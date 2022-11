Signmark kommentoi TTK-opettajan vaihtumista – Katri Mäkinen paljastaa, mikä seikka räppärissä on kiinnittänyt huomion

Räppäri Signmark eli Marko Vuoriheimo kertoo, että kisan rankkuus unohtuu aina, kun kotona lapset rientävät vastaan.

Räppäri Signmark eli Marko Vuoriheimo tanssi sunnuntai-iltana uuden tanssiopettajansa Katri Mäkisen kanssa. Hänen aiempi opettajansa Anniina Koivuniemi ilmoitti Instagramissa 1. lokakuuta jättävänsä kisan kesken henkilökohtaisista syistä. Mäkinen tanssi Signmarkin kanssa jo aiemmassa lähetyksessä, kun Koivuniemen kerrottiin sairastuneen.

Signmark sai Mäkisen kanssa kauhuteemaisen illan tanssista 21 pistettä.

– Opettaja kuin opettaja, he ovat rautaisia ammattilaisia kaikki. Varmasti itselläni on vielä kehityttävää, ja he löytävät sopivan tyylin, jolla yhteinen sävel löytyy. Itselleni tärkeintä on tietysti keskittyä omaan tekemiseeni ja kehittyä, räppäri vastasi kysymykseen uuden opettajan kanssa tanssimisesta.

Kaksikko on tyytyväinen sambaansa.

– Tämä viikko on ollut haastava samban takia. Onneksi vedettiin paremmin kuin harjoituksissa, Signmark summasi lähetyksen jälkeen.

Mäkinen kertoo pistäneensä merkille räppärin päättäväisyyden.

– Opettaja on todella tyytyväinen. Olen erittäin ylpeä, ja ihaillen katson sitä, millä päättäväisyydellä ja kovalla työllä Marko voi oppia vaikka ja mitä, Mäkinen kehui.

Osallistujat ovat tunnustaneet, että kilpailun rankkuus on viimeistään tässä vaiheessa käynyt selväksi. Mäkinen kuitenkin korosti, että heiltä ei motivaatiota puutu.

– Meidän yhteinen voimamme on se, että olemme todella päättäväisiä ja kovia treenaamaan. Kilpailuun on tultu voittamaan sekä viihdyttämään. Haluamme tehdä parhaamme, Mäkinen sanoi.

– Onnistumisemme ovat treenien ja toistomäärien ansiota. Mutta yksi suurimmista motivaation lähteistä minulle on se, että yleisö haluaa meidän jatkavan, Sigmark korosti.

Räppärin mukaan hän juuri ole ehtinyt lukemaan saamaansa palautetta sosiaalisessa mediassa. Kansainvälistä tukea hän kuitenkin tietää saaneensa.

– En ole treenien ohessa ehtinyt lukemaan, mutta kansainväliseltä taholta tulee joka kolkasta viestejä, että meidät halutaan nähdä jatkossa. On ollut huikeaa seurata viittomakielisen yhteisön kannustusta, Signmark kiitteli.

Myös perhe on ollut tukena. Signmarkilla on puoliso Eeva Pekkola sekä kolme lasta.

– Kun kotiin saapuessani lapset tulevat vastaan tervehtimään, kaikki väsymys katoaa siinä kohtaa. Lasten kautta saan todella paljon iloa elämään, Signmark korosti.

– Pakko mainita salainen tieto, että Marko harjoitteli kotona tyttärensä kanssa esityksen nostoa, joten selvästi aika paljon tukea sieltä saa, tanssiopettaja lisäsi.

Show’hun kuului näyttävä nosto.

Tanssii tähtien kanssa -kilpailusta putosi sunnuntai-iltana näyttelijä Mikko Nousiainen tanssiparinsa Kerttu Niemisen kanssa.

Semifinaaliin pääsivät Signmark, Benjamin Peltonen, Sonja Kailassaari ja Jaakko Loikkanen.

Tanssii tähtien kanssa sunnuntaisin klo 19.30 MTV3-kanavalla.