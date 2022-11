Katsojat rakastuivat tavalliseen Hilkkaan, jonka kasvoilta näkyy eletty elämä

Riitta Havukainen palasi kiiteltyyn rooliinsa Paratiisi-sarjassa. Toinen kausi vie rikostutkija Hilkka Mäntymäen selvittämään karmeita rikoksia, ihmis- ja elinkauppaa.

Ylen suositun Paratiisi-rikossarjan toinen kausi tuo esiin Espanjan Aurinkorannikon taloudellisen eriarvoisuuden karut kasvot, jossa jopa ihmishenki on kaupan. Tarina perustuu osin tositapahtumiin, ja koska ihmiskauppaan liittyy usein myös elinkauppa, siitä syntyy kauden pääteema.

Pääosissa nähdään ensimmäisen kauden tavoin Riitta Havukainen sekä espanjalaisnäyttelijät María Romero ja Fran Perea.

Riitan tulkitsema oululainen rikostutkija Hilkka Mäntymäki palaa tällä kaudella Costa del Soliin tutkimaan tuntemattoman suomalaismiehen murhaa.

Kausi alkaa tosin siten, että Hilkalla on kuviossa kenties uusi suhde, sillä hänen luonaan viihtyy myös Kari Heiskasen näyttelemä miespuolinen ystävä.

– Jätetään vielä arvoitukseksi, mitä Hilkan yksityiselämässä tapahtuu, mutta sanotaanko näin, että kaikenlaista sattuu myös sillä saralla, Riitta Havukainen naurahtaa.

Paratiisin toisella kaudella nähdään tositapahtumiin pohjautuva tarina vaarallisesta ihmiskaupasta, jota rikostutkijat alkavat selvittää.

Riitta on hyvin iloinen juuri kyseisestä roolistaan Paratiisi-sarjassa.

– Erityisen ylpeä olen siitä, että keskiössä on iäkkäämpi nainen, joka saa myös näyttää ikäiseltään.

Kultaisella Venlalla vuoden parhaana naisnäyttelijänä Paratiisista viime vuonna palkittu Riitta kertoo saavansa Hilkan roolistaan runsaasti yhteydenottoja.

– Paratiisista olen saanut urani aikana ehdottomasti eniten palautetta, ja seuraavaksi eniten on tullut Laulu rakkaudelle -jaksosta, jossa Roope (Salminen) lauloi minulle kirjoittamansa kappaleen. Olin lähetysaikana Paratiisin kuvauksissa Espanjassa ja sain valtavasti viestejä, miten kappale kosketti ihmisiä, Riitta kertoo.

Laulu on omistettu Riitalle äitipuolena, mutta myös muille ei-biologisille vanhemmille, jotka ovat saaneet puolison lapsen elämäänsä.

– Se oli minulle koskettava hetki, kun Roope lauloi kyseisen kappaleen – koko tilanne tuli itselleni täysin puskista. Laulu on todella hyvä – ei liian sentimentaalinen, vaan vähän vitsikäs, mutta sellainen, joka osuu ihmisten tunnekeskukseen. Ihmiset ovat itkeneet kappaletta kuunnellessaan.

Paratiisista saatu palaute on liittynyt niin ikään inhimillisyyteen. Riitan näyttelemässä Hilkassa on jotain hyvin tunnistettavaa ja lähestyttävää.

” Hilkka on tavallinen ihminen, jolla on normaaleja ongelmia.

– Kadulla ja kaupoissa ihan tuntemattomat, kaikenikäiset ihmiset ovat tulleet sanomaan, että hahmo on todella samaistuttava, ja etenkin omaishoitajuuteen liittyvät asiat ovat koskettaneet heitä.

Paratiisin ykköskaudella Hilkan Aarne-puoliso (Risto Tuorila) sairasti Alzheimeria, ja kauden lopussa Hilkasta tuli leski.

Riitta uskoo, että Hilkan tietynlainen arkisuus on avainsana siihen, miksi henkilöstä pidetään niin paljon.

– Hilkka on tavallinen ihminen, jolla on normaaleja ongelmia. Myös hänen ulkoinen habituksensa on arkinen: häntä ei ole tällätty ja meikattu, eikä hän näytä siltä, että hän olisi juuri tullut kampaajalta.

Riitta pitää siitä, että hahmo näyttää uskottavalta.

