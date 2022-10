Suvi Pitkänen paljastaa nyt suhteensa todellisen tilan – realitytähdellä on yllättävä suunnitelma ex-kihlattunsa kanssa

Suvi Pitkäsellä on ollut äärimmäisen raskas vuosi, kun hänen Toni-veljensä kuoli ja pitkä parisuhde päättyi.

Tosi-tv-tähti ja dj Suvi Pitkänen avaa pian henkilökohtaista elämäänsä rehellisemmin kuin koskaan. Hän osallistuu uutena kasvona Gossip Moms -realityn uudelle tuotantokaudelle, jossa julkisuudesta tutut suomalaisäidit päästävät kamerat perhearkensa todellisuuteen.

Kuvausten aikaan Pitkäsen elämässä tapahtui valtavia myllerryksiä. Hän erosi kihlattunsa Marko Sompin kanssa noin seitsemän vuoden seurustelun jälkeen. Viime keväänä puolestaan koitti suunnaton tragedia, kun Pitkäsen räppärinä tunnettu Toni-veli kuoli maaliskuussa.

Kahden lapsen äiti kertoo, ettei hän ole aiemmin kertonut niin avoimesti yksityiselämänsä myrkyistä.

– Kun päätin lähteä mukaan ohjelmaan, halusin olla täysin aito ja näyttää todellista elämääni. En kuitenkaan tiennyt ja osannut varautua siihen, mitä vuoden aikana tulisi tapahtumaan, Pitkänen ruotii.

– Tuon esiin itsestäni asioita, joita en koskaan ole somessa tai tv:ssä näyttänyt. En ole itkenyt tai puhunut näin henkilökohtaisia asioita. Nyt olen laittanut kameran päälle silloin, kun olen henkisesti romahtanut.

Pitkäsellä ja Marko Sompilla on 5-vuotias tytär Sofiel. Lisäksi Pitkäsellä on 9-vuotias Safina-tytär aiemmasta suhteestaan.

Pitkänen on valmis avaamaan eroon johtaneita syitä, joista hän aiemmin vaikeni.

– Olin tullut äidiksi 26-vuotiaana ja suorittanut äitiyttä ja uraa täysillä. Sitten havahduin siihen, että kun on aina laittanut lapset kaiken edelle, olin ehkä hiljalleen unohtanut itseni. Olen aina pitänyt itsestäni huolta fyysisesti, mutta kyse olikin päänsisäisistä ajatuksista.

– Laukaisevin tekijä oli se, kun rupesin tarkastelemaan elämäntilannettani. Haluaisinko elää tällä tavalla vuoden päästä tai voisinko kahden vuoden päästä sanoa, että olen ollut onnellinen nämä vuodet? Olin siinä pisteessä, että oli tehtävä ratkaisuja.

Pitkänen muutti lastensa kanssa uuteen asuntoon, ja entinen talo myytiin. Hän kiittelee sitä, että hän on voinut jakaa vastuun ex-kumppaninsa kanssa.

– Etenkin viime kevät oli outoa aikaa, kun olen aina ollut lasten kanssa ja nyt heräsin aamulla yksin kotona.

Nyt Pitkänen paljastaa, että kaksikko on valmis antamaan suhteelle uuden mahdollisuuden. Perhe suuntaa maanantaina Dubaihin kuukaudeksi.

– Otamme irtioton tutuista kuvioista ja hieman tutkistelemme uudestaan tulevaisuuttamme, Pitkänen avartaa.

– Emme ole poissulkeneet sitä mahdollisuutta, että jatkaisimme parisuhteessa. Ero teki tosi hyvää, ja tunsin itseni kuulluksi. Meillä on aina ollut paljon rakkautta, mutta myös paljon muutakin. Otetaan niin sanotusti aikalisä.

Pitkäsen mukaan it-alalla työskentelevä Marko Somppi ei ilahtunut kuullessaan, että heidän eroaan ruoditaan tv:ssä.

– Aluksi hän suhtautui melko kielteisesti asiaan, mutta sanoin, että minulla on oikeus puhua tunteistani, enkä aio häntä mustamaalata. Häntä ehkä jännitti, miten tulisin asiat esittämään, Pitkänen kertoo.

Pitkäsen mukaan hän haluaa tarjota ihmisille vertaistukea ja muistuttaa, että somen kiiltokuvat ovat monesti pelkkää harhaa.

– Monet käyvät läpi vaikeita päätöksiä pohtiessaan eroaako vai pitääkö ydinperheen kasassa. Toivon, että tarinani antaa voimaa.

– Tämän päivän maailma on kaksinaamainen sen suhteen, millaisen illuusion ihmiset luovat somessa. Se on monesti kaukana todellisuudesta, hän painottaa.

Kauneusalan yrittäjän mukaan kameralle puhuminen oli terapeuttista, vaikka etenkin valtavan surun näyttäminen tuntui alkuun vaikealta.

– On ollut äärimmäisen rankka vuosi. Noin suuresta menetyksestä seuraa se, että rakas ihminen on poissa ja koko perhe kärsii. Edelleenkin on hetkiä, kun tuntuu, että kaikki hajoaa. Onneksi on parempiakin päiviä ja tässä sitä ollaan, hän kuvaa.

– Toivon, että sarja rikkoo ennakkokäsityksiä minusta ja näyttää, kuka minä olen todellisuudessa.

Gossip Moms Suomi discovery+-palvelussa 2 jaksoa viikossa 1.11. alkaen. Kaksi ensimmäistä jaksoa myös TV5:lla.