Euphoria-hittisarjan tähti avautuu supersuosion varjopuolista – törmäsi somessa "ällöttävään ja epäreiluun” ilmiöön

Sydney Sweeneyn mukaan ihmiset levittelevät sarjan alastonkohtauksista otettuja kuvakaappauksia netissä.

Euphoria-tv-sarjan tähti, Cassieta esittävä Sydney Sweeney, 25, kertoo QG-lehden haastattelussa sarjan supersuosion varjopuolista. Sweeney sanoi olevansa raivoissaan siitä, että sarjan alastonkohtauksista otetaan kuvakaappauksia ja niitä jaetaan somessa.

Sweeney sanoi ihmisten jopa merkinneen hänen perheenjäseniään somessa leviteltyihin kuviin, jotta perhe varmasti näkisi alastonkuvat.

–Tilanne meni niin pahaksi, että ihmiset merkitsivät perheenjäseniäni kuviin. Serkkuni ei ansaitse sellaista kohtelua. Se on ällöttävää ja todella epäreilua, Sweeney jyrähtää.

Sweeney on aiemminkin puhunut julkisuudessa siitä, kuinka sarjan alastonkohtaukset ja seksikohtaukset ovat varastaneet huomion monilta tärkeiltä asioilta, joita sarjassa käsitellään. Sweeney on todennut myös, että hänen työtään ja taitojaan on vähätelty alastomuutta sisältävän roolin takia.

– Naisille, jotka esiintyvät elokuvissa tai tv-sarjoissa alasti, syntyy stigma.

– Kun miesnäyttelijä esiintyy samalla tavalla alasti, hän saa silti ylistystä ja palkintoja. Kun nainen tekee niin, tilanne onkin yhtäkkiä aivan erilainen, Sweeney on sanonut.

Sweeney nostaa QG-lehden haastattelussa esille myös sen, että sarjan suosion myötä kaikkia hänen tekemisiään seurataan suurennuslasilla. Sweeney joutui elokuussa kohun keskelle äitinsä 60-vuotissyntymäpäivillä otettujen kuvien takia.

Juhlissa vieraat poseerasivat punaisissa lippiksissä, joissa luki "Make 60 Great Again". Lippis toi monille mieleen ex-presidentti Donald Trumpin "Make America Great Again" - sloganin. Somessa Sweeneyn syytettiin ihannoivan Trumpia.

Sweeney sanoo QG:lle, ettei halua enää edes puhua koko asiasta, sillä kaikkia hänen sanojaan vääristellään.

– Rehellisesti sanottuna en voi sanoa mitään, mikä edistäisi keskustelua. Koko juttu on lähtenyt laukalle, eikä mikään kertomani saa keskustelua enää takaisin raiteilleen, Sweeney kuvailee.

Sweeney korostaa, ettei hän aio muuttaa itseään tai kaunistella sanojaan.

–Tarvitsisin kuulemma mediakoulutusta. Miksi, haluatteko nähdä haastatteluissa robotin? Sweeney puhisee.

Sweeney on esiintynyt myös useissa muissa tv-sarjoissa Euphorian lisäksi. Hänet nähdään muun muassa The Handmaid’s Talessa ja The White Lotuksessa.

HBO:n Euphoria-sarja kertoo East Highlandissa asuvista amerikkalaisteineistä, jotka bilettävät, juovat, käyttävät huumeita, harrastavat seksiä ja yrittävät löytää rakkautta. Sarjaa on myös kuvailtu keskustelupalstoilla brittiläisen Skins-teinisarjan (2007–2013) seuraajaksi.