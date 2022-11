Outi Mäenpää ja Johannes Holopainen esittävät Hetki lyö -rikoselokuvassa Fuengirolan tienoilla sinnitteleviä epätoivoisia pikkurikollisia. Epätoivoiseen mielentilaan pääseminen vaati rasvaisia keinoja.

Miltä näyttää epätoivo? Uudessa kotimaisessa rikoselokuvassa Hetki lyö se näyttää vesirasvaseokselta, jota valeltiin kuvauksissa pikkurikollisia esittäneiden Outi Mäenpään, Johannes Holopaisen ja Ilkka Heiskasen ylle.

Elokuvan hyväntahtoiset epäonnistujat näyttävät rasvoittuneilta, hikisiltä ja sinnittelynsä alle lysähtäneiltä. Näyttelijöiltä tämä edellytti sinnikkyyttä ja täyttä heittäytymistä rooleihinsa.

– Rakastin jokaista kuvauspäivää, mutta pelko oli päällä koko ajan. Viimeisinä päivinä ajattelin, että entä jos en selviäkään niistä. Olisipa tämä jo tehty! sanoo Outi Mäenpää nyt, vuosi kuvausten jälkeen.

Fuengirolan kaltaiseen paikkaan Espanjan Aurinkorannikolle sijoittuva Hetki lyö kertoo Suomi-baaria turisteille pyörittävästä kolmikosta, joiden julma rikoskumppani on vapautumassa vuosien jälkeen vankilasta.

Mäenpää esittää entistä perintöprinsessaa, joka miehensä Mikon tavoin on elänyt vuosikausia päivittäisessä alkoholihuurussa. Mikkoa näyttelee Ilkka Heiskanen, joka on kertonut aktivoineensa rooliaan varten koko kropassaan olevan elohiiren.

Lue lisää: Siniharmaaksi mennyt näyttelijä Ilkka Heiskanen valmistautui jo kuolemaan – nyt hän ajattelee, että merkit näkyivät jo kauan sitten

Mäenpäälle roolin rakentaminen lähti Marjaleenan alkoholihuurun värittämän psyyken hahmottamisesta ja sen äärirajoista. Seuraavaksi tulivat räiskyvät roolivaatteet. Lopputulosta tuki näyttelijöiden päälle roiskittu nestemäinen vaseliini.

– Se oli sietämätöntä! Mutta rasvaseos antoi pääsyn Marjaleenan mielen liukumäkeen. Kun roiskeet tulivat, niitä alkoi jopa odottaa, Mäenpää sanoo.

Hetki lyö -elokuvan Marjaleena sinnittelee perintöprinsessan maineella. Outi Mäenpäälle roolin rakentaminen lähti Marjaleenan alkoholihuurun värittämän mielen hahmottamisesta.

Välillä Mäenpää huikki radiopuhelimiin, että maskeeraajan assistentti tulisi suihkimaan niljakasta seosta hänen ylleen lisää.

– Tarvitsin tunteen iholla valuvasta vesirasvaseoksesta. Pyysin lisäämään sitä ylimääräisiä kerroksia, jotta sain kiinni Marjaleenan psyyken sumentumista, mielen ja kehon irtoamisesta toisistaan.

Samankaltaista kikkaa Mäenpää käytti aikoinaan kuvatessaan psykologista trilleriä Musta jää (2007), jossa vahva musta ripsirajaus auttoi rooliin sisään pääsemisessä. Tuolloin työ toi Mäenpäälle naispääosan Jussi-palkinnon.

Suihku tuntui Hetki lyö -elokuvan kuvauspäivien jälkeen Teneriffalla erityisen ihanalta. Kehon tärinää jatkui työpäivän jälkeen usein tunninkin ajan.

– Makasin sängyssä peiton alla ja odotin, että keho rauhoittuu raskaan päivän jälkeen.

Kuvauksia Mäenpää kuvaa elämänsä rankimmiksi.

– Näyttelijät ovat aina kehollisia. Oli kiinnostavaa mennä psykofyysiseen tilaan, jossa joutuu seuraamaan, että itse pysyy lähellä sitä rajaa. Siinä oli läsnä omituinen rajattomuus ja tärinä, Mäenpää sanoo.

– Rakastin jokaista kuvauspäivää, mutta pelko oli päällä koko ajan. Viimeisinä päivinä ajattelin, että entä jos en selviäkään niistä, Outi Mäenpää muistelee Hetki lyö -elokuvan kuvauksia.