– Paratiisissa on samankaltaiset hahmot kuin monissa brittisarjoissa. Sarjassa ei tarvitse olla mitään leikeltyjä bikini-fitness-malleja, vaan ihan tavallisia henkilöitä, joiden kasvoilta saa näkyä, että ihmiset ovat vain ihmisiä. Yhdysvalloissa tämä tietysti on aivan toisin.

Paratiisin toista kautta kuvattiin myös Oulussa.

Poliisiksikin Hilkka on poikkeuksellinen.

– Usein poliisisarjojen päähenkilöllä on joku addiktio, mutta sellaista ei Hilkalla ole.

Inhimillisyys näkyy paitsi hahmoissa, myös itse tarinassa.

– Vaikka sarjan pääjehut voivat olla kylmäverisiä, pyrimme näyttämään pienemmät rikolliset siten, että moni on ajautunut rikoksiin inhimillisistä syistä, kuten perheensä vuoksi, sanoo sarjan pääohjaaja Marja Pyykkö.

Tarinan pohja on todellisissa rikoksissa, jotka liittyvät ihmis- ja elinkauppaan. Niiden kautta käsitellään kauden pääteemaa, joka linkittyy kysymykseen: Mitä olisit valmis tekemään perheesi puolesta?

– Kun luin toisen kauden käsikirjoituksen, ajattelin, että voi vitsi tästä tulee hyvä! Tarina on aivan jäätävän hyvä, Riitta kehuu.

– Tosiasia on se, että sarjan tapahtumat ovat joillekin todellisuutta. Näytämme myös, miten raadollista elämää toiset viettävät ihmiskaupan ja prostituution keskellä.

Riitta kertoo olevansa niin empaattinen ja herkkä, että tarina meni ihon alle. Henkilöhahmojen kohtalo kosketti.

– Vaikka tiesin, että sarjassa esiintyvät ihmiset ovat näyttelijöitä, heidän kohtalonsa tuntui silti karmivalta.

– Mutta taiteen tehtävä on myös herättää myötätuntoa ja ymmärrystä ihmisissä.

Hilkan tytärtä Annia näyttelee Armi Toivanen.

Ohjaaja Marja Pyykkö korostaa, että vaikka itse käsiteltävä rikosjuoni on hyytävä, kerronnassa on vältetty turhaa rankistelua – myös huumoria on mukana tilanteen salliessa.

– Emme halua tehdä liian mustaa sarjaa. Sen on oltava sellainen, jota uskaltaa katsoa syksyisessä Suomessa ilman, että joutuu henkiseen hirteen, ohjaaja toteaa.

Myös henkilöt itsessään synnyttävät tietynlaista komiikkaa.

– Huumorin kautta tulee lämpöä. Emme toki käsittele asioita liian lempeästi, jotta tarina pysyy kiinnostavana, mutta liian kylmäkään tarina ei saa olla.

Sarjan pääkäsikirjoittaja Matti Laine tekee käsikirjoitusta varten aina valtavan määrän tutkimustyötä. Elinkauppaan liittyvä rikosjuoni sai alkunsa Matin löytämästä lehtiartikkelista.

Hilkka Mäntymäen espanjalaiskollegat ovat Andrés Villanueva (Fran Perea, kesk.) ja Luisa Salinas (María Romero, vas.).

– Elinkauppa on valitettavasti todellista. Ihmiset tekevät epätoivoisia tekoja paremman elämän toivossa. On aivan yleistä, että paperittomat Afrikasta tulevat ihmiset kauppaavat munuaisia pääsylippuna Eurooppaan, Marja Pyykkö sanoo.

Munuaisesta voi saada pimeissä lääkärikeskuksissa huomattavia summia, ja raha voi taata luovuttajalle uuden alun Euroopassa. Luovutettuja elimiä kaupataan tiskin alta maksukykyisille länsimaalaisille.

– Koko pimeä elinkauppa on täynnä riskejä niin luovuttajille kuin elinten vastaanottajille, koska kaikki tapahtuu lain ulkopuolella hämärissä olosuhteissa. Molempien osapuolten epätoive ja haave paremmasta elämästä on tuotu esiin Paratiisin toisella kaudella.

Paratiisi, 2. kausi, sunnuntaina 6.11. alkaen TV1 klo 21.05. kaikki jaksot jo Yle Areenassa.

Lue koko artikkeli uudesta IS Tv-lehdestä. Lehti on myynnissä 2.11.–8.11. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.

