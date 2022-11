Kenestä uusi James Bond? Nyt ehdokaslistan kärkeen nousi uusi yllätysnimi – tähdittänyt aiemmin hittikomediaa

Uuden 007-agentin henkilöllisyyttä on spekuloitu siitä lähtien, kun Daniel Craig ilmoitti jättävänsä roolin.

Spekulaatiot uudesta James Bond -näyttelijästä ovat käyneet jo pitkään kuumina. Nyt The Sunin lähteiden mukaan ehdokkaiden listan kärkeen olisi noussut 32-vuotias näyttelijä Aaron Taylor-Johnson.

Aaron Taylor-Johnson on näytellyt muun muassa supersankarielokuvissa.

Lähteiden mukaan Taylor-Johnson olisi tehnyt suuren vaikutuksen koe-esiintymisellään Bond-elokuvien tuottajaan Barbara Broccoliin.

– Aaron kävi syyskuussa koekuvauksessa seuraavaksi Bondiksi ja sekä tuottajat että Barbara rakastivat häntä.

Bond-elokuvien tuottajat ovat aiemmin kertoneet maailman tunnetuimman vakoojan uuden näyttelijän löytämisen olevan haaste.

– Eikä kyse ole vain siitä, että palkkaisi uuden näyttelijän elokuvaan. Kyse on elokuvien suunnan uudelleenkeksimisestä. Mihin haluamme viedä sen? Mitä haluamme tehdä sen hahmon kanssa? he ovat sanoneet.

Taylor-Johnsonin nimi ei ole ensimmäinen, joka julkisuudessa on noussut esiin.

Ennen häntä mahdollisiksi nimiksi ovat nousseet muun muassa Luke Evans, Tom Hardy ja Idris Elba.

Elokuussa IS uutisoi Elban kieltäytyneen roolitarjouksesta. Lähteiden mukaan Idris olisi haluttu rooliin, mutta hän halusi viedä uransa toiseen suuntaan.

Aaron Taylor-Johnson näytteli Avengers-elokuvissa Pietro Maximoffia.

Taylor-Johnson muistetaan muun muassa Kick-Ass-komedioista ja Avengers-elokuvista.

Näyttelijä on naimisissa Fifty Shades of Grey -ohjaaja Sam Taylor-Johnsonin kanssa, 55. Heillä on kaksi yhteistä lasta.

Pariskunta tapasi toisensa vuonna 2009 Nowhere Boy -elokuvan kuvauksissa, joissa Aaron oli näyttelijänä ja Sam ohjaajana. Aluksi heitä neuvottiin pitämään suhteensa salassa suuren ikäeron vuoksi. Tapaamisen aikaan Aaron oli alle parikymppinen ja Sam 42-vuotias.

– En mainitse näiden neuvonantajien nimiä, mutta he olivat väärässä. Olimme päättäneet heti alusta tuoda rakkautemme kaikkien näkyville, Taylor-Johnson on kertonut.