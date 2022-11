AlfaTV:n lähetys loppui – viimeisenä esitettiin rahankeräysohjelma

AlfaTV:n omistaja haki kanavan konkurssiin perjantaina.

AlfaTV:n lähetys katkesi tänään maanantaina 28.11. klo 12.00 niin maanpäällisessä antenniverkossa, kaapeliverkoissa kuin kanavan omassa Permanto-suoratoistopalvelussakin.

Viimeiseksi ohjelmaksi jäi rahankeräyslähetys Joulu Ukrainan lapsille, jonka ensiesitys oli sunnuntaina. Hyväntekeväisyysohjelman esiintyjinä nähtiin muun muassa ukrainalainen lapsikuoro, popkanteletar Ida-Elina, lapsitähti Amelia Anisovitsh sekä laulaja-lauluntekijä Jepa Lambert.

Jouluohjelmassa oli mukana myös AlfaTV:n perustaja, IRR-tv:n toimitusjohtaja ja AlfaTV:n hallituksen jäsen Hannu Haukka. Rahankeräyksen järjesti kristillinen lähetysjärjestö IRR-tv, joka toimi myös AlfaTV:n omistajayhtiön Brilliance Communicationsin taustalla.

Brilliance Communications jätti AlfaTV:n konkurssihakemuksen perjantaina Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. IRR-tv tiedotti samana päivänä, että sen oma työ ja toiminta jatkuvat Brilliance Communicationsin konkurssihakemuksesta huolimatta normaalisti.

AlfaTV:n uutiset kertoi perjantaina yhtiön hallituksen todenneen, että yhtiön taloudellinen tilanne on kestämätön, yhtiön oma pääoma on menetetty ja yhtiö on maksukyvytön. Hallitus on myös arvioinut, ettei yhtiöllä ole edellytyksiä hakeutua yrityssaneeraukseen.

Maalaislääkäri Kiminkinen -ohjelmaa kanavalla vetäneelle lääkäri Tapani Kiminkiselle AlfaTV:n konkurssihakemus tuli perjantaina yllätyksenä.

– Tämähän on iso asia kaikille työntekijöille, mutta ei minulla ole tässä mitään hätää. Toivotaan parasta niiden ihmisten puolesta, jotka ovat siellä töissä, Kiminkinen sanoi Ilta-Sanomille.

Omaa keskusteluohjelmaansa kanavalla toimittanut Sanna Ukkola kertoi Ilta-Sanomille perjantaina olevansa hyvin surullinen Alfa-tv:n uutisesta, muttei kovinkaan yllättynyt.

Tv-kanava toimi hieman yli 10 vuotta. Kanava aloitti toimintansa vuoden 2012 loppupuolella nimellä BC-TV ja vaihtoi nimensä AlfaTV:ksi seuraavana vuonna.

Jo viime keväänä kerrottiin, että Brilliance Communicationsin rahat ovat loppuneet. Tuolloin AlfaTV:n operatiivinen johtaja Vesa Halonen vakuutti toiminnan jatkuvan. Hänen mukaansa keskustelut rahoitusratkaisuista olivat tuolloin hyvässä vauhdissa.

Tarvittavia sijoituksia tai muuta rahoitusta ei kuitenkaan onnistuttu saamaan.

Käräjäoikeus määrää konkurssipesään pesänhoitajan, joka ottaa yhtiön haltuunsa.

