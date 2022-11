Sami Kieksin uutuusdokumentti paljastaa, että nuorten miesten ulkonäköpaineet ovat kasvaneet sosiaalisen median myötä. Tämä vaikuttaa itsetuntoon.

Ohjaaja Sami Kieksin lyhytdokumenttisarja Some Deep Story kertoo seitsemännellä tuotantokaudellaan nuorten miesten ulkonäköpaineista. Etenkin kuvapalvelu Instagram ja ylipäätään sosiaalinen media ovat lisänneet ilmiötä. Some Deep Story – miesten ulkonäköpaineet -sarjan jaksossa esiintyvä ensihoitaja Eetu, 21, myöntää, että some aiheuttaa suurimmat paineet.

– Sellaista täydellisyyttä tulee joka tuutista koko ajan. Sitä sokaistuu sille, mikä on realistista ja mikä ei, Eetu sanoo.

Kymmenlapsiseen lestadiolaisperheeseen syntynyt Eetu on käyttänyt somea melko nuoresta saakka.

– Somessa tulee vastaan paljon kiillotettua kuvaa, ja vertailen itseäni muihin – ja silti teen itse ihan samaa: julkaisen itsestäni vain ne parhaat kuvat ja saatan poistattaa jotain epäkohtia, kuten finnejä.

Erityisesti työssään ensihoitajana Eetu kärsii siitä, että hän on olemukseltaan siro ja laiha, eikä lainkaan niin maskuliininen kuin osa hänen kollegoistaan. Eräskin potilas kutsui häntä ”luiseksi pojaksi”.

– Välillä tulee sellainen olo, että olenko jopa huonompi ensihoitaja kuin joku rotevampi.

Hän pukeutuu liian suuriin vaatteisiin peittääkseen sirouttaan ja kihartaa tukkaansa, koska se nostaa hänen itsetuntoaan.

Katsojalle Eetun itsekritiikki näyttäytyy erikoisena, sillä hän on hyvän ja terveen näköinen mies. Hän kertoo kärsineensä ulkonäköpaineista yläkoulusta saakka.

– Tuolloin kouluterveydenhoitaja tokaisi, että olen ikään kuin liian pieni, että pitäisi syödä enemmän, että tulee miehen kokoinen mies. Koin sen jälkeen, että pienet käsivarret vähentävät miehisyyttäni.

Kieksi kertoo yllättyneensä dokumenttisarjaa tehdessään siitä, miten pienikin varomaton kommentti saattaa aiheuttaa vuosia kestäviä ulkonäköpohdiskeluja.

– Pitäisi olla tosi varovainen siitä, mitä sanoo edes vitsillä toiselle ihmiselle, Kieksi sanoo.

Ohjaaja Sami Kieksin kädenjälki saa toistuvasti kiitosta kohteitaan kunnioittavasta käsittelytavasta.

Eetu jopa epäilee sitä, ettei voi kokonsa vuoksi olla koskaan rakastettu. Hän muistuttaa, ettei ole oikein kommentoida toisten ulkonäköä.

– Mietin joka päivä jatkuvasti ulkonäköäni, ehostaudun, otan valokuvia, etsin parhaat puolet ja piirteet itsestäni, päivitän paljon sosiaalista mediaa, Eetu sanoo.

Hän paljastaa haaveilevansa kaikesta huolimatta mallin töistä.

Kieksin mukaan häpeä ulkonäöstä johtaa usein siihen, että nuoret miehet hakevat helpotusta anonyymisti sosiaalisesta mediasta ja saattavat lähettää kuvia peniksistään OnlyFans-sisällöntuottajien arvosteltavaksi. Ilmiötä kutsutaan dick ratingiksi.

– Miesten ulkonäköpaineita ei tunnisteta yhteiskunnassa tai terveydenhuollossa riittävästi. Sosiaalinen media on tuonut lisäpainetta, eikä moniin ulkonäköseikkoihin voi itse edes vaikuttaa, sanoo Kieksi.

Some Deep Story – miesten ulkonäköpaineet maanantaina 14.11. alkaen Yle Areena