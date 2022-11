Teemu Packalén avautuu tv:ssä pakkomielteisestä siivoamisestaan – tilanteeseen kyllästyneeltä Eevi-puolisolta painava uhkaus

Teemu Packalén vierailee Gogin kantabaarissa ja kertoo pakkomielteestään hygieenisyyteen.

Eevi Teittisellä ja Teemu Packalénilla on takanaan ensimmäinen vuosi vanhempina.

Juontaja Gogi Mavromichalis saa perjantaina Gogin kantabaari -ohjelmassa vieraakseen laulaja Nelli Matulan ja ex-vapaaottelija Teemu Packalénin. Ylen ohjelmassa Packalén avautuu pakkomielteestään hygieenisyyteen ja millaisiin ongelmiin se on hänet vienyt.

Ex-vapaaottelijan mukaan hän suorastaan nauttii siivota kotiaan vapaa-ajalla. Hän toteaa hinkkaavansa lattioita neuroottisesti, ja tahrat on pestävä saman tien.

– Katson eri kulmista ja eri valoista, että missään ei saa olla mitään. Mulla on taikasieni, jos siellä on vähänkin jotain, Packalén selostaa jaksossa.

Juontaja ja laulajavieras äimistyvät kuulemastaan. Gogi arvioi, että Packalénin tapa on ylittänyt normaalin rajan, minkä ex-vapaaottelija myöntää. Packalénin kumppani, hyvinvointivalmentaja Eevi Teittinen on ottanut asian puheeksi.

– Olin yhdessä tv-ohjelmassa kuukauden pois. Puolisoni oli päättänyt, että jos se neuroottinen siivoaminen jatkuu, meidän on pakko laittaa kattilat jakoon. Kuvauksissa päätin, että kun mä palaan kotiin, otan vähän rennommin.

Televisioesiintyjä Gogi Mavromichalis Mavromichalis istahtaa ohjelmassaan baarijakkaralle julkkisvieraiden kanssa.

Tavasta on kuitenkin ollut vaikeaa päästä eroon. Nelli Matula tiedustelee Packalénilta, onko hänen siivoamisensa todella niin neuroottista kuin hän antaa ymmärtää.

– Onko sulla semmoinen ominaisuus, että et pysty nukkua, jos tiedät, että t-paita on mytyssä lattialla? laulaja utelee.

– Jos se lattia on likainen, niin joo on vaikeaa nukkua. Kyllä mä sen jälkeen, kun Eevi on mennyt nukkumaan, saatan käydä sen nostamassa.

– Toi on kiehtovaa. Kaikilla meillä on jotakin, Gogi tuumaa.

Gogin kantabaari Yle TV2:lla perjantaisin klo 21. Ohjelma on katsottavissa myös Yle Areenasta.