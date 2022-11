Tänään tv:ssä: Tupakalla ollut Hannu kertoi kohdanneensa pihallaan Esko Ahon näköisen alastoman humanoidin – kokenut ufotutkija häkeltyy

Ufotutkija Heikki Kuljua ei jännitä uuden tv-sarjan tuoma julkisuus. Hän on väitellyt niin kauan skeptikkojen kanssa, ettei pienestä hätkähdä.

Ufotutkijat kuuntelevat, kun Hannu kertoo ikimuistoisesta kohtaamisestaan Koskenkorvalla. Mies seisoi kotinsa pihalla tupakalla, kun hänen sanojensa mukaan eteen piirtyi hahmo tyhjästä. Sitten se alkoi sulaa.

– Se oli niin kuin jäätynyt iho. Se oli alasti. Sillä ei ollut suuta eikä korvia eikä mitään sukupuolta.

Hannu puhalsi savua nestettä tihkuvaa olentoa kohti. Se hohti kylmää ja sai Hannun ihon kutisemaan.

– Se oli alasti, ja samannäköinen nenä oli kuin Eastwoodilla, sillä amerikkalaisella näyttelijällä. Silmät oli vähän niin kuin Esko Aholla ja sillä ei ollut mitään karvoitusta.

Ufotutkijat Heikki Kulju ja Lasse Ahonen tutkivat Hannun piirtämää kuvaa nestettä tihkuvasta humanoidista, joka oli harmaa, sukupuoleton ja jäinen.

Hannun tarinaa kuuntelee Ylen uuden Ufotutkijat-sarjan toinen päähahmo, lapualainen Heikki Kulju, 73. Monitoimimies Kulju on ex-ammattitaikuri, hypnotisoija, yrittäjä, maahantuoja, harrastajalentäjä ja Suomen Ufotutkijoiden puheenjohtaja – yhdistyksen jäsen numero 20. Häntä ohjaa 16-vuotiaana saatu elämänohje: ”Heikki, muista sitten olla innostunut!”

– Se pätee esiintymisiin ja kaikkiin asioihin. Ellei ole innostunut asioista, joita esittää tai kertoo, ei kukaan muukaan voi olla.

Pienestä asti Maan ulkopuolisesta elämästä kiinnostunut Kulju pitää Hannun humanoidihavaintoa merkittävänä. Hän kehuu Hannun rohkeutta Tv-lehdelle, suostuihan mies kertomaan asiasta omilla kasvoillaan kameroille.

– Se oli älyttömän erikoinen. En ole lukenut tuollaisesta humanoidihavainnosta koskaan. Jos hän on sen pystynyt keksimään, se on hämmästyttävää, Kulju sanoo Tv-lehdelle.

Kulju kiittelee Yleä, joka antaa tämänkaltaiselle ohjelmalle tilaa parhaassa katseluajassaan torstai-iltana. Häntä ei jännitä vastaanotto.

– Olen niin kauan ollut mukana näissä jutuissa ja kaiken maailman skeptikkojen kanssa joutunut väittelemään, että ei se vastaanotto tästä nyt huonommaksi voi mennä. Toisaalta nykyään ihmiset ovat valveutuneempia kuin 20–30 vuotta sitten. Tilanne on kehittynyt huomattavasti, joten siinä mielessä kuvittelen, että vastaanotto olisi suopea.

– Meidän yhdistyksessäkin 1980-luvulla oli skeptikkoporukka tutkimassa juttuja. Oli aika epämiellyttävää, kun oli aina pyrkimys löytää joku järjellinen selitys ilmiölle. Ei edes huomioitu, että voisi olla Maan ulkopuolista elämää.

150 kertaa Yhdysvalloissa käynyt Kulju huomauttaa, että tilanne on siellä kolmen viimeisen vuoden aikana muuttunut radikaalisti. Jopa kongressi ja senaatti käsittelevät UAP-ilmiötä (unidentified aerial phenomena), joka on uusi nimitys huonon maineen saaneelle ufo-nimitykselle.

Suomen Ufotutkijat ry saa vuosittain parisataa ilmoitusta erikoisista ilmiöistä. 80 prosentille löydetään luonnollinen tai tieteellinen selitys. Kuljun mukaan epäselvät ja huonot havainnot päätyvät roskakoriin. Vuosikymmenien kokemuksella pystyy rankkaamaan uskottavat havainnot.

