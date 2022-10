Ina Mikkola matkusti viisi päivää Brasilian viidakkoon – perillä tapahtui asioita, joita edes kokenut toimittaja ei osannut odottaa

Toimittaja Ina Mikkolan uusi dokumenttisarja sukeltaa syvälle vaihtoehtoisten hoitojen ja ystävyyden välisten siteiden maailmaan.

Vaaleanpunaisilla, keltaisilla ja turkooseilla väreillä sisustettu toimistotila on avara. Sen suojissa toimittaja Ina Mikkola, 31, tuottaa oman tuotantoyhtiönsä dokumentteja, joiden aiheet ovat yhtä värikkäitä kuin toimiston seinätkin.

Mikkola tunnetaan muun muassa Ina <3 Porno, Ina <3 Suomi ja Ina Mikkola: Tilipäivä -ohjelmista. Niissä hän on itse näkynyt myös toimittajan roolissa, mutta uusimmassa tuotannossaan hän on kameran takana muun muassa ohjaajana ja käsikirjoittajana.

Uusi Syvään päätyyn -seurantadokumentti on Mikkolan oman tuotantoyhtiön ensimmäinen dokumenttisarja. Se käsittelee kahden päähenkilön Anun ja Juhan kautta salaliittoteorioita, vaihtoehtoisia maailmankatsomuksia sekä yksinäisyyttä.

Mitä tapahtuu ystävyydelle, kun maailmankatsomukset eroavat jyrkästi toisistaan?

Mikkolan värikkäässä toimistohuoneessa on muun muassa Kikka-elokuvan lippis ja fanilta saatu Kikan nimikirjoitus.

Kaikki sai alkunsa, kun Mikkola huomasi, miten koronapandemian aikana erilaiset mielipiteet alkoivat jakaa ihmisiä. Tunteiden kasvaessa myös aggressiivisuus alkoi näkyä enemmän.

– Aloin huomaamaan, miten monen ihmisen kiinnostus erilaisiin salaliittoteorioihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin katsoa maailmaa kasvoi, Mikkola valottaa dokumentin taustoja.

Se sai tiedonjanoisen Mikkolan perehtymään erilaisiin salaliittoteorioihin.

– Sitten aloin miettimään, että aihetta olisi mielenkiintoista käsitellä. Huomasin, että se mikä aiheesta puhuttaessa ehkä puuttui oli se ihmiskeskeisyys. Eli miten tällaiset ajattelutavat vaikuttavat ihmissuhteisiin.

Dokumenttisarjassa ei kuitenkaan syvennytä itse koronapandemiaan tai siihen liittyviin salaliittoteorioihin. Se vain herätti Mikkolan kiinnostuksen aiheeseen.

– Maailmanlaajuinen kriisi altistaa ihmiset esimerkiksi pelolle ja yksinäisyydelle, mikä on dokumentissa vahva teema.

Sarjaa kuvatessa Mikkola mietti, miten päällisin puolin äärettömän iloiselta vaikuttava ihminen voi kuitenkin todellisuudessa kokea valtavaa yksinäisyyttä.

– Tunsin siitä surua, eihän se ole asia, mitä kukaan toivoisi itselleen. Ja yksinäisyyttä voi kokea, vaikka olisikin ystäviä.

Mikkolan tuotantoyhtiön seuraava dokumenttisarja on jo tekeillä.

Päähenkilöt sarjaan löytyivät, kun Mikkola alkoi tuttujensa kautta kyselemään aiheesta. Sitä kautta löytyi Anu, joka on sukeltanut elämässään syvälle vaihtoehtoisten maailmankatsomusten pariin.

Mikkolalle oli selvää alusta asti, että hän halusi dokumenttiin nimenomaan ystävykset. Siksi oli melkein lottovoitto, kun Anun elämässä oli pitkäaikainen ystävä Juha, joka ei taas usko samoihin asioihin kuin Anu.

Ohjaajana Mikkola ei ota kantaa dokumentin päähenkilöiden ajatuksiin, vaan hän haluaa näyttää heidät sellaisina kuin he ovat.

– Se avaa ihmisille sen, että on olemassa hyvin erilaisia ihmisiä, erilaisia ihmissuhteita ja siihen liittyviä dynamiikkoja. Jokainen katsoja voi itse päättää, mitä siitä ajattelee ja mitä ajatuksia siitä nousee.

