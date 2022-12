Harryn ja Meghanin läheiset pääsevät ääneen uutuusdokumentissa – tällainen on jättisummia maksanut salamyhkäinen Netflix-sarja

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin elämästä kertova Netflixin odotettu uutuusdokumentti Harry ja Meghan on aiheuttanut paljon kohua jo ennen julkaisua, sillä itse ohjelman sisältö ja jopa julkaisupäivä on pidetty salassa aivan viime hetkiin saakka. Nyt Netflix julkaisi sisällöstä pienen maistiaisen.

Nyt se on varmaa: prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin elämästä kertova Netflix-dokumentti on kaikkien erimielisyyksien ja salamyhkäisyyksien jälkeen pian julki.

Ulkomaisten mediatietojen mukaan dokumentin ensi-ilta on 8.12, mutta Netflix on kertonut ainoastaan, että dokumenttisarja julkaistaan pian.

Koko dokumenttisarja on aiheuttanut paljon kohua jo ennen julkaisua.

Chapters-nimellä alunperin kulkenutta ohjelmaa on verhonnut melkoinen huhujen vyyhti. Ensinnäkin jo itse dokumenttisarjan nimi oli pitkään salaisuus.

Mikään media ei ole nähnyt varsinaisesta sisällöstä vilaustakaan arvioidakseen sitä, mutta jotain tiedetään nyt, sillä Netflix julkaisi noin minuutin mittaisen trailerin tänään.

– Kun panokset ovat näin korkeat, eikö meidän tarinamme kannattaisi kuulla meiltä itseltämme? Meghan kysyy hieman piikikkäästi trailerissa.

Trailerissa nähdään valokuvia ja videoklippejä pariskunnan rakkaudentäyteisistä ja hyvin intiimeistä hetkistä kotoa ja lomareissuilta – muutamissa Meghan nähdään myös itkemässä.

Prinsessa Catherine puolestaan vilautetaan trailerissa erittäin totisen näköisenä. Nähtäväksi jää, mitä kaikkea kaksikon väleistä paljastuu dokumentin myötä.

Netflix paljasti tänään myös, että dokumenttisarja sisältää yhteensä kuusi jaksoa ja niissä seurataan Harryn ja Meghanin rakkaustarinan kehittymistä aivan alkuajoista tähän päivään ja niihin vaikeuksiin, joita he kohtasivat ennen lähtöään brittihovista 2020.

– Minun oli tehtävä kaikkeni suojellakseni perhettäni, Harry toteaa trailerissa.

Tuon lauseen hän on sanonut usein aiemminkin.

Dokumentissa on haastateltu perhettä ja ystäviä, joista suurin osa ei ole Netflixin mukaan kommentoinut aiemmin mitään siitä, mitä he ovat nähneet pariskunnan kohtaavan. Tarkempia tietoja näistä perheenjäsenistä ja ystävistä ei ole kerrottu.

Dokumentissa kuullaan myös historioitsijoita, jotka kuvailevat kuninkaallisten asemaa nykypäivän mediassa.

Brittilehdissä dokumentin sisältöä on kuvailtu silmiä avaavaksi rakkaustarinaksi. Pariskunta itse on antanut aiheesta niukalti kommentteja.

– Se pala elämästäni, jota en ole pystynyt jakamaan ja jota ihmiset eivät ole päässeet näkemään, on meidän rakkaustarinamme, Meghan kommentoi The Cut -lehden haastattelussa dokumenttia.

Aiemmin on uutisoitu, että projektissa liikkuu valtavia rahasummia – Meghanin ja Harryn osalta kyse on miljoonasopimuksesta – ja dokumentin on tarkoitus paljastaa tapahtumia kulissien takaa.

Mutta mitä tapahtumia? Kuinka paljon siinä käsitellään esimerkiksi Britannian kuninkaallista perhettä?

Useista lähteistä on kerrottu, että Harry ja Meghan ovat halunneet vetää joitakin dokumentissa sanomiaan väitteitä takaisin kuningatar Elisabet II:n kuoltua.

Pariskunnan uskotaan halunneen lieventää sanomisiaan muista kuninkaallisen perheen jäsenistä, eritoten Harryn isästä, kuningas Charlesista ja kuningatarpuoliso Camillasta sekä prinssi Williamista ja prinsessa Catherinesta.

