Muistatko tämän mummolan paraatipaikalta? Kiehtova dokumentti näyttää, kuinka kimuranttia nostalgisen muiston ottaminen oli

Maaseudun ilmakuvien ottaminen oli tarkkaa ja raskasta. Ilmakuvien Suomi -dokumentissa kerrotaan, kuinka lentäjä ja kuvaaja tekivät töitä sään armoilla.

Mikä toisi enemmän muistoja mummolasta kuin tuvan paraatipaikalle kiinnitetty idyllinen ilmakuva kyseisestä kotitilasta? Valokuvassa lato loisti punaisena, pellot olivat viljavan keltaiset, taivas hohti kirkkaan sinisenä eikä missään näkynyt pilviä.

Ja se oli tarkoituksellista. Ilmakuvauksen periaatteisiin näet kuului, että lehtien piti olla puissa, vilja ainakin oraalla, sää kirkas ja pilvetön.

– Jos keli oli hyvä, eikä ollut pilviä haittana, se sujui kuin tanssi. Kun joku katsoo taivaalle, että onpa kauniita kumpupilviä ja aurinko paistaa, se oli meille kirous. Kun pilvet liikkuivat nopeasti, ne tulivat kuvauskohteen päälle ja jättivät sen varjoon, ilmakuvia alan uranuurtajan Keijo Kääriäisen (1923–2001) kanssa ottanut Esa Westerlund kertoo Ilmakuvien Suomi -dokumentissa.

Kuvia kauppasivat ovelta ovelle käyneet myyntimiehet, mutta suurimman työn tekivät pienkonelentäjät valokuvaajiensa kanssa. Keijo Kääriäinen teki elantonsa ilmakuvilla 40 vuoden ajan ja oli tarkka otollisista olosuhteista.

– Parhaimmillaan kuvia saattoi tulla yli 20 000 kesäaikana. Aikamoisia heittoja oli myös. Ilma oli se ratkaiseva. Säätä kuunneltiin. Jos oli pitkään sateita, isä oli aika pahalla päällä. Kesä kuluu ja kuluu, pitäisi saada talveksi töitä myös henkilökunnalle, Keijon poika Pekka Kääriäinen muistelee.

Kuvaajat Esa Westerlund ja Kari Silvonen kertovat heidän kannaltaan tärkeimmästä säännöstä: pahaa oloa ei saanut tulla, koska aika oli kallista. Pekka Kääriäisen sisuskalut eivät kestäneet lentämistä, minkä takia hän joutui rajaamaan pois isänsä kanssa työskentelyn.

Kari Silvonen ja Esa Westerlund työskentelivät kuvaajina.

Aamulla piti syödä hyvin, mutta juoda mahdollisimman vähän. Yhtä soittoa saatettiin kuvata viisi, kuusi tuntiakin putkeen. Lentokorkeus oli matala, noin sata metriä. Keskittyminen oli tarkkaa. Ehdottoman tiukkaa oli, että horisontti oli suorassa.

– Keskittymistä oli koko ajan. Kun se mahdollisuus tuli, (sivuun vedettävä) ikkuna ei ollut kovin iso, kun talo oli oikeassa kohdassa ja sai kuvan otettua.

Jos rullien määrä hipoi seitsemääkymmentä päivässä, kaikilla oli hyvä mieli.

– Keijon ensimmäinen ohje oli, kun tähän touhuun lähdettiin, että täytyy sitten sietää kiroilua. Kyllä se ilmapiiri oli aika jyrkkä, kun huono keli yllätti. Mutta olihan siitä aika paha lähteä tauolle, Silvonen sanoo.

Kun kone palasi kuvauslennolta, tarkasti numeroidut kasetit ja rullat kehitettiin omassa laboratoriossa. Negoista otettiin pinnakkaisvedokset ja mustavalkoiset mallikuvat, joita myyjät lähtivät esittelemään talojen asukkaille.

Ilmakuvat kertovat maaseudun historiaa

Kauppa kävi hyvin 1950–70-luvuilla, koska kilpailua ei ollut paljon. Bussilla ja polkupyörillä kulkeneet myyjät kirjoittivat asiakkaan toiveet ylös, kuten minkä värisiä rakennukset ovat ja mihin kokoon kuva tehdään.

Pekka Kääriäinen kertoo isänsä Keijo Kääriäisen urasta.

Myyjät lähettivät sarjat tietoineen takaisin. Kuvat kehitettiin mustavalkoisiksi ja sitten peittovärjättiin. Värejä oli vähän: pääsääntöisesti oli vihreää, keltaista ja punaista.

– Värikuvafilmit olivat vielä 1970-luvulla aika huonot. Siirryttiin jopa kuvaamaan mustavalkofilmille, koska värit haalistuivat nopeasti, Tom-Peter Johansson Suomen Ilmakuva Oy:stä kertoo.

Pekka Kääriäinen muistaa, kuinka Kodak ja Agfacolor kertoivat kehittäneensä filmejä, joissa värit säilyivät. Keijo Kääriäinen teki aina tuolloin testin: hän leikkasi kuvan halki ja laittoi toisen kirjoituspöydän laatikkoon ja toisen ikkunaan auringonpaisteeseen. Jo muutamassa viikossa näkyi, kuinka väreihin tuli eroa.

Värjäystoiminta loppui 1980-luvulla, kun siirryttiin laminoituihin kuviin.

Ilmakuvat ovat tallentaneet sukujen historiaa, mutta myös maaseudun surullisen muutoksen. On tullut purettuja tiloja, autiotorppia ja metsittyneitä peltoja.

Suomen Ilmakuva Oy:lla on hallussaan peräti neljä miljoonaa ilmakuvanegatiivia, jotka pitäisi digitalisoida. Se on valtava urakka.

Keijo Kääriäinen käynnistämässä lentokonetta Vesivehmaan lentokentällä.

Unholaan ilmakuvat eivät ole jäämässä, sillä sukututkimus on nostanut ne jälleen pinnalle. Kuvat täydentävät hyvin tarinaa sukujen historiasta.

– Nuorempi polvi on myös hyvin kiinnostunut. Sukututkimus on tullut tähän viime vuosien aikana. On helppo tehdä tutkimusta netissä, ja siihen halutaan jatkeeksi ilmakuvia. Nyt kun haetaan vanhoja valokuvia, erityisesti rakennusvaiheet kiinnostavat.

