Aviokriisissä painiskeleva Sini Ariell täräyttää tv:ssä suorat sanat tilanteesta – ”Parisuhteessa ei ole vikaa, vaan minussa”

Sini Ariell kertoo Gossip Mom Suomi -ohjelmassa hänen ja Stuartin liiton ajautuneen kriisiin.

Tosi-tv-stä tuttu tatuointitaiteilija ja malli Sini Ariell avautuu Gossip Moms Suomi -ohjelmassa hänen ja hänen puolisonsa Stuartin ongelmista. Sini sanoo olleensa jo valmis avioneuvojan puheille, mutta sitten hän ryhtyy miettimään raatorehellisesti oman käytöksensä osuutta tilanteeseen.

– Hyvin usein mulla on sellainen riidanhenki-viitta päällä. Oon vähän ilkeilevä. Yritän päästä siitä tänä vuonna eroon, Sini sanoo Gossip Moms Suomi -ohjelmassa.

– Oltiin tossa taas kerran avioeron partaalla ja olin jo buukkaamassa meitä avioneuvojalle. Rupesin miettii, että jos en mä osaa sulle puhua, niin et sä ymmärrät, niin mihin me sitä terapeuttia tarvitaan, hän toteaa.

Sini Ariell ja Stuart Bonds kuvattuna Suomen-vierailulla 2018.

Sini kertoo kameroille odottavansa Stuartilta paljon enemmän hellyydenosoituksia ja lepertelyä.

– Stuartille rakkauden kieli on enemmän tekemistä. Se on koko ajan tekemässä jotain. Se on rakentanut talon, tekee meidän farmia.

– Se mitä minä teen, niin minä valitan, nalkutan ja oon v*******nen ämmä, hän täräyttää.

– On ollut tosi piristävää huomata, ettei meillä oo parisuhteessa vikaa, vaan mussa on vikaa.

Gossip Moms Suomi discovery+-palvelu kaksi jaksoa tiistaisin.