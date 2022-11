Main ContentPlaceholder

TV & elokuvat

Kiinteistönvälittäjä esittelee brittipariskunnalle asunnoksi 1700-luvun kirkon hautausmaineen – Remppa vai muutto UK -jakso nyt ISTV:ssä maksutta

Phil ja Kirstie palaavat auttamaan Markia ja Suzea, jotka ovat osallistuneet ohjelmaan jo aiemmin. Tuolloin pariskunta ei ollut halukas muuttamaan, mutta nyt tilanne on toinen: perheessä on jo yksi lapsi ja toinen on tulossa, joten lisätilaa tarvitaan.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Sulje

Silti Suze ei halua muuttaa, kun taas Mark haluaa. Kirstie ei voi tehdä lisätilaa, mutta hän voi maksimoida tilan käytön, kun taas Phil esittelee parille taloja, joissa tilaa riittää. Listalla on jopa 1700-luvulla valmistunut kirkko, jonka voi remontoida neljän makuuhuoneen asunnoksi. Ruudun Remppa vai Muutto UK -sarjan jakso on nyt katsottavissa viikon ajan ilmaiseksi ISTV:ssä oheisessa videoruudussa.