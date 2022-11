Valtavaan suosioon noussutta Sisko ja sen veli -sarjaa tehtiin vain kuusi jaksoa – yksi ehti saada katsojat raivoihinsa

Sisko ja sen veli lähestyi komedian keinoin arkoja ja kipeitäkin aiheita. Yksi sarjan jaksoista aiheutti kohun ilmestyessään 1986.

”Valkoinen 63, punainen 9, valkoinen 69. Bingo pöydässä 68”, bingoemäntänä työskentelevä Tuija luettelee mikrofoniin monotonisesti. Paikalle saapuu myös Tuijan veli Immu. Hän tulee kertomaan uutisia sairaasta isästä.

Seuraavassa hetkessä Immu soittaa kolikkopuhelimella tädilleen isän menehtymisestä. Puhelinyhteys kotiseudulle Raumalle on huono, joten Immu yrittää luetella kuolemisen kaikin mahdollisin sanankääntein kuin se suomeksi vain on suinkin mahdollista.

Näin alkaa Neil Hardwickin käsikirjoittama ja ohjaama Sisko ja sen veli, joka kohosi menestyssarjaksi.

– Se oli tavallaan tekninen ambitio: halusin kirjoittaa koomista dialogia, jossa repliikit olisivat lyhyitä ja iskeviä. Sellaista staccato-dialogia. Siihen tarkoitukseen pääparin länsirannikon murre sopi täydellisesti, Neil Hardwick kertoo IS Tv-lehdelle sarjan lähtökohdista.

Tuija Ernamo ja Ilmari Saarelainen näyttelivät kolmikymppisiä sisaruksia palkitussa ja suositussa Sisko ja sen veli -komediasarjassa.

Vuonna 1986 esitetty komediasarja kertoo 30-vuotiaista sisaruksista, Tuijasta ja Immusta, jotka eivät vielä ole löytäneet paikkaansa maailmassa. Tuijalla on työpaikka bingoemäntänä. Immu sen sijaan viihtyy opiskelijana: hän on ollut kymmenen vuotta kirjoilla yliopistossa.

Loistavat Tuija Ernamo ja Ilmari Saarelainen esittävät Rauman murteella sanailevia sisaruksia.

– Tunsin Ilmarin Tankki täyteen -sarjan yhteydestä ja ohjasin Tuijaa Tampereen teatterin Odotellessa-näytelmässä. Heidän puhetapansa muistuttivat toisiaan niin vahvasti, että näin heidät sisarusparina. Yllättäen he eivät tunteneet toisiaan ollenkaan, vaikka asuivat samassa kaupungissa.

Sarja lähestyi uudesta kulmasta komedian keinoin arkoja ja kipeitäkin aiheita, kuten seksiä, homoseksuaalisuutta ja vammaisuutta.

– Komiikan pitää koettaa rajojaan ja olla vaarallinen, Hardwick tuumaa.

Sarja herätti aikanaan keskustelua, jopa kohua. Kohun sai aikaan kolmas jakso Tietokonetreffit, jossa Tuija päätyi treffeille cp-vammaisen miehen kanssa. Kaksikko menee pubiin, jonka tarjoilija kommunikoi Hannulle Tuijan kautta. He haluaisivat mennä myös diskoon, mutta heidän pääsynsä evätään turvallisuuteen vedoten.

Moni katsoja tyrmistyi jaksosta ja ohjelmaa arvosteltiin ”vammaisten pilkkaamisesta”.

– Ensin tuli vahva negatiivinen reaktio, vaadittiin minulle potkut ja niin edelleen. Mutta sitten vammaisjärjestö Kynnys ry palkitsi minut, ja tyhmätkin tajusivat, että ohjelma pilkkasi aivan muita kuin itse vammaisia.

Neil Hardwick on ollut uranuurtaja suomalaisessa televisiossa.

Jakso sai useita palkintoja. Se sai lehdistöpalkinnon ja kunniamaininnan Montreux’n Kultainen Ruusu -kilpailussa komedian rajojen rikkomisesta. Invalidiliitto palkitsi sen vuoden 1986 parhaana vammaisaiheisena ohjelmana. Vuonna 1992 se voitti ylivoimaisin luvuin Nairobissa järjestetyn Rehabilitation International -elokuvakilpailun.

