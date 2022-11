Laura Voutilainen hyppää rajuun rooliin Salatuissa elämissä – yllättävä totuus tv:n tekemisestä valkeni heti kuvauksissa

Salatut elämät -sarjan palkkamurhaajan rooliin saapuva artisti Laura Voutilainen vietti kiehtovia kuvauspäiviä Salattujen elämien studiolla ja ulkokuvauksissa.

– Salatut elämät on legendasarja, tärkeä osa suomalaista viihdettä. Oli hauska käväistä ihmettelemässä ison sarjan tekoa. Suostuin ilolla mukaan, sillä idea oli tarpeeksi kreisi! kertoo Laura Voutilainen.

Hän ei ole television aktiivikatsoja, mutta osuu välillä Salattujen elämien pariin.

– Tekotavasta minulla oli mielikuva, että sarjaa tykitetään vauhdilla kuin liukuhihnalta, mutta ei se ollut niin. Täällä keskitytään kunnolla. Tyypit ovat mahtavia.

– Sen huomasin heti, että kaikki sujuu niin hyvin, koska tiimi toimii niin hyvin. Ilmapiiri on tosi positiivinen. Studiolla on aistittavissa kaikki ne vuodet, joita sarjaa on tehty.

Voutilainen on ollut mukana myös sairaalasarjassa Syke, jossa hän esitti potilasta.

– Silloin jo näin televisiosarjan tekovaiheita aika hyvin. Salkkareissa on kuitenkin ihan oma tunnelmansa. Hahmoni on aika pahis! Hän on täysin kylmänviileä, hyvin kylmäkiskoinen. Etukäteen pohdin, olenkohan uskottava sellaisena pahishahmona. Rooli on aika hurja.

– Oli hienoa solahtaa mukaan tehokkaaseen sarjamaailmaan. Olen valmis mukaan toistekin. Soittakaa vain, jos joku pitää nirhata! Laura Voutilainen sanoo Salkkareiden studiolla.

– Toivoin, että osaisin pysyä kyllin vähäeleisenä, sillä en kestä yhtään sitä, jos rooleja tehdään yli. Oma tyylini on onneksi jo valmiiksi hyvin pelkistetty, ja siitä voi sitten alkaa lisätä kerroksia.

Sarjassa on aika ajoin nähty muitakin eri aloilta saapuneita julkisuudesta tuttuja hahmoja, kuten parhaillaan sarjassa mukana oleva Esko Eerikäinen.

– Uskon, että katsojat ovat tämän 28 vuoden aikana tottuneet näkemään Salkkareissa jo aivan kaikkea. Mikään ei varmasti tule täytenä yllätyksenä, miettii Laura, joka nimeää erääksi roolinsa haasteista ”todella lämpimän” asun.

Hahmoista Laura Voutilaisen oma suosikki on aina ollut Anu Palevaaran Jenni.

– Anu on läheinen ystäväni. Hänen kauttaan olen hieman uinut jo aiemmin kurkkimaan Salattujen kulisseihin. Sarja on niin vakiintunut, järkälemäinen pala viihdekulttuuria, että on kunniatehtävä päästä nyt vierailemaan.

Tv-vierailun ohella Lauran joulunalusaikaan kuuluu odotettu konserttisalikiertue Mitähän seuraavaks?, jota on siirretty pandemian vuoksi jo pari vuotta. Kyseessä ei ole joulukiertue, mutta toki kyseessä on tunnelmallinen ja lämpöinen yhdessäolon hetki.

– Odotan joulua innolla. Minulle joulu merkitsee sitä, että ensin laulan tunnelmaa muille ja sitten luon joulua itselleni. Joulunpyhäni ovat aina erilaisia, eikä minulla ole tiettyä joulukonseptia.

Aikuiset pojat tuovat oman mausteensa Voutilaisen joulunviettoon.

– Katsotaan, tuleeko sieltä tänä vuonna tyttöystäviä mukaan. Joulu on aina uusi seikkailu!

Trampoliinilla polvensa vuosi sitten loukannut näyttelijä-laulaja on aloittanut tanssitunnit, mutta vielä ei tee mieli hypellä liikaa. Eräs keskeinen asia elämässä on opiskelu. Hän valmistuu terapeutiksi ensi vuoden puolella.

– Opintoryhmä on ollut tärkeä voimavara viimeisten kahden poikkeusvuoden aikana. On ollut hyvä uppoutua kirjoihin.

– Rakastan muusikon ammattiani, mutta opintoni avaavat kokonaan uusia uomia ja mahdollisuuksia. En vielä täysin tiedä, minne tämä vie!

