Harry Potter -elokuvien päätähti kritisoi J.K. Rowlingin transfobisia kirjoituksia – kertoo nyt miksi

Harry Potter -elokuvien nimikkosankarin mukaan J.K. Rowlingin kiistanalaiset mielipiteet eivät edusta koko Potter-yhteisöä.

Harry Potter -maailman ympärillä on kuohunut jo parin vuoden ajan.

Rakastetun velhotarinan kirjoillaan luonut J.K. Rowling on viime aikoina ollut julkisuudessa paljolti kaikesta muusta kuin kirjoistaan. Hän on säännöllisin väliajoin herättänyt kohua transfobisina pidetyillä kommenteillaan.

Kirjailijan mielipiteet ovat herättäneet laajalti pahennusta Potter-fanien keskuudessa. Myös useat kirjoista tehdyn elokuvasarjan näyttelijät ovat ottaneet etäisyyttä, mukaan lukien elokuvan päätähdet Daniel Radcliffe, Emma Watson ja Rupert Grint.

Harry Potteria esittävä Radcliffe tarttui Rowlingin sanomisiin jo tuoreeltaan kesällä 2020 ja puolusti transsukupuolisten oikeuksia hanakasti. Hän korosti, että kirjojen maailmassa on paljon annettavaa myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluville.

Nyt Radcliffe on palannut parin vuoden takaisiin kommentteihinsa IndieWire-median haastattelussa. Hän kertoo, miksi halusi alun perin nousta Rowlingin näkemyksiä vastaan.

– Erityisesti Pottereiden valmistumisen jälkeen olen tavannut niin monia queer- ja trans-lapsia ja -nuorukaisia, jotka samaistuivat suuresti Potteriin, hän perustelee.

– Rowlingin mielipiteet ovat satuttaneet heitä. Siksi koin kannanoton hyvin tärkeäksi. Minun olisi muuten ollut vaikea katsoa itseäni peilistä. J.K. Rowling ei puhu koko Potter-yhteisön puolesta.

Harry Potter -elokuvien tähtikolmikko, Daniel Radcliffe, Emma Watson ja Rupert Grint, on ottanut etäisyyttä J. K. Rowlingin näkemyksiin.

Aiemmin Radcliffe otti kantaa Rowlingia vastaan avoimessa kirjeessä, joka julkaistiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten itsemurhia ehkäisevän The Trevor Project -järjestön nettisivuilla.

– Transsukupuoliset naiset ovat naisia. Kaikki muunlaiset väitteet kadottavat transseksuaalien identiteetin ja arvokkuuden, hän kirjoitti.

Radcliffen mukaan kannanotossa ei ole kyse hänen ja Rowlingin välisestä kiistasta. Näyttelijä korostaa, että vaikka kirjailija on vaikuttanut vahvasti hänen elämänsä suuntaan, hän ei voinut vaieta – etenkin, kun hän on toiminut jo pitkään The Trevor Project -järjestön tukijana.

– Koen, että minun on pakko sanoa jotain.

Radcliffe myös toivoi, etteivät Rowlingin sanomiset turmelisi koko velhomaailman perintöä.

Rowlingin transsukupuolisten oikeuksien edistämistä kritisoiva taisto on kestänyt ainakin parisen vuotta. Rowling on ilmaissut mielipiteitä transsukupuolisista ahkerasti erityisesti Twitter-tilillään.

Rowling on muun muassa kritisoinut Skotlannissa käsittelyssä olevaa translakiuudistusta, joka helpottaisi transsukupuolisten ihmisten sukupuolen virallistamista. Tämän lisäksi hän on useaan otteeseen vinoillut monista transsukupuolisuuteen liittyvistä termeistä. Yksi kohu nousi siitä, kun hän taivasteli Twitter-tilillään ilmaisua ”ihmiset, jotka menstruoivat”.

Rowling on jatkanut näkemystensä esittämistä näihin päiviin asti.

Viimeksi lokakuussa hän päätyi aiheesta sanaharkkaan englantilaisen lauluntekijä-aktivisti Billy Braggin kanssa. Rowling perustelee transsukupuolisten oikeuksien ajamista sillä, että se heikentää ”naisten” oikeuksia. Rowling näyttää siis olevan eri mieltä yleisen transnaisia koskevan näkemyksen kanssa, jonka mukaan myös he ovat naisia yhtä lailla.

Harry Potter -sarjan luoja J. K. Rowling on tuottanut kitkerän pettymyksen monille faneilleen.

Potter-fanit kautta maailman ovat käyneet toimiin Rowlingin mielipiteitä vastaan.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, että esimerkiksi Yhdysvalloissa sikäläiset Potter-kirjoissa pelatun huispaus-urheilulajin oikean maailman lajiksi tuoneet harrastajat ovat vaihtaneet koko lajin nimen mielenosoituksena kirjailijan näkemyksille.

New York Times kirjoitti vuonna 2020, että jopa kovan luokan Potter-fanit ovat kääntäneet selkänsä Rowlingille. Osa haluaa jatkaa Harry Potter -maailman fanina häivyttäen Rowlingin siitä, osa faneista on ilmoittanut lopettavansa Potter-tuotannon kuluttamisen kokonaan. The Atlantic -aikakausijulkaisun mukaan myös Harry Potterin suurimmat fanisivustot ovat irtautuneet Rowlingista.