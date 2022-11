Suomen kaunein koti on valittu – voittajaksi selvisi liki 200-vuotias ullakkoasunto, jonka ”taianomainen tunnelma” ihastuttaa

Voittaja ratkesi yleisöäänestyksellä. Se sai noin 27 prosenttia äänistä.

Vuoden 2022 Suomen kaunein koti löytyy Kajaanista.

Se on vuonna 1830 rakennettuun Kajaanin vanhaan kirjastotaloon kunnostettu 180-neliöinen ullakkoasunto. Siellä asuvat Lilli Norjo ja Olli Saastamoinen perheineen. Asunnossa on tupakeittiö ja kaksi makuuhuonetta.

– Asukkaat ovat kunnostaneet kodin tyylikkään tunnelmallisesti yhdistellen perinnerakentamista ja modernia asumismukavuutta, ohjelmassa kehutaan.

Voittajakoti sai palkinnoksi 10 000 euroa asumis- ja sisustushaaveiden toteuttamiseen.

MTV:llä pyörivän Suomen kaunein koti -ohjelman tuomarikolmikko, toimittaja Hanna Sumari, arkkitehti Sini Rainio ja sisustusarkkitehti Tero Pennanen äänesti Kajaanin kodin täysin pistein jatkoon. He kehuivat muun muassa tunnelmallisen kodin taidokasta remonttia, täydellistä harmoniaa ja rentoa tunnelmaa.

Lilli ja Olli ovat remontoineet asuntoaan yli kolmen ja puolen vuoden ajan.

He saapuivat päätösjaksossa ojentamaan voittajille palkinnon henkilökohtaisesti.

– Ihan uskomattomat fiilikset, ollaan todella kiitollisia... Yllättynyt on kyllä oikea tunnelma, Lilli Norjo kommentoi voittajan tunnelmia.

Voittajapari kehuu kilpakumppaneitaan.

– Kun sarjaa katsoi, tuli mieleen että ei kai me voida voittaa, nämä muut kodit ovat niin upeita. Totta kai sitä jännityksellä odotti että voittaisi, mutta kyllä se oli yllätys. Olisin veikannut muitakin voittajia, Norjo sanoo.

– Ympäristö, johon tämä koti on rakennettu, ei ole vain kulissi, vaan se on nähnyt elämää 200 vuotta, Tero Pennanen kehuu.

Myös Tero Pennanen pitää voittajaa pienenä yllätyksenä, ”mutta ei huonolla tavalla”. Hän arvelee, että juuri vanhan ja uuden yhdistely tässä arvorakennuksessa on ollut yleisön mieleen.

– Vaikka moderni on miten hieno, niin silti kaivataan lämpöä, pesämäisyyttä, kodikkuutta. Tämä on [sellaiseen] täydellinen näyttämö. Ympäristö, johon tämä koti on rakennettu ei ole vain kulissi, vaan se on nähnyt elämää 200 vuotta. Voi olla että tämä oli avainasemassa ja avautui suurelle yleisölle. Täällä on taianomainen tunnelma.

Lilli ja Olli kunnostivat kotiaan kolmen ja puolen vuoden ajan. Se on ollut ”pitkä matka, jolle nostan hattua”, Pennanen sanoo.

Vanha ja uusi yhdistyvät voittajakodissa ihastuttavalla tavalla.

Lilli kokee voiton myös voitoksi Kajaanin kaupungille.

– Tämä osoittaa, että pienistäkin kylistä ponnistetaan! Tämä on arvokas ja tunnettu vanha rakennus, ja sillä on iso merkitys, että juuri täällä sijaitsee Suomen kaunein koti.

Pariskunta kertoo, että voittorahoille on mietittynä jo muutamakin osoite.

– Hankimme Oulunjärveltä vanhan maatilan kesäpaikaksi. Sen remontointiin menee iso siivu. Lisäksi lähdemme vielä reissuun juhlistamaan voittoa. Ja olisi se kiva järjestää illanistujaiset sille porukalle, jotka ovat tätä kotia ollut mukana laittamassa, pariskunta kertoo.

Kajaanin vanha kirjastotalo on valmistunut vuonna 1830.

Olli Saastamoinen ja Lilli Norjo aikovat käyttää ainakin osan palkintorahoistaan kesämökkinsä kunnostamiseen.

Kolmenkymmenen kauniin kodin joukosta tuomarit valitsivat finaaliin kymmenen, joista katsojat saivat äänestää suosikkinsa. Kilpailussa annettiin ääniä yli 15 000.

Norjo ja Saastamoinen voittivat selvällä marginaalilla: he saivat 26,8 prosenttia kaikista äänistä.

Toiseksi tullut Jukka Turusen ja Timo Rannan pyöreä atrium-koti Lohjalla sai 20,1 prosenttia ja kolmanneksi sijoittunut Laanisen perheen hirsitalo Nurmeksessa pokkasi 16,2 prosenttia äänistä.

Loput äänet jakautuivat tasaisesti. Vain kärkikolmikko sai yli 10 prosenttia äänistä.

