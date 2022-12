Voitto jäi vain yhdestä äänestä kiinni: Selviytyjissä toiseksi tullut kilpailija kertoo rehellisen mielipiteensä voittajasta

Selviytyjät Suomi -kisan voitosta taistelivat Tommi Manninen ja Sami Helenius.

Selviytyjät Suomen hopeasijan napannut juontaja Tommi Manninen avautuu Pudonneen tilityksessä lämpimin sanakääntein kisan voittaneesta Sami Heleniuksesta.

Finaalijaksossa tuomariston eteen käveli kaksikko, joista molemmat vakuuttivat olevansa onnellisia, kävi kisassa miten tahansa. Tiukan äänestyksen jälkeen Sami vei voiton yhden äänen enemmistöllä.

– Ei mitään hajua, mitä mun pulssi oli siinä vaiheessa, kun äänet olivat kolme ja kolme. Mutta tänään mä olin rauhassa, myös siinä tilanteessa. Tiesin, että paras voittakoon, Tommi sanoo.

Selviytyjät-superfaniksi jo kisan alussa tunnustautunut Tommi pelasi koko kauden harkittua ja taitavaa peliä. Hän vakuuttaa olevansa sijoitukseen tyytyväinen.

– Tää tulee olemaan valtava klisee, ettei mulle jäänyt mitään hapaankoloon tästä tuloksesta. Tulin voittamaan, mutta peli opettaa niin paljon susta itsestäsi ja ylipäätään kaikesta.

– Se, mitä en odottanut, oli nämä matkalla kohtaamani ihmiset. Se, että sain heidät, on valtava rikkaus, ja tajusin jossain vaiheessa tätä viimeistä viikkoa, että me ollaan tehty sellainen kisa, jota on kiva katsoa ja mä olen ollut siinä osa aktiivisena pelaajana, Tommi sanoo.

– Tää tulee olemaan valtava klisee, ettei mulle jäänyt mitään hapaankoloon tästä tuloksesta. Tulin voittamaan, mutta peli opettaa niin paljon susta itsestäsi ja ylipäätään kaikesta.

Samista Tommilla ei ole muuta kuin hyvää sanottavaa.

– Lopputulos, että Sami voitti, on se syy, miksi mä sanoin, että hän on mun pahin vastus finaaliin. Se mies, jonka mä tapasin ensimmäisenä päivänä, niistä syistä, miksi halusin hänestä mun läheisimmän liittolaisen, me kaikki tunnetaan niin kovasti toisiamme kohtaan tässä viimeisessä porukassa, että olisin varmaan itsekin äänestänyt Samia, Tommi nauraa.

Peliinsä Tommi on tyytyväinen ja toivoo jättäneensä ohjelman historiaan lähtemättömän jäljen.

– Olen saanut pelata peliä nimeltä Selviytyjät ja selvittänyt tieni finaalikaksikkoon. Jos jossain on lapsi punaisessa lippiksessä ja susipaidassa, olen tehnyt osani tässä seikkailussa ja Selviytyjien historiassa. Sitä tää on ollut mulle, ja jos olen voinut tehdä sen jollekin toiselle, en tarvitse voittoa.

Selviytyjät Suomea esittävä Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.