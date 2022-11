Jay Leno paloi pahasti – kommentoi vakavia vammojaan

Yksi Jay Lenon autoista syttyi yllättäen palamaan.

Yhdysvaltalainen koomikko ja juontaja Jay Leno paloi pahasti onnettomuudessa. Leno sai vakavia vammoja kasvoilleen, kertoo TMZ.

72-vuotias Jay Leno tunnetaan parhaiten hänen isännöimästään The Tonight Show -ohjelmasta.

Jay Leno on innokas autoharrastaja. Hänen autokokoelmansa on 52 miljoonan dollarin arvoinen. Kokoelmaan kuuluu lähes 200 autoa ja 160 moottoripyörää, kertoo DuPont Register.

Jay Leno oli lehtitietojen mukaan Los Angelesissa olevassa autohallissa, missä hän säilyttää autojaan, kun yksi auto syttyi yllättäen palamaan.

Hänet vietiin hoidettavaksi Los Angelesiin, palovammoihin erikoistuneeseen Grossman Burn Center -sairaalaan.

Liekit polttivat Jay Lenon kasvoja vasemmalta puolelta TMZ:n tietojen mukaan. Hänen tilansa on vakaa.

Jay Leno kommentoi onnettomuutta Variety-verkkojulkaisulle.

– Sain vakavia palovammoja bensiinipalosta. Olen ok. Tarvitsen vain viikon tai kaksi päästäkseni takaisin jaloilleni.

Jay Leno on perunut kaikki tämän viikon tilaisuudet. Hänen piti sunnuntaina esiintyä sunnuntaina Las Vegasissa järjestettävässä sijoitusalan tapahtumassa.

Jay Leno on tunnettu juontaja ja esiintyjä. Hän aloitti vuonna 1972 The Tonight Show -ohjelman juontajana ja lopetti vuonna 2009. Hän aikoi jättää ohjelman Conan O’Brienin juontamaksi. Lenon itse siirtyi juontamaan uutta The Jay Leno Show -ohjelmaa.

Kumpikaan ohjelmista ei menestynyt ja keväällä 2010 Leno palasi Tonight Show -ohjelman juontajaksi. Hän jäi tehtävästä eläkkeelle neljä vuotta myöhemmin.