Prinssiveljekset jutustelivat tuttavallisesti Harryn hääpäivänä. Sittemmin kohu on seurannut toistaan, ja veljesten välit viilentyneet viilentymistään.

Ohjelman julkaisua on jopa siirretty siihen liittyneiden riitojen vuoksi, mutta sisäpiirilähteen mukaan Netflix ei taipunut Harryn ja Meghanin vaatimuksiin dokumentin muuttamisesta.

Tästä syystä pariskunta on tällä hetkellä suurissa riidoissa Netflixin ja jopa oman tuotantotiiminsä kanssa. Näin uutisoi Page Six -sivusto.

On myös kerrottu julkisuudessa, että pariskunta on ollut mukana dokumentin editointiprosessissa jo ennen kuningattaren kuolemaa.

Meghan puolestaan kommentoi Variety-lehden kansihaastattelussa lokakuun lopussa, että he ovat antaneet projektin lopputuloksen ulkopuolisten käsiin.

Dokumentin ohjaa Oscar-ehdokkaanakin ollut Liz Garbus, jota Meghan on kertonut ihailevansa.

– On hienoa voida luottaa meidän tarinamme toisen ihmisen käsiin – kokeneen ohjaajan, jonka työtä arvostamme – vaikka se tarkoittaisi sitä, ettemme itse kertoisi tätä samalla tavalla, Meghan sanoi.

– Mutta se ei ole se syy, miksi kerromme tarinamme. Me kerromme sen jollekin toiselle, ja se tarkoittaa, että tarinamme näytetään heidän linssiensä läpi.

Entä mille aikajanalle tapahtumat sijoittuvat?

Sekin on epäselvää, mutta tiedetään, että Harry ja Meghan ovat kuvanneet elämästään kertovaa dokumenttia jo pidempään.

Heidät nähtiin kuvaustiimin kanssa ensi kertaa New Yorkissa syyskuussa 2021, kun he matkustivat kaupunkiin tavatakseen paikallisia virkamiehiä ja osallistuakseen Global Citizen Live -tapahtumaan. Itse dokumenttiprojekti paljastui medialle toukokuussa 2022.

Meghanin mukaan projekti on ollut mielenkiintoinen.

– Mieheni ei ole koskaan aiemmin työskennellyt viihdealalla. Minulle taas – oltuani aiemmin mukana Pukumiehet-sarjassa – tämä on ollut mahtavaa, sillä olen saanut työskennellä todella luovan energian ympäröimänä ja nähdä, miten ihmiset tekevät töitä yhdessä ja esittävät omia näkemyksiään. Se on ollut tosi hauskaa, Meghan kertoi Variety-lehdelle.

Tiedossa ei ole, ovatko pariskunnan kaksi lasta mukana dokumentissa. Tähän saakka pariskunta on ollut hyvin yksityinen 3-vuotiaan Archien ja yksivuotiaan Lilibetin suhteen, eikä heistä ole nähty julkisuudessa kuin muutamia valokuvia tai lyhyitä videoita.

Sussexin herttuapari vieraili New Yorkissa heinäkuussa.

Brittihovin on myös huhuttu kieltäneen Meghania ja Harrya kuvaamasta dokumenttiinsa tiettyjä tapahtumia.

Esimerkiksi viime kesäkuussa 70 vuotta vallassa olleen kuningatar Elisabetin juhlallisuuksissa Meghan ja Harry eivät päässeet mukaan muiden kuninkaallisten yhteiskuvaan, ja Netflixin kerrotaan olleen tästä raivoissaan.

Aiemmin uutisoitiin, että myös kuningatar Elisabetin ja Lilibetin ensikohtaamisen kuvaaminen kiellettiin hovin puolelta.

Pariskunta teki jopa sadan miljoonan euron arvoisen, monivuotisen jättisopimuksen Netflixin kanssa sen jälkeen, kun he jättivät brittihovin vuonna 2020.

Heidän tuotantoyhtiönsä Archewell Productionsin oli tarkoitus tehdä Netflixille myös Pearl-niminen seikkailuanimaatiosarja 12-vuotiaasta tytöstä, joka on inspiroitunut historiallisista naishahmoista. Suoratoistojätti kuitenkin perui sarjan säästösyistä.

Netflix jatkaa kuitenkin useiden Archewell Productionsin tuotantojen parissa. Yksi niistä on dokumenttisarja Heart of Invictus, jossa seurataan urheilijoita prinssi Harryn perustamassa Invictus Games -tapahtumassa.