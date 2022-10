Uudessa Ensitreffit alttarilla -versiossa nähdään asiantuntijoiden mukaan tunteita laidasta laitaan – näillä perusteilla parit valittiin

Uuden Ensitreffit alttarilla 2.0 -ohjelman asiantuntijat lupaavat kauden tarjoavan mielenkiintoisia puheenaiheita.

Uuden Ensitreffit alttarilla 2.0 -ohjelman tekeminen oli sen asiantuntijoille Heikki Harjulle ja Essi Vaurakselle todella mielenkiintoista. Parhaimmillaan ohjelmassa esiin nousevat teemat voivat rakentaa kotikatsomoissa sillan, jonka avulla voi nostaa esiin myös omassa parisuhteessa olevia asioita.

– Mielestäni on ihana, vaikka tämä on viihdeohjelma niin se antaa pieniä tärppejä koteihin, joista sitten kotisohvilla päästään keskustelemaan, Vauras sanoo MTV:n pressitilaisuudessa.

– Varmasti herättää hyviä keskusteluaiheita, Harju sanoo.

Uuden konseptin idea on selkeä: parit tapaavat toisensa alttarilla, muuttavat samaan taloon muiden parien kanssa ja lähtevät siitä rakentamaan mahdollisesti yhteistä tulevaisuutta.

Kauden tapahtumista asiantuntijat eivät voi vielä tässä vaiheessa paljastaa oikeastaan mitään. Samassa talossa asuminen kuitenkin luo erilaiset puitteet ohjelman osallistujille kuin suomalaisille tutussa ja turvallisessa alkuperäisversiossa.

– Sanotaan näin, että kyllä tämä kiinnostuksen pitää ihan varmasti koko kauden, Harju lupaa.

Suhteissa esiin nousevia teemoja käsitellään säännöllisesti yhdessä niin kutsutuilla rakkauskorjaamoilla.

– Rakkauskorjaamot ovat olleet äärettömän kiehtovia kohtaamisia parien kanssa, Harju kertoo.

Ohjelman parit eivät keskustele asiantuntijoiden kanssa kameroiden ulkopuolella. Sen myötä parien matkaa päästään asiantuntijoiden kanssa seuraamaan eri tavalla kuin aiemmin.

– Se on kuljettanut keskustelut todella syvyyksiin ja avannut isoja konsepteja, Harju vihjailee.

– Siellä on itketty ja naurettu, on ollut koko tunteiden kirjo, Vauras lisää.

Esimerkiksi Australian ja Iso-Britannian kausilta konsepti on jo tuttu. Ulkomaalaisten versioiden jaksoissa on nähty draamaa, syrjähyppyjä ja kiehuvia tunteita. Onko samaa odotettavissa kotimaisessa versiossa?

Asiantuntijat pohtivat vastaustaan, mutta toteavat sen jälkeen, että ohjelma on tehty suomalaisella tyylillä.

– Tässä on todella tyylikkäästi lähdetty rakentamaan koko ohjelmaa. Tätä on rakennettu niin, että nämä suhteet voisivat lähteä toimimaan, Harju sanoo.

Osallistujille uudistettu versio antaa yhden selkeän edun: vertaistuen. He saavat koko ajan keskustella suhteissaan esille nousevista asioista muiden kanssa, jotka ovat samankaltaisessa tilanteessa.

– On samanlaisia huolia ja onnen hetkiä. Tuntuu, että se on ollut todella hyödyllistä heille, Vauras sanoo.

Samassa talossa elämisen voisi kuvitella myös luovan paineita osallistujien välille, kun omaa suhdetta alkaisi helposti vertaamaan muihin.

– Eihän tarvitse mennä kuin someen, niin saat paineita, Vauras sanoo.

Harju pohtii, että vertailua voi tapahtua sekä hyvässä että huonossa valossa. Toisaalta muilta pareilta voi saada inspiraatiota omaan suhteeseen.

Normaaleissa olosuhteissa ihmiset saavat tutustua toisiinsa vähitellen. Nyt osallistujat kuitenkin heitetään suuren haasteen eteen, kun heidän täytyy yrittää rakentaa yhteistä elämää ihmisen kanssa, jota he eivät itse ole valinneet.

Paperilla kaksi ihmistä voivat myös näyttää lähes täydelliseltä parilta. Kukaan ei kuitenkaan voi ennustaa, roihahtaako rakkaus vai ei.

– Sehän voi olla jostain tuoksusta kiinni, miksi toinen kiinnostaa ja miksi ei. Me emme voi sitä tietää, mutta voimme miettiä mitä arvoja ja tulevaisuudensuunnitelmia on. Tällaisia perusasioita, missä voi kuitenkin hirveästi olla eroja ihmisten välillä, Vauras sanoo.

Harju kertoo, että osallistujilta kysyttiin tarkkaan mitä he kaipaisivat ja millaisia kokemuksia heillä on ollut elämässä. Parit valikoituivat sen mukaan, keiden halut ja arvot elämässä vaikuttivat kohtaavan.

– Siltä pohjalta on lähdetty miettimään, että tässä voisi olla mahdollisuus. Niin kuin Essi kuitenkin sanoi, miten me sitten voisimme ennustaa mitä siitä syntyy? Sen takia tämä on ollut meillekin todella kiinnostavaa.

Ohjelman osallistujat julkistetaan 7. marraskuuta alkavalla viikolla. Sarja alkaa kahden jakson viikkotahdilla 28. marraskuuta Katsomossa. Ohjelma on katsottavissa myös C Moressa.