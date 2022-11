Mikko Leppilampi jätti TTK:n keskittyäkseen näyttelemiseen – palaa nyt valkokankaille ”entisenä rokkarina”

Comeback-nimistä elokuvaa kuvataan paraikaa Helsingissä.

Mikko Leppilampi nähdään syksyllä 2023 ensi-iltansa saavan Comeback-elokuvan pääroolissa.

Elokuva kertoo entisistä rokkareista, Tonysta ja Petestä, jotka elämä on ajanut erilleen, mutta kokoontuvat taas yhteen paluuta varten.

– Hahmoni on ekstravagantti ja roisi. Tunnistan tyypin hyvin myös tosielämästä, Leppilampi kuvailee esittämäänsä Tonya elokuvan tiedotteessa.

Parhaillaan pääkaupunkiseudulla kuvattavan elokuvan muissa rooleissa nähdään muun muassa Ville Myllyrinne, Paula Vesala ja Pamela Tola. Sen ovat käsikirjoittaneet Petri Karra ja Aleksi Bardy. Elokuvan ohjaa Petri Kotwica.

– Comeback on elokuva kahdesta miehestä, joilla on takana loistava tulevaisuus. Ehkä siksi se on koskettanut meitä tekijöitä niin syvästi ja omakohtaisesti, Bardy veistelee.

Elokuvan pääkaksikkona nähdään rock-kehäraakit Tony (Mikko Leppilampi) ja Pete (Ville Myllyrinne), jotka ovat pudonneet parrasvaloista sosiaalitoimiston luukulle.

Vuosi sitten Mikko Leppilampi ilmoitti lopettavansa yli 10-vuotisen uransa Tanssii tähtien kanssa -ohjelman juontajana. Hän sanoi tuolloin haluavansa jatkossa keskittyvä enemmän uraansa muusikkona ja näyttelijänä.

Leppilampi kertoi IS:lle viime joukuluussa, että vaikka hän oli kypsytellyt päätöstään parin vuoden ajan, oli asian sanominen ääneen TTK:n tuotantotiimille kameroiden sammumisen jälkeen hyvinkin herkkä paikka.

– Sanoin, että mä en pysty sanomaan tätä. Mä itkin sen läpi ihan kuin pikku lapsi. Se kertoo siitä, että sillä on ollut merkitystä ja se oli tunteellinen hetki.

Lue lisää: Mikko Leppilampi paljasti MTV:llä, mitä Tanssii tähtien kanssa -kulisseissa tapahtui hänen viimeisen lähetyksensä jälkeen – juontaja itki silmät päästään

Suurempia musiikkiuutisia ei Leppilampi ole TTK-lähtönsä jälkeen kertonut, mutta näyttelijänä hän tosiaan näyttää aktivoituneen.

Comeback-elokuvan tähdittämisen lisäksi keväällä uutisoitiin, että Leppilampi tähdittää Lahden vuoden 2001 dopingskandaalista kertovaa fiktiivistä sarjaa.

Lisäksi Leppilampi meni vuonna 2021 naimisiin taitoluistelija Beata Leppilammen (os. Papp) kanssa. Häitään he tosin juhlivat vasta viime kesänä.