Suomessa Sisko ja sen veli voitti esitysvuonnaan parhaan dramatisoidun viihdeohjelman Venlan. Sarjasta tuli myös katsojien keskuudessa huippusuosittu. Sitä ei kuitenkaan tehty kuutta jaksoa enempää.

– Kokeilu oli suoritettu, eikä minua enää kiinnostanut jatkaa. Sitä paitsi koomiset taskuni olivat tyhjinä. Siirryin vakavampiin tunnelmiin, Pakanamaan karttaan.

Sarjan esityksestä on nyt 36 vuotta. Hardwick sanoo, ettei ole katsonut ohjelmaa pitkään aikaan.

– Mutta muistan sen melko hyvin. Luultavasti se on kestänyt aikaa paremmin kuin esimerkiksi Reinikainen.

Vuoden 2021 Kultainen Venla -gaalassa Hardwick, 74, palkittiin ansaitusti elämäntyöpalkinnolla. Palkintoa julkaistaessa todettiin muun muassa hänen olevan suomalaisen draaman uranuurtaja.

Tankki täyteen -sarjan Tauno Karvonen, Sylvi Salonen ja Ilmari Saarelainen.

Englannissa syntynyt Hardwick on kuvannut osuvan koomisesti suomalaisten elämänmenoa. Yhdessä Jussi Tuomisen kanssa hän teki rakastetun komediasarjan Tankki täyteen (1978–1980). Vuorosanoista ”Niin maan perusteellisesti” ja ”Kun sai niin halvalla” tuli suomalaisen television ikimuistoisimpia repliikkejä. Sarjan teksti oli nokkelaa, ja tilannekomiikka upposi katsojiin.

Sen suosituimmasta hahmosta, Reinikaisesta, tehtiin oma sarja (1982–1983). Menestyssarja voitti Venlan ja Telviksen muun muassa hauskimpana suomalaisena televisio-ohjelmana.

Hardwick on ollut monessa mukana. Vuonna 1997 hän juonsi yhdessä Pauli Aalto-Setälän kanssa Hyvät, pahat ja rumat -viihdeohjelmaa.

Tenho Saurén näytteli Artturi Sakari Reinikaista.

Elokuvataiteen professorina Taideteollisessa korkeakoulussakin työskennellyt Hardwick kiersi maailman ympäri yhdessä kuvaaja Robin Smithin kanssa ohjelmassa Paluu Timbuktuun, jota esitettiin 1996. Pitkän uran myös Helsingin Kaupunginteatterissa tehneellä Hardwickilla on ollut omaa nimeä kantava talk show 1988–1989.

– Olen ylpeä Hardwick-show'n lähetyksestä, jossa vieraina olivat Juice, Irwin ja Vexi Salmi. Se löytyy YouTubesta. Ja teatterin puolella paras ohjaukseni oli Michael Fraynin Kööpenhamina (2001) Helsingin Kaupunginteatterissa. Se oli fiksu esitys.

Hardwick on tottunut ohjelmissaan rikkomaan rajoja.

– Se on vissiin luonnevika.

Vuonna 2018 Hardwick kertoi Apu-lehdessä, että häneltä kaatui kaksi isoa projektia, joista toinen oli elokuva. Sen seurauksena hän vetäytyi kokonaan pois kirjoittamisesta ja päätti jäädä eläkkeelle.

– Päätös on pitänyt, Hardwick paljastaa nyt.

Neil Hardwick kirjoitti Paluu Timbuktuun -kirjan, jossa kertoo samannimisen tv-sarjan tekemisestä ja kaikista vaikeuksista, joita tuolla reissulla tapahtui.

Neil Hardwick on uranuurtaja tv-maailmassa. Minkälaisia ohjelmia suomalainen televisio kaipaa mestariohjaajan mielestä?

– Lisää Jani Volasta, joka on ohjannut ja kirjoittanut muun muassa sarjat M/s Romantic ja Munkkivuori. Mies on nero.

Hardwick seuraa aika vähän televisiota.

– Yleensä lakkaan katsomasta sarjaa ensimmäisen jakson puolessa välissä. Tai jos tykkään, katson sen kokonaan kolme kertaa peräkkäin. Seuraan brittisarjoja lähinnä, kuten Happy Valley, River, Sherwood, This Is Going to Hurt.

Sisko ja sen veli, maanantaina 14.11. alkaen Elisa Viihde Viaplay, Yle Areena