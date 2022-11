Hän on vuoden Huippumalli haussa -voittaja: ”Unelmien täyttymys, mietin etten ikinä vois olla tässä”

– Me ollaan tehty jotain tosi tärkeää. Tätä muoti on parhaimmillaan, kilpailun päätuomari Saara Sihvonen kommentoi.

Huippumalli haussa -kilpailun voittaja on 24-vuotias Jarrah.

Vuoden 2022 Huippumalli haussa -kilpailun voittaja on 24-vuotias Jarrah.

Kilpailu ratkesi tänään illalla MTV:llä.

Jarrahin lisäksi huippumallin tittelistä kisasivat finaalissa Sirkka, 20, ja Leevi, 26.

Ohjelman viimeisessä jaksossa finaalikolmikko pääsi Berliiniin, jossa he pääsivät elämänsä ensimmäiseen mallitoimiston castingiin.

Kilpailun päätuomari ja mallikokelaiden mentori, malli Saara Sihvonen, avaa voittoon vaadittuja kriteerejä:

– Lähdimme etsimään aitoa persoonaa, jolla on muuntautumiskykyä ja aidosti kansainvälistä potentiaalia.x

Toinen tuomareista, valokuvaaja Juha Mustonen, kertoo, että voittajalta vaadittiin myös tarinaa.

– On tärkeää, että voittajalla on myös kykyä kertoa se tarina.

Kolmas tuomari, ohjaaja Viivi Huuska, vaatii voittajalta myös yhteistyökykyä ja lempeyttä.

– En enää jaksa nähdä ihmisiä, jotka on ilkeitä toisilleen. Mä toivon, että se aika on ohi.

Transtaustainen 24-vuotias Jarrah vakuutti tuomarit kauden aikana.

Jarrah on voitosta silmin nähden syvästi liikuttunut.

– Mä oon ihan pihalla, mä en tiiä mitä tapahtuu, hän sopersi murtuneella äänellä.

Espoolainen tuore huippumalli sanoo jaksossa, että voitto olisi hänelle ”unelmien täyttymys”. Hän oli kilpailun ainut transtaustainen osallistuja.

– Mä joskus pienenä katsoin tätä ohjelmaa ja mietin, että mä en ikinä, mä en ikinä vois olla tässä... Mä voitin!

Lue lisää: Huippumalli haussa -kilpailuun osallistuva Jarrah, 24, tiesi jo varhain syntyneensä väärään kehoon – oman siskon toteamus jäi mieleen

Jarrah kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa unelmoineensa kansainvälisestä mallin urasta ja lapsena. Hän kertoi tähtäävänsä urallaan ainakin haute couture ja avantgarde -mallin töihin.

Hän oli myös iloinen, että uudessa Huippumalli haussa -kilpailijoiden joukossa on nähtävissä paljon monimuotoisuutta.

– Huippumuodissa pitää olla kaikenlaisia ihmisiä, ja huippumuoti kuuluu kaikille. Toivon, että tämä kausi on kansainvälisestikin yksi askel siihen suuntaan, että mallin työtä voivat tehdä erilaiset ihmiset, ja erilaisuus on nimenomaan rikkaus, hän kommentoi IS:lle.

Huippumalli haussa teki tänä vuonna paluun viiden vuoden tauon jälkeen. Sen ydintiimiin kuuluivat ohjaaja Viivi Huuska, juontaja Veronica Verho, malli Saara Sihvonen ja valokuvaaja Juha Mustonen. Verho juonsi, muut tuomaroivat.

Huippumalli haussa teki tänä syksynä paluun Suomen televisioon viiden vuoden tauon jälkeen. Viimeksi sen suomalaisversiota esitettiin vuonna 2017.

Ohjelmaa on vuosien saatossa kritisoitu kapeakatseiseksi ja ongelmalliseksi. MTV kertoi tuoreimman kauden lanseerauksen yhteydessä, että uusi ohjelma on ”monimuotoinen, aidosti inklusiivinen ja avoin kaikille, joilla on intohimoa ja potentiaalia työllistyä mallina”.

Saara Sihvonen kertoi IS:n haastattelussa, että halusi lähteä tekemään uutta kautta ”ihmisläheisemmin”.

– Ajattelemme, että päästäkseen mallina huipulle pitäisi pistää henkihieverissä itsensä ruville. Se ei ole totta. Ala vaatii töitä, mutta se ei tarkoita, että se täytyisi tehdä oman hyvinvoinnin kustannuksella, hän linjasi.

Lue lisää: Huippu­malli Saara Sihvonen lähti tuulettamaan ”tunkkaista” mallikisaa – paljastaa, mitä nyky­ajan mallilta eniten vaaditaan, ja se ei ole ulkonäkö

Vuoden 2010 kilpailussa toiseksi sijoittunut Sihvonen kuvailee finaalissa ”matkaansa” ohjelman päätuomarina ja mentorina ”koskettavaksi, arvoksi ja aidoksi”.

– Me ollaan tehty jotain tosi tärkeää. Tätä muoti on parhaimmillaan, liikuttunut Sihvonen kehuu.

Huippumalli haussa -voittaja pääsee tähdittämään Zalandon kampanjaa, joka tehdään yhteistyössä Scandinavian Voguen kanssa.