitä. Nuorempana Winslet ei esimerkiksi koskaan oppinut laskettelemaan suksilla, koska siihen olisi pitänyt käyttää rahaa, jota kaakkois-Englannin Readingissa asuvalla perheellä ei kerta kaikkiaan ollut.

Winsletin äiti työskenteli lastenhoitajana ja tarjoilijana, ja näyttelijäisä joutui tekemään hanttihommia, kun hän ei saanut rooleja.

– Kun sitten tulin äidiksi 25-vuotiaana, jouduin elämään aiempaa vastuullisemmin. Koska olin jonkin aikaa ensimmäiselle tyttärelleni yksinhuoltaja, en vain voinut tehdä vaarallisia asioita, Winslet kertoo Lontoossa.

– Nykyään olen päättänyt, että en opettele laskettelua, koska en halua asettaa itseäni sellaiseen vaaraan, joka voisi vahingoittaa uraani tai perhettäni. Välitän siitä, että pysyn turvassa enkä joudu onnettomuuksiin.

Avatar: The Way of Waterissa liikutaan sekä veden päällä että sen alla. Jake Sullya esittää yhä Sam Worthington – tällä kertaa täysin Jaken Na’vi-hahmona.

Avatarin jatko-osassa liikutaan syvissä vesissä. Todellisuudessa elokuvan sukelluskohtaukset kuvattiin jättimäisessä, lähemmäs 950 000 litraa vetävässä vesitankissa.

Miten Winslet sitten pystyi pidättämään veden alla henkeä yli seitsemän minuuttia – eikö se ole vaarallista?

– Hengityksen pidättäminen on taito ja urheilulaji, joka pitää opetella. Se ei onnistu niin, että vain pidättää henkeä ja toivoo, että se riittää.

– Keskittymällä, opettelemalla ja todella kuuntelemalla ja tuntemalla kehossa tapahtuvan fyysisen muutoksen henkeä pystyy pidättämään koko ajan kauemmin ja kauemmin. Rakastin tämän opettelemista.

Winsletin mielestä monet aikuiset ovat koulusta päästyään unohtaneet, miten olla avoin uusien asioiden opettelemiselle.

– Kun minulle sitten työssäni tarjottiin tätä mahdollisuutta, se tuntui todella jännittävältä!

Avatar: The Way of Water, ensi-ilta elokuvateattereissa ke 14.12.