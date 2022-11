Mitä Temptation Islandin bileissä tapahtui? Varattu mies livahti sinkku-Disan kanssa vessaan kameroilta piiloon

Varatun miehen touhu saa muut hikeentymään.

– Kanna vastuu, jumalauta!

Näin suorapuheisesti maajussi-Johan, 44, ojentaa 19-vuotiasta räppäri-Leoa, joka voisi ikänsä puolesta olla Johanin poika.

Häntä turhauttaa nuorukaisen käytös Temptation Island Suomen tuoreimmassa jaksossa.

Leo muun muassa piiloutuu sinkku-Disan, 39, kanssa villan wc-tiloihin. Sattumalta molempien mikrofonit myös sammuvat samanaikaisesti.

Ei kai siinä mitään, mutta kun Leo on varattu. Hän saapui saarelle yhdessä naisystävänsä Joannan, 21, kanssa marraskuun alussa nähdyssä jaksossa.

Kun pari palaa vessareissultaan, alkaa selittely.

– Mä oon vaan teinipoika keskellä Espanjaa, Leo legitimoi.

Erityisen paljon touhusta ottaa kierroksia Johan.

– Mua, vittu, oksettaa se, että sä et pysy siinä, mitä sä lupaat. Mä en voi sietää sellaisia ihmisiä, hän kihisee.

Leo ja Joanna saapuivat saarelle marraskuun alussa nähdyssä jaksossa. Leo tunnetaan räppärinä, Joanna puolestaan nähtiin jo yhdeksännellä TIS-kaudella.

Mitään vedenpitäviä todisteita parin käytöksestä kuitenkaan ei ole. Fyysisyyttä ei taltioidu kuvaan eikä ääneen.

Tai no, mikrofonit kyllä nappaavat talteen yhden pusuäänen talon kulman takaa.

Leo ja Disako ne siellä?

– Niillä on jotain kahdenkeskisiä juttuja, joita haluavat hoitaa niin, että kamerat eivät kuvaa, kertoo sinkku-Meri haastattelussa.

Disa kertoo oman versionsa piileskelystä 20 vuotta nuoremman Leon kanssa:

– Me... juteltiin.

Kommenttia seuraa piinallinen hiljaisuus. Sen katkaisee hermostunut naurunpurkaus – kuin kiehuva perunakattila, jonka kansi singahtaa paineen voimasta paikaltaan.

Tosiaanko vain juteltiin?

Joanna ja Leo kertoivat aiemmin, että he saapuivat saarelle juuri Joannan aloitteesta. Joanna muistetaan jo yhdeksänneltä TIS-kaudelta.

– Minulla on ollut useampia tapailukumppaneita, ja suurimmasta osasta on jäänyt vähän huono maku suuhun. Siitä on jäänyt jonkinlainen luottamusongelma, hän kertoi taannoisessa haastattelussa.

Nyt hänen poikaystävänsä kuitenkin painelee toisen naisen kanssa kameroiden ulottumattomiin mikrofoni sammutettuna.

Juttelemaan – kuulemma.

Temptation Island Suomi keskiviikkoisin Nelosella ja Ruudussa. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.