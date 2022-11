Redrama jättäytyi pois Vain elämää -erikoisjaksoista päihdehoidon takia – videotervehdys nostaa tunteet pintaan

Redrama joutui keskittymään päihderiippuvuutensa hoitoon.

Perjantaina Nelonen esittää ensimmäisen Vain elämää -erikoisjakson, jossa kaikki artistit yllättävät toisensa kappalevalinnoillaan.

Yksi joukosta kuitenkin puuttuu, sillä räppäri Redramaa ei erikoisjaksoissa nähdä. Redrama on kertonut avoimesti päihderiippuvuudestaan, ja erikoisjaksojen kuvausten aikaan hän keskittyi terveyteensä.

Redrama kuitenkin lähetti Vain elämää -artistikollegoilleen videotervehdyksen.

– Moikka kaikki! Niin kuin huomaatte, en ole kanssanne siellä. Ei ollut helppo päätös, mutta näin minun on nyt pakko tehdä. Olen ollut toipumisen tiellä jo kuukausia, Redrama kertoo.

– Tilanne on sellainen, että minun on pakko laittaa kaikki fokus terveyteeni ja toipumiseen. Sairaus, joka minulla on, on tunnesairaus. Siihen liittyy paljon muuta, ja päihteidenkäyttö on vain oire siitä syvemmästä ongelmasta.

Erikoisjaksoista pois jääminen on Redramalle kova paikka, ja hän herkistyy videotervehdyksensä aikana.

– Totta kai olisin halunnut olla mukana, mutta… Se meidän viikkomme ei häviä koskaan. Eikä ystävyytemme, sen te kaikki olette ihanalla tavalla osoittaneet uudestaan ja uudestaan.

Lopuksi räppäri muistuttaa artistikollegoitaan tärkeästä asiasta.

– Tiedän, että nautitte, vaikka en sanoisi tätä, mutta minulle tärkeintä on, että pidätte superhauskaa siellä, nauratte ja vedätte hyviä biisejä. Olen hengessä mukana aina. Kiitos.

Vain elämää -pöydän ääreen kerääntyneet Tommi Läntinen, Yona, Pete Parkkonen, Jyrki 69, Erika Vikman, Meiju Suvas ja Mikko Alatalo keskustelevat terveyden tärkeydestä ja miten kokonaisvaltaisesti se vaikuttaa kaikkeen.

– Ei voi mitään, kyllä tässä liikuttuu. Tiedän, että Redi olisi ollut tässä aika kova juttu, Mikko Alatalo sanoo herkistyneenä.

Räppäri Redrama kertoi viime kesänä kirjajulkistuksensa aikaan shokkiuutisen, että hän oli retkahtanut viime keväänä 12 vuoden raittiuden jälkeen.

Hän oli retkahtanut ennen Vain elämää -ohjelman kuvauksia, mutta päätti silti osallistua. Räppäri on vakuuttanut olleensa kuvauksissa raittiina.

Artisti piti hiljaiseloa ohjelman julkistustilaisuuden jälkeen lähes kuukauden, kunnes syyskuussa hän palasi someen ja kertoi olevansa Minnesota-hoidossa, jossa hoidetaan päihderiippuvuutta.

– Täällä kaikki ok. Minnesota hoito jatkuu. Raittiina ja puhtaana ja toista viikkoa ilman lääkkeitä. Kiitollinen, vaikka vaikea välillä hyväksyä etten voi nyt keskittyä mihinkään muuhun, artisti kirjoitti syyskuussa.

Vain elämää -erikoisjaksot nähdään Nelosella ja Ruudussa perjantaisin klo 20. Suplasta löytyy myös Vain elämää -radio.