Se vaati myös rohkeutta Anulta ja Juhalta, jotka avaavat omaa elämäänsä suurelle yleisölle. Haastavaa dokumentin tekeminen oli Mikkolalle itselleenkin. Dokumenttisarjassa Mikkola tiimeineen matkusti Anun mukana syvälle Brasilian viidakkoon, ja pelkästään matkustamiseen kului viisi päivää.

– Olimme keskellä ei-mitään Amazonin viidakossa. Olimme olosuhteissa, joissa ei esimerkiksi ollut nettiä tai puhelinyhteyttä, mikä on vaikea tällaiselle modernille ihmiselle ymmärtää, Mikkola naurahtaa.

Viidakossa olosuhteet ovat suomalaista normaalia arkea vaarallisemmat jo pelkästään siellä olevan luonnon vuoksi. Matkalla täytyi siis kiinnittää huomiota turvallisuuteen aivan eri tavalla.

– Välillä emme syöneet siellä kunnolla ja olimme kaikki jossain mahataudissa. Samaa aikaa kun yritti selviytyä, niin täytyi tehdä sitä työtä ja todistaa aika erikoisia tilanteita.

Viidakossa Anu käyttää hoitomenetelmänä psykoaktiivista kasviuutejuomaa nimeltä ayahuasca. Sarjassa nähdäänkin pelottava kohtaus, jossa ”demoni” ottaa Anun valtaansa keskellä viidakkoa.

Mikkola ja kuvaaja seurasivat tilannetta sivusta. Kaikki tuntui kokeneestakin television tekijästä käsittämättömältä.

– Kaikkea olen nähnyt työni puolesta ja muutenkin elämässä, mutta tällaista en ole ennen nähnyt. Se oli hyvin erikoista ja hämmentävää.

Koko hetki tuntui Mikkolasta erittäin ainutlaatuiselta.

– Ja samalla mietin, kuinka kiinnostavaa se kaikki oli ja onneksi olimme siellä tallentamassa sitä. Ne hetket ovat sellaisia, joita ei mielestäni ole nähty suomalaisessa televisiossa.

Psykedeelit ovat sarjassa näkyvässä roolissa. Niiden vaikutuksen alaisena ihminen voi kokea rajujakin tajunnantilojen muutoksia ja hallusinaatioita.

– En tiennyt Anuun tutustuessa, että hänellä on kiinnostus myös tähän puoleen. Se tuli aika nopeasti ilmi ja mielestäni se oli hyvä, koska sen myötä sarjassa on vielä enemmän tasoja.

Sarjassa aihetta käsitellään alkuperäiskansojen näkökulmasta, mutta länsimaalaisen silmin.

– Mielestäni kaikkea sinänsä pitää saada käsitellä ja näyttää. Tietenkin pitää muistaa, että tämä on vain yksi näkökulma ja Anun kokemus aiheesta.

Anulle psykedeelit ovat tarjonneet Mikkolan sanojen mukaan uutta suuntaa elämässä.

– Toimittajana suhtaudun jokaiseen aiheeseen kriittisesti, mutta aina myös avoimin mielin, uteliaasti ja tutkittuun tietoon nojaten.

Mikkola on tv-ohjelmien lisäksi kirjoittanut Runkkarin käsikirja- ja Valtakirjani -teokset.

Juuri julkaistun dokumentin tavoite on yksinkertainen: lisätä ymmärrystä siitä, minkä takia ihminen kiinnostuu tai alkaa uskomaan tiettyihin asioihin.

– Tiedän, että monen ihmissuhteet ovat hajonneet tuollaisten asioiden suhteen ja saahan niin käydä. Samaa aikaa siinä on jotain kiinnostavaa, kun tällaisessa konflikteille herkässä yhteiskunnassa mietitäänkin sitä toista osapuolta ja miten ylläpitää jotain sen sijaan, että hajotetaan.

Mikkolan mielestä teemaa on tärkeä pohtia yhteiskunnassa yleisesti. Kyse ei ole vain kahden ihmisen välisestä asiasta.

– Ehkä tärkein oivallus on se, että vaikka olisit kuinka eri mieltä ihmisten kanssa etkä jakaisi samaa arvomaailmaa tai mielipiteitä, kaiken senkin takana on joku ihminen jolla on tunteet ja halu kuulua johonkin sekä halu tulla hyväksytyksi. Jos me sen muistaisimme, voisimme yksinkertaisesti olla parempia toisillemme.