Varo juonipaljastuksia! Morsiamelta suorat sanat tilanteesta – maajussi päätyy poikkeukselliseen ratkaisuun

Ihastunut maajussi joutuu tosipaikan eteen: yksi kolmesta on valittava. Juttu sisältää juonipaljastuksia.

Maajussi-Joonas Alahärmän Voltista on ihastunut mies.

MAAJUSSILLE MORSIAN on edennyt kymmenenteen jaksoonsa, joka tuli katsottavaksi MTV Katsomoon maanantaina..

Sarjan kenties kuumin kysymys on koskenut maajussi Joonaksen, 23, tilannetta. Hän on viettänyt farmiviikkoa Lindan, Sussin ja Sofian kanssa, mutta yksi kolmesta on selvästi noussut toisia tärkeämmäksi.

Joonas tunnusti tunteesta 19-vuotiasta Lindaa kohtaan jo edellisjaksossa, eikä kipinöinti ole mennyt ohi muiltakaan morsiankokelailta.

Asian myöntää myös maajussi itse:

– Tällä hetkellä vähän semmoinen viileämpi tunnelma ehdokkaitten kesken eilisten treffien jälkeen... Ehkä siitä vähän aistii, missä mennään.

Sussi, 19, ja Sofia, 21, ovat pohtineet tilannetta keskenään.

– Eilen tultiin yhteisymmärrykseen, miten asiat on täällä talossa, Sussi sanoo.

– Joonaksella on se tietty ihminen, joka häntä kiinnostaa.

Joonas myöntää Sussille padel-kentällä, että hänen tunteensa ovat muualla.

Tilanne on hieman kiusallinen, sillä Joonas ja Sussi ovat päivän jaksossa menossa vielä treffeille.

– Ristiriitaiset fiilikset. Aion ottaa kissan pöydälle, Sussi kuvailee.

Pari ruotii tuntemuksiaan Kauhavan padel-kentällä.

– Tässä on ajatukset vähän hukassa. Miettii, onko itse tehnyt jotain väärin, Joonas aprikoi.

Kaksikko puhuu vaikeat asiat auki. Kiperä tilanne saa katkeransuloisen lopun.

– Mahtavaa, että oot löytänyt kemiaa Lindan kanssa, Sussi aloittaa.

Hän ilmaisee tuntemuksensa napakasti, mutta asiallisesti.

– Mutta siitä otan vähän itseeni, että et koettanut tutustua muhun paremmin. Mun on ryhmässä vaikeampi puhua näistä asioista. Enkä yleensäkään puhu, vaan pakenen. Mutta Sofia kannusti mua, että ota tämä asia nyt ylös. Ja tietenkin mä olin ihastunut suhun. Mutta jos en kelpaa sellaisena kuin oon, niin se on siinä.

Joonas kuuntelee vakavana mutta ymmärtäväisesti.

– Olen pahoillani, että ei olla pystytty tutustumaan. Mutta eihän tunteilleen mitään mahda, hän vastaa.

Keskustelun jälkeen Sussin olo on keveämpi.

– Oli hyvä päästää kaikki ulos! Nyt on parempi mieli, että päästiin keskustelemaan.

Linda ja Joonas eivät voi toisilleen mitään – he ovat umpi-ihastuneita.

Farmilla Joonas puhuu asiat selviksi koko porukan kesken.

– Valintani on selkeä. Linda on vienyt mun sydämen. Olen kuitenkin kiitollinen, että ootte lähteneet, hän sanoo Sofialle ja Sussille.

Kaksikolla on edessään laukkujen pakkaus jo ennen varsinaista valintajaksoa.

Silti Sofia myöntää, että hankalasta tilanteesta huolimatta Joonas on kohdellut kaikkia kokelaita hyvin.

– Hän on kohdellut meitä tasavertaisesti ja on ottanut meidät huomioon.

Vaikka lemmessä tuli takkiin, näkee hän kokemuksessa muutakin positiivista.

– Tulin ehkä rakkautta hakemaan, mutta sitä en saanut. Sen sijasta sain tosi hyvän ystävän, Sofia toteaa viitaten Sussiin.

Linda ja Joonas voivat siis jatkossa kuherrella keskenään. Se ei paria haittaa.

– Kyllä meillä on Joonaksen kanssa yhteys, mulla on ollut se tiedossa jo pidemmän aikaa, Linda sanoo.

– Mutta edelleen haluan katsoa rauhassa ja edetä hitaasti ja varmasti.

Maajussille morsian -ohjelman kymmenes jakso katsottavissa jo maksuttomassa MTV Katsomossa. Maajussille morsian MTV3-kanavalla maanantaisin klo 20.