Tänään tv:ssä: Tältä näyttävät Obamat elokuvassa – sopivan Barackin löytäminen oli haastavaa

Michelle ja Barack -elokuvassa palataan kesään 1989, jolloin Barack Obama pyytää samassa yhtiössä työskentelevää Michelle Robinsonia ensimmäisille treffeille.

Millainen oli rakastetun Obaman presidenttiparin suhteen alku? Richard Tannen ohjaaman romanttisen Michelle ja Barack -treffidraaman (2016) pääosissa ovat Parker Sawyers (Barack Obama) ja Tika Sumpter (Michelle Robinson). Eletään kesää 1989.

Kunnianhimoinen Michelle on vastahakoinen lähtemään julkisesti kaupungille yhdessä saman lakifirman kesäsijaisen Barackin kanssa. Barackin mielestä asiassa ei ole mitään kummallista, ja hän laittaa peliin koko viriilin viehätysvoimansa. Alkaa yhteinen keskusteluntäyteinen päivä, joka muistuttaa vahvasti ysärisuosikki Rakkautta ennen aamua -elokuvaa. Katsoja tietenkin tietää, että Michellen ja Barackin tapauksessa syntymässä on kaikkien aikojen rakkaussuhde.

Michelle ja Barack Obama syyskuussa 2022.

Elokuvan näkökulma on tiukasti rajattu: ensimmäiset treffit, yksi päivä. Dialogi on pääosassa, ja siksi Barackin ja Michellen taustoista, kuten vanhemmista, saa kiehtovan paljon tietoa. Mukavaa on, että kummatkin henkilöt ovat tasapainossa ja nousevat valovoimaisina esiin vuoron perään.

Tika Sumpter toimii elokuvan tuottajana ja löytyi rooliin heti. Oikean Barackin löytäminen oli vaikeampaa. Tiimi kävi läpi satoja sopivia hakijoita, mutta kenessäkään ei ollut tarpeeksi Obamaa. Hakijoiden oli vaikea karistaa presidenttiviittaa, kun ohjaaja havitteli vain nuorta deittailijaa.

Parker Sawyers näyttelee Barack Obamaa.

Uusi tulokas Parker Sawyers lopulta vakuutti.

– Salaisuuteni oli olla näyttelemättä. Olin vain itseni, Sawyers kertoi The Guardianille.

– En ole sellainen Obama millaisena ihmiset Obaman tuntevat, mutta en usko, että Obama nuorena – tai vapaa-ajalla – on itsekään sellainen.

Pieniä vinkkejä tulevaan rooliin annetaan elokuvan lopulla, kun Barack astuu puhumaan kaupunkilaisille tärkeistä asioista hyvin karismaattisesti. Ohjaaja Tanne on kertonut, että kaikki elokuvan treffien päätapahtumat ovat tapahtuneet oikeasti – paitsi tämä yhteisöllinen tilaisuus.

Michelle Robinsonia näyttelee Tika Sumpter.

Ohjaaja on maininnut vaikuttuneensa 2000-luvulla presidenttiparin keskinäisistä katseista ja flirtistä.

– Se oli autenttista ja seksikästä, ja heidän välillään on upeaa kemiaa. Tunteen näkyminen niin selvästi on minusta harvinaista, ja erityisen harvinaista julkisessa roolissa.

Barack ja Michelle ovat ylittäneet monia korkeita aitoja paitsi seurustelusuhteessaan myös rodullisesti, ja elokuvassa on esillä tämäkin teema. Mustan isän ja valkoisen äidin poika Barack paljastaa tapailleensa useita valkoisia naisia ennen Michelleä.

Elokuva kuvattiin vain 15 päivässä. (84)

Michelle ja Barack (2016) ***, sunnuntaina 13.11. TV2 klo 21.00