– Valitettavasti on myös sairaita ihmisiä, esimerkiksi skitsofreniaa sairastavia. Sellainen on aika helppo nähdä siitä tekstistä, jos on kirjoitettu yhteen pötköön.

Ufotutkijan tärkein työkalu on Kuljun mukaan haastattelu. Se tehdään silloin, kun tapaus on poikkeuksellinen ja erikoinen. Jos se on todella erityinen, tutkijat lähtevät ihan paikan päälle puhelinsoiton sijaan. Kulju tekee usein haastatteluita Ufotutkijat-sarjan parinsa, unkarilaissyntyisen Jozsef Strauszin kanssa.

Katariina kuvasi kuorsaavia kavereitaan ja tallensi samalla oudon valopallon.

– Ihmisen näkeminen on tärkeää. Jotkut pystyvät kertomaan puhelimessa aika uskottavasti. Totuus paljastuukin sitten heti, kun avaa oven. Useat eivät tahallaan valehtele, vaan uskovat, että on tapahtunut jotakin ylimaallista.

Monet ovat napanneet havainnostaan kuvan, ja niistä suurin osa paljastuu linssinheijastuskuviksi.

– Ihmiset lähettävät meille kuvan oudosta valoilmiöstä, jonka uskovat olevan avaruusalus. On kuvattu vasten aurinkoa, ja siitä aiheutuu kuvaan kirkas täplä. Ne on helppo selvittää.

Kulju huomauttaa, etteivät he ole niinkään kiinnostuneita valopalloista taivaalla, vaan lähikontakteista tai avaruusaluksia käsittelevistä selkeistä havainnoista.

Kun oma havainto osoittautuu joksikin muuksi kuin ulkoavaruuden ilmiöksi, suurin osa ymmärtää sen. Ufotutkijat pyrkivät olemaan diplomaattisia, jotteivät he loukkaisi ketään. On heitäkin, jotka ovat kokeneet tulleensa havaintonsa kanssa kaltoin kohdelluksi ja muistuttavat siitä vielä vuosikymmenten jälkeen.

Viisijaksoisessa Ufotutkijat-sarjassa kuljetaan ympäri Suomea. Toisessa jaksossa tutustutaan pariskuntaan, joka uskoo joutuneensa ufojen sieppaamaksi uuden auton koeajolla Kurikassa.

Ufotutkijat-sarjan takana on ohjaaja Tommi Hakko, jota kiehtovat mysteerit. Hän on aiemmin tehnyt muun muassa dokumenttisarjat Murhan DNA ja Leväluhdan kadonnut kansa.

– Nyt hän halusi tarttua ehkä vielä suurempaan mysteeriin ufoihin, tuottaja Ari Lehikoinen kertoo.

Sarjassa kuullut ihmiset ovat tavallisia suomalaisia, jotka ovat kokeneet tai nähneet jotakin, mitä ei pystytä selittämään.

– Ovatko tarinat totta vai ei, sen pohdinnan jätämme katsojalle.

Lehikoisen mukaan sarjassa ei ole lähdetty kyseenalaistamaan ihmisten havaintoja ja uskomuksia.

– Uskon asioita pidetään usein henkilökohtaisina asioina. Tätä periaatetta päätettiin kunnioittaa sarjaa tehdessä, vaikka nyt kyse ei ole perinteisistä uskonnoista, vaan ihmisten kokemista oudoista tapahtumista, joita ei ole pystytty selittämään. Katsojalle jätetään valta ja mahdollisuus pohtia, mistä ihmisten havainnoissa on ollut kyse.

– Sama koskee myös ufotutkijoiden työtä. Vaikuttavatko tutkimusmenetelmät luotettavilta? Onko todella mahdollista, että Suomessa järjestetyssä ufoseminaarissa voidaan ottaa chat-yhteys avaruusolioihin? Myöskään tätä varsin absurdilta kuulostavaa yhteydenottoa ei ohjelmassa lähdetä asiantuntijoiden toimesta kritisoimaan, vaan vastauksen muodostaminen jätetään tässäkin tapauksessa katsojalle.

Ufotutkijat torstaina 10.11. TV1 klo 19.00–19.50 ja Yle Areena