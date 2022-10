Ylen Perjantai-ohjelma kisaa parhaaseen katseluaikaan kahta suurta viihdeohjelmaa vastaan – näin siinä on onnistuttu

Perjantai-ohjelma juhlistaa tänään 200. lähetystään. Juontaja Sean Ricks kertoo, mikä on hänen päätavoitteensa ohjelmassa.

Sean Ricks on juontanut tänään juhlalähetystä viettävää Perjantai-ohjelmaa alusta lähtien eli vuodesta 2016.

Perjantai-illan klo 21.05 lähetysaika ei ole helpoimmasta päästä. Samaan aikaan Nelosella näytetään tuore Vain elämää -jakso. MTV3-kanavalla pyörii Posse.

Tuottaja Juha Portaankorva on kiitollinen siitä, että TV1-kanavan Perjantai-ohjelma on kilpailevista ohjelmista huolimatta kerännyt vuosien saatossa vakiintunet katsojat.

– Meillä on yleensä yli 300 000 katsojaa, mikä on tosi hyvä.

Vuoden katsotuin jakso oli Ukraina-teemainen lähetys huhtikuussa. Sitä seurasi jopa 700 000 silmäparia.

– Kun sota alkoi, laitoimme heti suunnitelmat uusiksi ja teimme nopealla aikataululla koskettavan dokkarin aiheesta. Turvassa-dokkari kertoo pienestä ukrainalaisesta pojasta, joka oli paennut äitinsä kanssa sotaa Suomeen, mutta isä oli jäänyt Ukrainaan.

Sekä ohjelman juontaja Sean Ricks että Portaankorva tuntevat onnistuvansa silloin, kun Perjantai ravisuttelee katsojan ajatusmaailmaa.

Tuottaja Juha Portaankorva käy Sean Ricksin kanssa läpi tulevaa suoraa lähetystä.

– Tapaan työssäni todella monenlaisia ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavoin ja joilla on erilaiset elämänkokemukset. Vaikka käsittelemme marginaalisiakin aiheita, yritämme kaivaa esiin näkökulman, joka olisi jollain tavalla samaistuttava, Ricks sanoo.

Perjantai pistää miettimään -slogan merkitsee Portaankorvan mukaan sitä, että ohjelma pyrkii vähentämään yksiulotteista ajattelua ja auttaa ihmisiä ymmärtämään paremmin toisiaan.

– Jos onnistumme houkuttelemaan katsojan miettimään omia arvojaan, omaa elämänkatsomustaan ja näkemyksiään, olemme onnistuneet.

Suoraa lähetystä kuvataan Tampereen G-Livelabissa elävän yleisön ympäröimänä.

Sean Ricks saapuu G Livelabiin hyvissä ajoin ennen lähetystä. Ensi töikseen hän silittää paitansa, käy meikattavana ja askartelee juontokorttinsa.

Sen jälkeen hän ottaa vastaan illan vieraat. Ricks on pyhittänyt perjantait pelkästään suoraan lähetykseen keskittymiseen.

– Työ rytmittyy niin, että samalla kun mietitään tätä viikkoa, työstetään myös kahden tai kolmen seuraavan viikon lähetystä. Yritän pitää perjantait mahdollisimman simppeleinä. Käyn perjantaiaamuisin usein juoksulenkillä tyhjentämässä päätä, Ricks selittää.

Ricks on juontanut Perjantaita alusta asti, vuodesta 2016 lähtien. Kokemus näkyy suorassa lähetyksessä rentoutena ja rauhana.

– Ennen jännitin lähetyksiä. Nykyään jännityksen tilalla on innostus. Pystyn olemaan nyt tosi vahvasti oma itseni. Televisiossa nähdään journalistinen esiintymisversio minusta, mutta se olen kuitenkin minä.

– Vaikka teen käsikirjoituksen, pystyn myös elämään hetkessä ja kuuntelemaan haastateltavia ja sitä kautta poikkeamaan suunnitellusta.

Lähetyksen tekijöiden perjantaiaamu on alkanut Tampereen Tohlopissa aamupalaverilla. Työryhmä on istunut puolikuun muotoisessa muodostelmassa Ylen tiloissa Mediapoliksessa ja käynyt läpi lähetyksen kulkua.

– Lähetyksessä on kaksi vierasta ja dokkari. Pyrimme siihen, että jokainen elementti toisi lähetykseen jonkin uuden näkökulman, ohjelman tuottaja Portaankorva kertoo.

Portaankorva astui tuottajan saappaisiin maaliskuussa, kun Perjantain ”isä”, konseptin luoja Pasi Toivonen lähti Ylen Afrikka-kirjeenvaihtajaksi Keniaan.

Työviikon aikana Portaankorva muun muassa osallistuu dokkareiden suunnitteluun, vieraiden hankkimiseen ja käsikirjoitusten tekemiseen. Hän myös seuraa työn alla olevien dokkareiden edistymistä ja hoitaa esihenkilön tehtäviä.

Tuottajana hän on vastuussa viime kädessä kaikesta.

– Tv-työ on kuitenkin ennen muuta ryhmätyötä. Jos valot tai ääni eivät toimi, lähetys on pilalla. Perjantaissa häärii paljon ammattitaitoista porukkaa, ja jokainen lenkki on tärkeä.

Kun muu tuotantotiimi lähtee kohti G Livelabia, Tohloppiin jäävät leikkaaja, ohjaaja ja kuvamiksaaja Mikko Uusitalo ja tuotantokoordinaattori Christa Portaankorva. He huolehtivat ohjaamossa siitä, että lähetys näyttää insertistä lopputeksteihin saakka siltä, miltä pitääkin.

200. Perjantai: Väkivaltainen Suomi perjantaina 28.10. TV1 klo 21.05.

Uusin Perjantai-dokkari Tomas, katutappelija julkaistaan Yle Areenassa perjantaina 28.10.