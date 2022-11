Disney tekee omaa pohjoismaista rikossarjaa murhamysteeristä – sankarina lestadiolaispastori ja paikkana Vittulanjänkän maisemat

Rikossarjan pohjana on Populäärimusiikkia Vittulanjänkältä -kirjasta tunnetun Mikael Niemen romaani.

Viihdejätti Disney luottaa suoratoistopalvelunsa ensimmäisessä omassa pohjoismaisessa draamatuotannossaan herätysliike lestadiolaisuuden perustajan, saarnaaja Lars Levi Laestadiuksen sekä Tornionjokilaakson Pajalan alueen maisemien vetovoimaan.

Kuusiosaisen rikossarjan Karhun keitto pohjana on ruotsalaisen Mikael Niemen alun perin 2017 ilmestynyt romaani, joka sijoittuu vuoden 1852 kesään, Kengiksen kylään Pajalassa.

Hengellisen heräämisen kokevan lestadiolaispastorin lisäksi sarjan toinen päähenkilö on saamelaispoika Jussi, joiden välille syntyy vahva ystävyys, kun kaksikko tutkii paikallista murhamysteeriä. Kun suosta löydetään pienen paimentytön ruumis ja muut kyläläiset uskovat syypäänä olevan tappajakarhu, Laestadius alkaa epäillä tappajan olevan aivan toisenlainen peto.

Suomen vastaisella rajalla eli Ruotsin itärajalla sijaitseva Pajalan alue tuli suomalaisillekin tutuksi Niemen 2000 ilmestyneestä menestysromaanista Populaarimusiikkia Vittulanjänkältä, joka sijoittui 1960- ja 1970-luvuille. Romaanista ilmestyi myös Reza Bagherin ohjaama elokuvasovitus vuonna 2004.

Disneyn mukaan Karhun keitto -sarjassa satsataan Lapin maisemien kuvaamiseen.

– Odotan ilolla ja innolla Karhun keitto -sarjan tuotantoa. On jännittävää nähdä saamelaispoika Jussin ja lestadiolaispastorin kamppailu Lapin maisemissa riehuvaa pahuutta vastaan, kirjailija Mikael Niemi sanoo Disneyn tiedotteessa.

– Tarina kertoo oveluudesta ja rohkeudesta, mutta myös ihmisen kaipauksesta sekä jumalalliseen että inhimilliseen rakkauteen, Niemi kuvailee tarinaansa.

Populäärimusiikkia Vittulanjänkältä -elokuvaa kuvattiin Ruotsin Pajalassa lokakuussa 2003. Keskellä kirjailija Mikael Niemi, vasemmalla näyttelijä Max Enderfors ja oikealla näyttelijä Andreas af Enehjelm.

Laestadiuksen tai muidenkaan roolien näyttelijöitä tai ohjaajaa ei Disneyn mukaan ole vielä valittu, eikä rikossarjan ensi-illan ajankohta ole vielä tiedossa.

Draamasarjan käsikirjoituksen on tehnyt ruotsalainen Jesper Harrie, joka on myös menestyssarjan Bonusperhe pääkäsikirjoittaja. Harrie on myös ohjannut ja käsikirjoittanut suositun Solsidan-sarjan jaksoja kausille 3–5.

Karhun keitto -sarjan tuottajina ovat Miira Paasilinna, Martin Person ja Mia Welin ruotsalaisesta Anagram Sweden -tuotantoyhtiöstä.