Matti Nykäsen Pia-leski paljastaa hälyttävät elintapansa tv:ssä – kertoo nyt, mitä mieltä hän on uuden rakkauden löytämisestä

Olet mitä syöt -ohjelman uudella kaudella nähtävä Pia Nykänen kertoo, mitä perusteellisesta elämäntaparemontista on seurannut.

Suosikkiohjelma Olet mitä syöt palaa ruutuun MTV3-kanavalla 1. joulukuuta uusin jaksoin, joissa lääkäri Pippa Laukka auttaa kahdeksaa suomalaisjulkkista parantamaan elintapojaan ja terveyttään.

Uudella kaudella nähdään muun muassa Pia Nykäsen elämäntaparemontti. Mäkihyppylegenda Matti Nykäsen leskenä tunnettu Nykänen kaipasi ruokailu- ja liikuntatottumuksiinsa muutoksia.

– Halusin selvittää kehoni kunnon, ja terveydestäni paljastuikin yllättävän monta asiaa. Kuvittelin olevani paremmassa kunnossa, mutta ei se ollutkaan niin, Nykänen pohjustaa.

Nykäsen elintavoissa oli paljon petrattavaa, sillä hän ei syönyt ollenkaan ruokaa päivisin.

– Päivällä elin kahvilla ja tupakalla. Sitten iltapäivällä neljän aikaan aloin mässäämään.

Nykänen myös käveli kaupassa suoraan hedelmä- ja vihannesosaston ohi makkara- ja juustohyllylle.

– Sanotaanko näin, että olen lenkkimakkaran suuri ystävä, hän tunnustaa hymähtäen.

Nykänen kertoo aina laittaneensa ruokaa itselleen ja kotona asuvalle nuoremmalle pojalleen, mutta ruokiin hän lisäsi roimasti kermaa ja juustoa. Myös hänen annoskokonsa olivat liian suuria.

Suurin haaste Nykäsen mukaan oli se, ettei hän ollut tottunut juomaan vettä tarpeeksi.

– En aiemmin juonut juuri ollenkaan vettä. Projektin alussa yritin opetella, mutta sen jälkeen meinasin lipsua vanhoihin tapoihin. Vesi ei maistu millekään, ja voin sanoa suoraan, että juon vieläkin todella vähän vettä, Nykänen myöntää.

Tupakointi ei kuulemma ole jäänyt, mutta tärkeintä hänelle on ollut löytää keskitie. Nykäsen mukaan ohjelmasta on ollut paljon apua ja muun muassa yöunet ovat parantuneet.

– Olen oppinut sen, ettei tarvitse pakottaa itseään, vaan voi omaksua uusia tapoja pikku hiljaa. Oloni on kevyempi ja parempi henkisesti ja fyysisesti, hän summaa.

Pia Nykänen maanantaina Olet mitä syöt -ohjelman pressitilaisuudessa.

Nykäsellä on takanaan surun täyteiset vuodet, kun Matti Nykänen menehtyi helmikuussa 2019. Nyt Pia Nykänen kertoo oppineensa elämään menetyksen kanssa, eikä suru väritä enää jokapäiväistä elämää.

– Matti ei ole enää joka päivä sillä tavalla mielessä, vaikka totta kai esimerkiksi joulun aikaan on varmasti enemmän. Pitää osata päästä irti, ei hän enää takaisin tule, hän kuvailee.

Nykänen toteaa, että puolison muisto elää arjessa esimerkiksi kotona löytyvien valokuvien muodossa.

Joutsenossa asuva Nykänen ei pääse kovin usein käymään Matin haudalla Jyväskylässä välimatkan takia.

– Sinne on kuitenkin noin 300 kilometriä. Joulun aikaan ajattelin mennä.

Matti Nykäsen muistomerkki paljastettiin Jyväskylässä syyskuussa. Teos herätti tuolloin voimakasta porua Nykäsen läheisten keskuudessa, jotka toivoivat mäkikotkalle näköispatsasta.

Pia Nykänen ilmaisi tuolloin suoran mielipiteensä muistomerkistä, joka on höyhenen muotoinen hyppyrimäki.

– Siinä se möhkäle nyt seisoo. Olen jo aikaisemmin maininnut, että näköispatsas se olisi pitänyt olla. Matin elämä ei ollut höyhenen kevyttä. Jokainen saa olla mitä mieltä haluaa, mutta tämä on miun mielipide ja piste, hän kirjoitti Instagramissa.

Nyt Nykänen sanoo olevansa tyytyväinen muistomerkkiin.

– Näköispatsasta minä kannatin, mutta nyt kun se on siellä ollut, on se ihan hieno loppujen lopuksi, hän tuumaa.

Päiväkodissa lastenhoitajana työskentelevä Nykänen kertoo arkensa olevan mielekästä. Elämässä olisi kuulemma tilaa uudelle rakkaudelle.

– Varmasti uusi rakkaus voisi joskus tullakin, mutta en ole sitä etsinyt. Ei ole tullut vastaan sellaista ihmistä, josta olisin kiinnostunut. Ehkä sellainen vielä tulee, hän pohtii.

Nykäsen mukaan hän ei ole käynyt kertaakaan treffeillä puolisonsa poismenon jälkeen, vaikka hän saa jonkin verran treffipyyntöjä.

– En yleensä edes vastaa treffipyyntöihin. En juuri käy missään, enkä vastaa, joten eipä minua mistään löydä ja kotoa kun ei tulla hakemaan, hän naurahtaa.

Pia Nykäsellä on kaksi poikaa aiemmasta suhteestaan ennen Matti Nykästä. Hän asuu nuorimman poikansa kanssa Joutsenossa.

Nykäsen viime kuukausiin on mahtunut myös terveyshuolia, nimittäin hän sairasti rajun koronan ja on kärsinyt jälkioireista liki puolitoista kuukautta.

– Korona oli todella rankka, ja kuume nousi 39 asteeseen. Olin tosi kipeä, ja sen jälkeen olen ollut jatkuvasti sairaana. Sain muun muassa poskiontelotulehduksen. Nyt minulla on antibioottikuuri, joten toivottavasti pöpöt olivat nyt tässä ja pääsisin takaisin normaaliin arkeen.

Olet mitä syöt -ohjelmassa elintapansa kuriin laittavat Nykäsen lisäksi radiojuontaja Ville ”Viki” Eerikkilä, tubettaja Pinja Sanaksenaho eli Pinkku Pinsku, Frank Mäntymäki eli Herra Ylppö, yrittäjä Niina Kuhta, ex-kansanedustaja ja viestintäalan yrityksen toimitusjohtaja Mikael Jungner, glamourmalli Elena Vikström ja kokki Mikael Björklund.

Olet mitä syöt alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla to 1.12. klo 20. Ohjelma on katsottavissa myös C Moressa.