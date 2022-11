Hobitti-elokuvista tuttua näyttelijätähteä povataan uudeksi James Bondiksi – laukoo suoran mielipiteensä salaisen agentin seksielämästä

Luke Evans kehuu erityisesti Daniel Craigia tämän ansioista Bondin hahmon raikastajana.

Muun muassa Fast & Furious- ja Hobitti -elokuvasarjoista tuttu Luke Evans on huhutusti vahva ehdokas uudeksi James Bondiksi.

Britannian Metro-lehti on koonnut juttuunsa Evansin pohdintoja 007-elokuvien naiskuvasta. Salainen agentti on elänyt ajassa kuten muutkin iättömät supersankarit, jolloin myös Bondin hahmo reipasotteisena naistenkaatajana on muuttunut.

– Emme ole enää Roger Mooren aikakaudella, jolloin hän saattoi touhuta viidenkin eri naisen kanssa yhden elokuvan aikana. Se ei ole enää hänen juttunsa, Metro uutisoi hänen kommentoineen.

Metro kertoo myös Evansin arvostavan erityisesti edellistä Bond-kasvoa, viidesti agenttia esittänyttä Daniel Craigia, siitä, miten tämä on raikastanut 007:n persoonaa.

Esimerkiksi Skyfall-elokuvasta muistetaan kohtaus, jossa Bond vihjaa hienovaraisesti, etteivät hänen kaikki eroottiset kohtaamisensa olisi tapahtuneet vain naisten kanssa.

Luke Evans seikkailee myös vuoden 2017 Kaunotar ja hirviö -elokuvassa.

– En tiedä, välittääkö nyky-yleisö he tarpeeksi siitä, mitä James Bond tekee makuuhuoneessa, Evans kommentoi Bondin seksuaalisuutta Bustle-lehden haastattelussa syyskuussa.

The Independent tarttui sitaattiin ja pyysi Evansilta tarkennusta. Puhuiko hän itsestään vai Bondista?

– Molemmista, hän kuittasi.

Evans itse on homoseksuaali.

– Ei minun seksuaalisuudellani ole ollut vaikutusta esittämiini rooleihin, hän vastasi Independentille.

– Olen näytellyt kaikenlaisia rooleja. Ei kenelläkään ole ollut mitään ongelmia sen kanssa.

Hobitti-trilogiassa Evansin hahmo oli Bard Jousimies.

Spekulaatiot uuden Bond-näyttelijän ympärillä ovat käyneet kuumina jo pitkään.

Vaikka Evans onkin vahva kandidaatti, on hän kommentoinut mahdollista roolitustaan arvoitukselliseen sävyyn. Metro uutisoi hänen sanoneen aiemmin, että ”hyppäisi ilmaan”, jos roolia tarjottaisiin hänelle.

– [Daniel] Craig on ollut Bondina fantastinen. Rakastan hänen elokuviaan. Kuka ikinä saakaan roolin, on hänellä hyvin suuret saappaat täytettävänään, Metro kertoo Evansin sanoneen.

Muiksi Bond-kandidaateiksi on esitetty sellaisia nimiä kuin Tom Hardy, Tom Hiddleston, Henry Cavill, Regé-Jean Page, James Norton ja Idris Elba.

Metro kertoo Henry Cavillin paljastaneen olleensa ehdolla Bondiksi jo silloin, kun rooliin valittiin Daniel Craig. Idris Elba on taasen rajattu kisasta ulos, sillä viisikymppistä Elbaa pidetään agentin rooliin liian vanhana.

Mitään julkistuksia ei kuitenkaan ole tulossa lähiaikoina, ovat Bondin pitkäaikaiset tuottajat Barbara Broccoli ja Michael Wilson painottaneet. Heidän mukaansa uuden Bondin kuvaukset alkaisivat aikaisintaan kahden vuoden päästä.