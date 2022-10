American Pie -tähti yllättää tunnustuksellaan – hehkuttaa suosikkisarjan kuvauksissa saamaansa suomalaista yllätystä

Stiflerin äitinä American Pie -elokuvissa muistettu Jennifer Coolidge kertoo Tv-lehdelle roolistaan The White Lotus -sarjassa. Samalla hän kertoo rakkaudestaan suomalaiseen suklaaseen.

Näyttelijätähti Jennifer Coolidge on pitkistä lehdistösessioista huolimatta hyvää tuulta tulvillaan. On syytä ollakin, sillä HBO-suosikkisarja The White Lotus saapuu ruutuihin toisen kauden kera. Ja millainen kausi onkaan nyt kyseessä!

– Filmasimme tosi pitkään Italiassa. On hienoa matkustaa töiden merkeissä, kun joku maksaa kaiken, ilakoi Jennifer Coolidge IS Tv-lehdelle netin kautta.

Upeaan kukkaleninkiin pukeutunut tähti kertoo nauttineensa siitä, että sai kuulla salattuja menovinkkejä paikalliselta tiimiltä.

– Minulla ei ole Tanyan rahoja, mutta olen sanonut suoraan, että raha on ihanaa, ja sillä voi ostaa onnea tiettyyn pisteeseen saakka.

– Muistutan silti aina toisesta puolesta. Rahalla ei koskaan korjata sitä, mikä on rikki, ja raha usein eristää siitä, mikä on aidosti tärkeää.

Mike Whiten ohjaaman Emmy-palkitun sarjan toinen kausi on kuvattu Four Seasons -hotellissa Sisilian Taorminassa, ensimmäisen kauden tapaan mykistävässä luksusresortissa. Yhden yön hinta hotellissa maksaa 1000–6000 dollaria.

Kun viimeksi lomailtiin Havaijilla, nyt vulkaanisena sykkivä Sisilia värittää tapahtumia seitsemän osan verran.

– Kyllä vain, Italia antaa Tanyan hahmolle aivan uudenlaista sävyä. Italialaiset ja erityisesti sisilialaiset ovat hyvin eläväisiä, ja heidän huumorintajunsa on mainio. Tanya syttyy heidän energiastaan, Coolidge kehuu.

Näyttelijä Jennifer Coolidge myöntää olevansa samankaltainen kuin The White Lotus -roolihahmonsa Tanya.

Coolidgen esittämä äveriäs Tanya ja hänen miehensä Greg (Jon Gries) ovat ainoat ensimmäiseltä kaudelta tutut hahmot. Muu henkilögalleria on uutta, mutta yhtä lailla taidokasta.

Mukana on esimerkiksi Tanyan assistenttia esittävä Portia (Haley Lu Richardson), kotiäiti Daphne (Meghann Fahy), brittituristi Quentin (Tom Hollander), Sopranosista tuttu Michael Imperioli seksimaanikko Dominicin roolissa sekä sisilialainen Mia, jota esittää DOC-sarjan Beatrice Grannò.

Jennifer Coolidge sai useita palkintoja Tanyan roolistaan, ja hän on edelleen niistä yllättynyt.

– Olen hyvin onnellinen. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan! Olen aina halunnut kokea päivän, jota en voisi uskoa todeksi, ja Emmy-palkinnon päivä oli sellainen.

– Täytyy tosin sanoa, että olen ylipäänsä onnellinen aina uudesta päivästä, kun saan olla elossa. Uskon, että syy siihen, miksi minua sanotaan hauskaksi, on simppelisti se, että mitä lähempänä hauta häämöttää, sitä enemmän pitää revitellä.

– Kun vanhenet, otat ilon irti, koska saatat olla illalla kuollut. Menikös tämä nyt liian synkäksi?

Sarjan Tanya velloo erilaisissa epävarmuuksissa. Jennifer Coolidge myöntää olevansa samankaltainen kuin Tanya. Coolidgen oma tyyli ilmaista asioita on yhtä lailla rönsyilevä. Hän on ihminen, joka voisi selittää ummet ja lammet mistä vain aiheesta, empien ja hersyvällä huumorilla.

American Pie -elokuvissa Jennifer Coolidge esitti Stiflerin äitiä, jota muun muassa Finch (Eddie Kaye Thomas) yritti iskeä.

– Kuten suomalaisesta suklaasta! Coolidge huvittuu.

Hän muistelee pitkään sarjan suomalaisen hiussuunnittelijan Miia Koveron tuomia suklaapatukoita.

– Haluan kiittää Miiaa ja Helsinkiä suklaavuoresta! Miia tiesi, millainen suklaasyöppö olen, ja hänen tuolinsa alla oli kasa massiivisia patukoita, joita hän jakeli minulle aina kun ansaitsin ne. Kiitos luojalle Helsingistä ja Miiasta!

Jennifer Coolidge on vieraillut Helsingissä.

– Minähän olin aikoinaan risteilylaivalla tekemässä stand up -esityksiä. Ei siitä nyt enempää, mutta silloin tutustuin suomalaiseen suklaaseen. Onpa hienoa olla nyt täällä puhumassa The White Lotuksesta, ja Suomesta ja suklaasta!

– Helsinki on hyvin kaunis. Toivottavasti pääsen vielä kuvaamaan Helsinkiin, hän haaveilee.

The White Lotus, 2. kausi maanantaina 31.10. alkaen HBO Max