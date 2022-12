Brittany, 28, joutui seksilelunsa takia lääkärin vastaanotolle

Montako uutta yhdysvaltalaista tosi-tv-ohjelmaa tarvitaan esittelemään ihmisten ruumiinonteloihin kiinni jääneitä esineitä? Ilmeisesti kaksi. This Came Out of Me ja Jumissa seuraavat lääkärien työtä erikoisissa hätätilanteissa.

Paljon dildoja, shampoopullo, olutpullo… Kerran eräällä naisella oli myös huumepiippu. Hänet oli pidätetty huumeiden polttamisesta, ja hän pisti piipun pyllyynsä piilottaakseen sen poliisilta, kirurgi George Crawford kertoo Jumissa-sarjassa tavaroista, joita hän on poistanut ihmisen peräsuolesta.

Tällä kertaa ensiavun asiakkaana on 28-vuotias alabamalainen Brittany. Vibraattori on työntynyt hyvin syvälle hänen peräsuoleensa.

– Jos työntää jotain peräsuoleen, pahimmassa tapauksessa se menee suolen seinästä läpi. Sitten siellä on reikä, ja kakka vuotaa eteenpäin. Siitä se tilanne vain pahenee, kirurgi selvittää.

Atlantalaisen Jumissa-sarjassa nenä-, korva- ja kurkkulääkäri Daniel Carothersin vastaanotolle saapuu Badruddin, Intiasta kotoisin oleva isoisä, ja tämän lapsenlapsi Shasleen, joka toimii tulkkina. Isoisä epäilee, että korvassa on jotain sinne kuulumatonta.

– Tyypillisesti korvassa on torakka. Torakalla on piikkiset jalat, ja ne jäävät jumiin korvakäytävään. Se on melko pelottavaa itse asiassa, tohtori sanoo kameralle.

Shasleen kääntää päänsä pois, kun tohtori tutkii tilannetta korvan sisältä. Vain rasahduksia kuuluu, kun lääkäri yrittää saada hyönteistä pois miehen korvasta. Se irtoaa pieni pala kerralla.

Patricia on aikoinaan tuhonnut nenänsä sisukset vetämällä sinne huumeita. Nyt nenä kaipaa säännöllistä puhdistamista.

– Patrician nenä on yksi pahimmista, mitä näkee. Huumeet pilasivat nenän, ja sen kanssa on elettävä, lääkäri Daniel Carothers toteaa.

Sarja This Came Out of Me jatkaa samalla linjalla. Sarjan päähenkilö on texasilainen ensiapulääkäri, entinen malli Ruby Rose. Ensimmäisessä jaksossa hän hoitaa muun muassa miestä, jolla on kivuliaasti turvonnut penis. Toisen miehen pakarassa on suuri märkäpaise, joka puhkaistaan. Vähemmän häiritsevää osastoa jaksossa on pikkutytön nenään juuttunut koristehelmi.

This Came Out of Me -sarjan Ruby Rose selostaa, mitä pahimmillaan voi tapahtua.

Sarjassa esitellään analyyttisesti grafiikan avulla se, mistä tapauksissa on kyse. Rose myös selostaa, mitä voisi pahimmillaan tapahtua.

Osa molempien ohjelmien sisällöstä on melko ällöttävää seurattavaa. Joillekin tapauksille ei tietenkään itse olisi voinut mitään, mutta tietyissä tapauksissa ohjelma toimii toivottavasti varoittavana esimerkkinä.

This Came Out of Me TLC perjantaina 9.12. klo 22.00, uusi jakso ma klo 22.00

Jumissa lauantaina TLC klo 23.00, uusi jakso ma klo 21.00