Hulvaton video kulissien takaa paljastaa Remppa vai muutto -kaksikon kommellukset: Anne Ramsay havahtuu autossa tukalaan tilanteeseen

Remppa vai muutto Suomen ”pilalle menneissä kohtauksissa” nautitaan vähän turhankin lämpimistä kesätunnelmista.

Suositun Remppa vai muutto Suomen viimeinen jakso nähdään tänään.

Jaksossa kuullaan reipasta kielenkäyttöä: muun muassa sanat ”jumalauta” ja ”perse”.

Jakson lopussa katsojia nimittäin hemmotellaan kauden aikana kuvatuilla hulvattomilla kohtauksilla, jotka eivät ole päätyneet lopullisiin jaksoihin.

Kuvausten aikana oman jännitysmomenttinsa sarjan kuvauksiin toi esimerkiksi sää. Viime kesä oli paahtavan kuuma, ja siitä sai oman osansa tuta myös sarjan rakastettu juontajapari Anne Ramsay ja Marko Paanen.

Huolitellussa televisio-ohjelmassa nähdään harvemmin tuskissaan hikoilevaa, kiiltäväkasvoista juontajaa.

– Täällä on ihan sikakuuma, mä tunnen miten se hiki valuu mun selästä, Anne tuskailee itseään paperiarkilla tuulettaen.

Ja ikään kuin sarjan tunnelma ei olisi jo kylliksi lämmin, tuo meininkiin lisää hehkua pätkä, jossa Anne huomaa unohtaneensa kuumassa autossa penkinlämmittimen päälle.

– Voi jumalauta, hän kivahtaa.

Tästä huolimatta pari sanoo kesän olleen ”superhauska”.

– Kiire on ollut, mukava on ollut, kyllä me ollaan Annen kanssa kuuminta hottia, Marko letkauttaa.

Remppa vai muutto Suomen päätösjakso kello 20 Nelosella ja Ruudussa. Nelonen, Ruutu ja Ilta-Sanomat ovat samaa Sanoma-konsernia.