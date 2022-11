Auki jäänyt mikrofoni paljasti osallistujille lauotut törkeydet – pitkäaikainen Talent-tuomari jättikohun syövereissä

Britain’s Got Talent -ohjelman tuomarin alatyyliset kommentit ovat aiheuttaneet suuren kohun Britanniassa.

David Walliams, Simon Cowell, Amanda Holden ja Alesha Dixon ovat toimineet pitkään Britain’s Got Talent -ohjelman tuomareina.

Koomikko ja näyttelijä David Walliams on joutunut ison kohun syövereihin lauottuaan kuvaustauoilla asiattomia kommentteja Britain’s Got Talent -ohjelman kilpailijoista. Daily Mail kertoo Walliamsin valmistautuvan jättämään pitkäaikaisen pestinsä kommenttien vuoksi.

Ohjelman tekijöiden uskotaan etsivän jo nyt korvaajaa Walliamsin tilalle, joka on tuomaroinut ohjelmaa jo kymmenen vuoden ajan.

David Walliams on pahoitellut julkisuuteen vuotaneita kommenttejaan.

Uutinen tulee kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Walliams jäi kiinni kutsuessaan ohjelman kilpailijaa kolmesti sanalla cunt, joka englannin kielessä on kenties halventavin tapa nimitellä toista henkilöä. Sana on alatyylinen ilmaus sukupuolielimestä.

Toisen kilpailijan poistuessa lavalta mikrofonit nauhoittivat Walliamsin kommentoineen tämän olevan se ”tylsä tyttö baarista, joka luulee, että haluaisit harrastaa seksiä hänen kanssaan.”

The Guardianin mukaan Walliams sanoi kommentit vuonna 2020 luullen, etteivät ne jäisi mihinkään tallenteisiin. Muut tuomarit eivät lehden mukaan lausuneet ala-arvoisia kommentteja kilpailijoista.

Walliams tiedotti olevansa pahoillaan sen jälkeen, kun kommentit vuotivat julkisuuteen.

– Haluaisin pyytää anteeksi niiltä ihmisiltä, joita kommentoin epäkunnioittavasti Britain’s Got Talentin kuvaustauoilla vuonna 2020. Nämä olivat yksityisiä keskusteluja ja kuten useimmat keskustelut ystävien kesken, niitä ei ollut tarkoitettu jaettavaksi. Silti, olen pahoillani.

Ei ole ensimmäinen kerta, kun Walliams on joutunut kritiikin kohteeksi kommenttiensa vuoksi.

Vuoden 2020 tammikuussa koomikko puhui alentavaan sävyyn National Television Awards -gaalassa liittyen Love Island UK -ohjelman entiseen juontajaan Caroline Flackiin.

– On hienoa nähdä, että Caroline Flack on palannut taas televisioon, Walliams vitsaili tuolloin gaalassa esiintyneestä The Masked Singer -hahmosta.

Flack oli juuri saanut potkut juontamastaan ohjelmasta miesystävänsä syytettyä häntä pahoinpitelystä. Myöhemmin helmikuussa Flack teki itsemurhan.

David Walliams on näyttelijä ja koomikko, joka tunnetaan parhaiten Pikku-Britannia -sarjasta.