Ennennäkemätön käänne Temptation Islandilla – asukkaat ihmeissään

Uusi käänne herättää kuhinaa Temptation Islandin varatuissa ja sinkuissa.

Temptation Island Suomessa nähdään tällä viikolla eteen käänne, jonka kaltaista ohjelmassa ei ole aiemmin nähty. Sekä miesten että naisten huvilalla varatut ja sinkut on kerätty olohuoneeseen katsomaan videota, jonka sisällöstä ei ole kerrottu heille tarkemmin.

Hämmentyneille katsojille selviää pian, että kyse on pariesittelystä.

– Ne tulee tänne! Pirita arvaa.

Videolla esiteltävä pariskunta on kauden ensimmäisissä bileissä esiintynyt artisti Leo, 19, ja hänen yhdeksänneltä TIS-kaudelta tuttu naisystävänsä Joanna, 21.

Lahtelaisparin esittelyvideolla Joanna kertoo kaksikon tavanneen toisensa festareilla vuonna 2021.

– Minä menin iskemään Leoa hirveässä kännissä. Menin lirkuttelemaan ja kehumaan komeaksi. Siitä lähtien olemme nähneet aktiivisesti, Joanna paljastaa.

Leo ja Joanna saapuvat Temptation Islandille.

Leo ilmoittaa odottavansa Temppari-matkalta erityisesti D-vitamiinia ja hauskanpitoa. Ohjelmaan osallistumisen taustalla on kuitenkin olemassa myös painavampi syy.

– Tuodaan parisuhteemme Temppareihin suurelta osin minun takiani. Minulla on ollut useampia tapailukumppaneita, ja suurimmasta osasta on jäänyt vähän huono maku suuhun. Siitä on jäänyt jonkinlainen luottamusongelma, Joanna kertoo.

Temppareista hän toivoo löytävänsä luottamusongelmaan helpotusta. Joanna uskoo, että hyvien iltanuotiovideoiden näkeminen auttaa rakentamaan varmuutta suhteeseen.

– On ehkä helpompi päästää irti siitä, että epäilen ja olen vainoharhainen.

Joannan ja Leon saapumisen myötä Temppareissa on ensimmäistä kertaa ohjelman historiassa kerralla viisi pariskuntaa.

