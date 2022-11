Siniharmaaksi mennyt näyttelijä Ilkka Heiskanen valmistautui jo kuolemaan – nyt hän ajattelee, että merkit näkyivät jo kauan sitten

Lähellä kuolemaa käynyt Ilkka Heiskanen, 60, tekee Hetki lyö -rikoselokuvassa roolin alkoholisoituneena, tärisevänä pikkurikollisena, vaikka kyljessä oli kuvausten aikana hiusmurtuma. – Kun kivulle ei voinut mitään, se oli pakko ottaa mukaan rooliin, Heiskanen sanoo.

Syyskuussa näyttelijä Ilkka Heiskanen oli valmistautumassa kuolemaan. Nähtyään sairaalassa keuhkokuvansa hän pelkäsi pahinta.

– Ajattelin, että j***lauta, nyt tulee madonluvut, s***ana. Tuotteko kynän ja paperia, teen testamentin, Heiskanen kertoo nyt Ilta-Sanomille reilun kuukauden takaisista ajatuksistaan.

– Sitten tulee lääkäri ja sanookin, että tulehduksen lisäksi ei ole mitään varjostumia. Keuhkoissa ei ollutkaan syöpää.

Sen sijaan keuhkokuvissa näkyi molempien keuhkojen raju tulehdus. Saman viikon maanantaina Heiskasella oli ollut vähän kuumetta, joka jatkui useamman päivän.

– Torstai-iltana olo paheni. Tuntui, että en saa henkeä. Seuraava yö meni joten kuten. Perjantaiaamuna sanoin vaimolle, että soita ambulanssi, Heiskanen kuvailee.

– Olin aika siniharmaa, kun mua lähdettiin viemään kotoa.

Sairaalassa hänet pistettiin happiletkuihin ja tippoihin.

– Lääkäri sanoi, että nyt täytyy onnitella, että sain toisen mahdollisuuden. Vaikka henki ei olisi kotona lähtenyt, olisin joutunut hapettomaan tilaan, kun mulla rupesi keuhkot lopettamaan toimintaansa.

– Jos niin olisi käynyt, olisin pyörinyt sairaalassa aivovaurion takia vihanneksena. Mutta onni onnettomuudessa, Heiskanen kiittää.

Heiskasen vakavasta sairaalakäynnistä on aiemmin kertonut Apu-lehti.

Lue lisää: Apu: Ilkka Heiskanen kävi kaksi viikkoa sitten kuoleman rajamailla – hurja diagnoosi laittoi elämäntavat uusiksi

Hetki lyö -elokuvan pieleen menevän rikossuunnitelman pyörteissä Outi Mäenpää, Ilkka Heiskanen, Pääru Oja ja Johannes Holopainen.

Tammikuussa Heiskanen täytti 60 vuotta. Jouko Turkan 1980-luvun oppien ja sketsisarja Mutapainin ystävien jälkeen Heiskasen kasvot ovat tulleet monille tutuiksi muun muassa Kotikadusta, Taivaan tulista ja Kummelien Kontio & Parmas -sarjasta.

Näyttelijä-Jussin hän sai sotadraamasta Hiljaisuus (2010), jossa hän esitti mieleltään järkkynyttä miestä. Uudessa Hetki lyö -elokuvassa järkkyy koko keho: Heiskanen näyttelee Espanjan Aurinkorannikolle asettunutta pikkurikollista Mikkoa, jolla on koko ajan alkoholia veressä ”vähintään 2,9 promillea”. Se näkyy jatkuvana tärinänä.

– Henkilö on täysin reporanka ja silti asenne on, että kaikesta selvitään. Aika pitkälle menin näytellessä vaiston mukaan. Mieli Mikolla on kuitenkin kirkas, ja hän innostuu pienistä asioista, kuten herkkuleivistä.

Toinen asia, josta Mikko innostuu, on silmissä kiiluva mahdollinen miljoonasaalis. J-P Valkeapään elokuva on yhdistelmä mustaa tragikomediaa ja synkkää rikosdraamaa. Suomi-baaria pyörittävä Mikko elää käytännössä puolisonsa (Outi Mäenpää), 1980-luvun alun Miss Suomi -perintöprinsessan, maineen rippeillä.

Lue lisää: Tältä näyttää Outi Mäenpää rajussa roolissaan karskina ex-missinä – uutuuselokuvan traileri ensinäytössä vain IS:ssa

Hyväsydämisen Mikon esittäminen menee Heiskasen kirjanpidossa koko uran työkokemusten kärkisijoille. Hermoratavaurion näytteleminen edellytti pienen tärinän ylläpitoa koko ajan.

– Kun päivän jälkeen istuin alas, koko hiton sänky heilui. Sanottiin, että ei sun Ilu enää tarvitse täristä – no ei tarviikaan, mutta kun mä vaan tutisen!

– Aktivoin koko kropassani olevan elohiiren, en osaa sitä oikein muuten kuvailla. Kahvitauoilla piti vähän rajoittaa, mutta siinä oli pelkona, että jos sitä ei saakaan takaisin päälle!

Ilkka Heiskanen pitää hyväsydämisen mutta hermoratavaurioisen Mikon roolin näyttelemistä yhtenä uransa parhaista työkokemuksista.

Aurinkorannikko lavastettiin viime syksynä Teneriffalle. Päivää ennen kuvauksia Heiskanen kaatui stunt-kohtauksen harjoituksissa oman nyrkkinsä päälle niin, että hän sai hiusmurtuman kylkeensä. Seuraavana päivänä kuvattiin Mikon mukiloimiskohtaus.

– Kipua ei kerta kaikkiaan tarvinnut näytellä, ei alkuunkaan. Kun kivulle ei voinut mitään, se oli pakko ottaa mukaan rooliin. Raskas hengitys toi kevyenraskaaseen hahmoon mukaan pahaenteisyyttä.

Nyt Heiskanen miettii, olisiko tämän syksyn raju keuhkotulehdus oireillut ensimmäisiä kertoja jo Hetki lyö -elokuvan kuvausten aikana.

– Silloin ajattelin, että olin vain työstä niin väsynyt.

– Nyt olen oikein tyytyväinen, että näin tapahtui, kun ei näemmä tänne kovaan kalloon oikein muuten mene, että pitää muuttaa tapoja.

Ilkka Heiskanen sanoo, ettei näytteleminen ole tuntunut hänelle koskaan työltä, vaan se on elämäntapa. – Mulla on ollut vakaa aikomus rauhoittaa työntekoa viimeiset 20 vuotta.

Sairaalakäynti johti tupakoimisen lopettamiseen.

– Mulla on astmaa ja alkava keuhkoahtaumatauti. Röökannut olen vuodesta 1979. Sehän jäi sitten saman tien.

Näyttelemistä Heiskanen ei aio lopettaa, mutta hänellä on vakaa aikomus rauhoittaa työntekoa ainakin vähän.

– Mulla on ollut vakaa aikomus rauhoittaa työntekoa viimeiset 20 vuotta. Eihän näytteleminen ole tuntunut työltä ikinä, kun tämä on elämäntapa. Kun tulee vanhemmaksi, ei sillä roolillakaan ole niin väliä. Kunhan saa olla porukoissa.

Hetki lyö -elokuvan ensi-ilta elokuvateattereissa perjantaina 11.11.