Pikkurikollisperheen aikuista poikaa Viliä näyttelevälle Johannes Holopaiselle rasvaisilla hiuksilla näytteleminen tuli tutuksi jo television Rahti-sarjaa kuvatessa.

– Nyt oli vielä rasvaisempaa. Silloin käytettiin oliiviöljyä, nyt nestemäistä vaseliinia. Se oli hyvä löytö! Holopainen huudahtaa.

Hetki lyö -elokuvan maskeeraaja Kaire Hendrikson saa Holopaiselta isot kiitokset. Valmentaja Juha Silvennoinen treenautti Holopaista niin, että hänestä saatiin ”tosi luikku kundi”. Liikunta oli rasvaa polttavaa treeniä.

– Ruokavalio oli hyvin kevyt ja terveellinen. Safka oli salaattipitoista jo pitkään ennen kuvauksia. Kuvauksissa piti syödä että jaksoi, mutta esimerkiksi elokuvan lopun kohtauksia varten söin muutaman päivän ajan pelkästään yhden greipin päivässä.

Johannes Holopainen näytteli rasvaisilla hiuksilla jo Rahti-sarjaa tehdessä. – Nyt oli vieläkin rasvaisempaa! hän vertaa.

Klähmäinen olotila ja likaisuus tuki Holopaisen olemuksen raskautta. Vili hädin tuskin kannattelee itsensä ja roikkuu irrallisena selkä kumarassa.

Yhdysvalloissa Holopaiselle teetetyt, silmien väriä muuttavat piilolinssit olivat nekin voimakas ”vaate” – rasvoitetun tukan, arvilla koristeltujen kasvojen ja värjättyjen hampaiden lisäksi.

– Silmät on niin vahva katseen ohjaaja, että en peiliin katsoessani nähnyt enää itseäni vaan Vilin!

Johannes Holopainen valmistautui Hetki lyö -elokuvan rooliin syömällä kevyesti mutta terveellisesti, jotta hänestä saatiin ”luikku kundi”.

Toisin kuin Hetki lyö -elokuvasta voisi päätellä, ohjaaja J-P Valkeapää ei ole koskaan käynyt Fuengirolassa, tai Espanjan Aurinkorannikolla muutenkaan. Häntä kiinnosti enemmän paikkaan kytkeytyvä mielentila ja sen merkitys suomalaisille.

– Se on ollut 1960-luvulta saakka suomalaisille tärkeä matkakohde. Ja jo ensimmäisiin suomalaisten asettumisiin sinne liittyy rikoksia, petoksia rakennustöissä, Valkeapää muistuttaa.

Monet ovat tavoitelleet aurinkoa ja lämpöä, mutta romahtaneet halpaan alkoholiin.

– Se on ollut aika toistuva kuvio varsinkin suomalaisille, että unelma on kääntynyt painajaiseksi. Siinä on jotain todella traagista, mutta myös kiehtovaa.

J-P Valkeapäätä kiinnostaa Espanjan Aurinkorannikkoon kytkeytyvä omintakeinen suomalainen mielentila.

Elokuvassa soivat takavuosien Finnhitsit, ja tarinassa viitataan lukuisiin julkkiksiin Tauskista Spedeen. Tyyli on ilkikurinen, mutta Valkeapää kiistää tekevänsä elokuvalla Aurinkorannikolle asettuneista suomalaisista pilkkaa.

– Meitä aidosti kiinnosti se, missä ihminen epäonnistuu. Kun tapahtuu virhe, ne on juuri niitä tilanteita, joissa ihmisyys näkyy. Käsikirjoittajan ja ohjaajan näkökulmasta se on aarreaitta.

Elokuvassa vilahtaa itsenään lyhyessä cameoroolissa myös menneiden vuosikymmenten tv-kasvo Jorma Pulkkinen. Tarinassa hän on Marjaleenan linkki entisiin vuosiinsa Suomessa.

– Itse katselin lapsuudessa Pulkkisen visailuja Ruutuysiä ja Ruutuässää. Hän muistui mieleen uskomattoman joviaalina hahmona. Jos joku menneisyydestä Marjaleenan hahmon tunnistaa, se on Jorma Pulkkinen.

Hetki lyö, ensi-ilta elokuvateattereissa pe 11.11.