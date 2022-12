Italialainen Tommaso, 19, muutti töiden perässä Suomeen – meille itsestään selvä asia tuntui aluksi ”hyvin oudolta”

Suomen Lappi houkuttelee kausityöntekijöitä myös ulkomailta. Portugalista, Italiasta ja Englannista saapuneet työntekijät kertovat kokemuksiaan dokumentissa.

Kamerat seuraavat perässä, kun brittiläinen morsian saapuu lumikappelin eteen poron vetämällä reellä Suomen Lapissa. Kylmässä säässä morsian jo kyselee sisäänpääsyä, mutta ensin otetaan valokuvia – ulkona! Hän hymyilee kauniisti kahdelle eri kameralle olkaimellisessa häämekossaan eikä anna höyryävän hengityksen häiritä.

Hetkeä seuraa sivusta englantilainen Rue Niemi, joka 12 vuotta sitten perusti ulkomaalaisille suunnatun hääsuunnitteluyrityksen Leville huomattuaan, että alan firmalle olisi kysyntää.

Ennen kuin tähän hetkeen on päästy, Niemi on suunnitellut ja järjestänyt kaiken kuntoon parin tärkeää päivää varten. Dokumentissa näytetään, kuinka Niemi muun muassa istuu tietokoneen ääressä, kokoustaa, siirtää pöytiä ja somistaa niitä lumiseen maisemaan sopivilla koristeilla.

Hän sytyttää vielä kauniisti koristellussa kappelissa kynttilät, ohjeistaa sulhasta siitä, mitä vihkimisen aikana tapahtuu, ja tarkistaa hääpaikan viimeisen kerran, jotta kaikki näyttää varmasti hyvältä kuvissa.

– Yksityiskohdat ovat hyvin tärkeitä häissä, Niemi tietää kokemuksesta.

– Paras tapa kuvailla hääsuunnittelua on minusta vertaus jäävuoreen. 90 prosenttia jäävuoresta on pinnan alla. 10 % on hääpäivä, ja 90 % on sen suunnittelua, valmistelua, järjestelyä ja varauksia.

Päivän päätteeksi koko hääporukka kerääntyy ulos valokuviin kevyen lumisateen saattelemana. Iloinen, englanninkielinen puheensorina kuuluu taustalta. Illan kruunaa ilotulitus. Niemi myhäilee sivussa tyytyväisenä.

– Olen onnellinen, kun teen työtäni. On ihanaa saada olla osa ihmisten elämän tärkeintä päivää ja ihanaa, että he luottavat minuun.

Puolituntisessa Talvityöläiset-dokumentissa Niemen lisäksi kevyellä otteella työstään ja kokemuksistaan Lapissa kertovat Bárbara Dias sekä italialainen Tommaso Montesi.

Talveksi Rovaniemelle kausityöntekijäksi saapunut portugalilainen Bárbara Dias, 35, ajaa autoa rauhalliseen tahtiin pilkkopimeässä, lumisella tiellä. Safarioppaana työskentelevä Dias on noutanut ulkomailta saapuneita turisteja kyytiinsä.

– On vaikuttavaa, miten hyvin kaikki ajavat lumessa, yksi turisteista ihmettelee auton kyydissä.

– Niin, ja lujaa, toinen jatkaa takapenkiltä.

Dias puolestaan kummastelee, miten tällä kertaa tiellä on näin ruuhkaista: he joutuvat hetkellisesti pysähtymään, kun vastaantuleva auto peruuttelee sivutielle. Ei aikaakaan, kun vastaan tulee toinenkin auto. Dias odottaa tien sivussa, jotta autolla on kunnolla tilaa mennä ohi.

– Pelkäsin, että näin kävisi, portugalilainen tuumaa, kun auto ei liikahdakaan lumen keskeltä.

– Nyt ei taida auttaa muu kuin nousta ulos autosta ja työntää, hän sanoo asiakkaille naurahtaen.

Neljä turistia tarttuu tuumasta toimeen ja työntää autoa keulasta taaksepäin. Renkaat pyörivät paikoillaan, eikä auto hievahdakaan. Yksi turisteista alkaa heitellä käsin lunta pois etupyörän luota.

Lopulta autoa työnnetään eteenpäin, ja se lähtee liikkeelle. Kuuluu helpottuneita naurahduksia.

Dias vie ryhmän kellumaan avantoon pimeällä. Hän avustaa asiakkaita pukemaan kelluntahaalarin ja neuvoo, miten veteen mennään portaita pitkin peruuttamalla.

– Menkää aina rauhallisesti. Portailla on jäätä. Jää on liukasta, Dias artikuloi hitaasti englannin kielellä.

– Paljon jäätä, tuumaa ensimmäisenä veteen menevä asiakas.

– Niin, Lapissa riittää jäätä, naurahtaa Dias.

Dias vaihtaa työpaikkaa ja maata sesongin vaihtuessa, eikä tämä suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun hän on Lapissa töissä. Marraskuun alusta maaliskuun loppuun Lapissa työskentelevältä Diasilta tiedustellaankin monesti, miksi hän haluaa palata kylmään Pohjolaan.

– Sanon usein, että Lappiin kiintyy. Minusta on ihanaa olla ulkona yöllä tähtikirkkaan taivaan alla. Rakastan sitä näkyä. Ulkona on kylmä, hengitys höyryää, mutta pidän siitä. Sellaista ei voi kokea missään muualla. Rakastan metsän hiljaisuutta. Voi vain keskittyä aistimaan ympäristöään. On niin rauhaisaa ja hiljaista. Ne ovat asioita, jotka saavat minut palaamaan Lappiin.

19-vuotias italialainen Tommaso Montesi on saapunut ensimmäistä kertaa pohjoiseen. Hän on baarimikkona Kittilässä sijaitsevassa jääbaarissa. Se on Montesin ensimmäinen oikea työpaikka.

– En harkinnut asiaa kovin perusteellisesti.

– Aluksi kaikki tuntui hyvin oudolta ja kylmältä. Todella kylmältä. Sitten aloin hiljalleen tottua Lapin säähän.

Montesilla on suomalaisia nuoria kavereina. Hän leipoo heidän kanssaan pipareita.

– En voi lakata syömästä taikinaa. Se on tosi hyvää.

Italialainen pääsee kokemaan myös yöpymisen jäähotellissa.

– Pidetäänkö takit päällä? Montesi kyselee.

– Ei! hän saa nopeasti yhteisen vastauksen suomalaisilta, jotka myös neuvovat, millainen varustus kannattaa yöksi pukea päällä.

Montesi laittaa pipon päähän, mutta se ei vielä tunnu auttavan.

– Paleltaa jo nyt, hän toteaa.

Italialainen kertoo, että hänen kotimaassaan ei ole tyypillistä, että hänen ikäisensä nuoret lähtevät ulkomaille. Sen sijaan on tavallista mennä yliopistoon kodin lähelle.

– Lapissa olo on muuttanut minua. Olen kasvanut itsenäisemmäksi. Olin onnekas, kun pääsin tänne töihin.

