Krista menetti tulipalossa kaiken: hyvä tarkoitus johti kaoottisiin seurauksiin – asiantuntijat tekevät kodista mykistävän löydön

Kristan perheen talo paloi vuonna 2017. He selvisivät murheellisesta onnettomuudesta avokätisillä tavaralahjoituksilla. Avustuksia tuli lopulta niin reilusti, että nyt perhe hakee ammattilaisilta apua Kaaoksen kesyttäjät -sarjan ensimmäisessä jaksossa.

Kaaoksen kesyttäjät -sarjan ensimmäisessä jaksossa seurataan Krista Hirvosen perheen operaatiota, jossa he hankkiutuvat liiallisesta lahjoitustavarasta eroon.

– Äiti, talo palaa.

Lause, jota kukaan ei haluaisi koskaan haluaisi kuulla. Varsinkaan lapsensa suusta, ja varsinkaan aamuneljältä.

Näin Krista Hirvoselle ja hänen perheelleen kuitenkin kävi helmikuussa 2017.

Kristan ja hänen kolmen lapsensa, Alinan, Melinan ja Joonaksen, tarina kuullaan torstaina MTV3-kanavalla 27. lokakuuta alkavan uuden Kaaoksen kesyttäjät -sarjan ensimmäisessä jaksossa.

Krista asui Tuusulan Nuppulinnassa omakotitalossa yhdessä lastensa ja mummonsa kanssa. Hän kertoo ohjelmassa dramaattisesta yöstä.

– Alina heräsi siihen, että talo palaa.

Se oli mummon huone.

– Menin katsomaan ja huomasin, että siellä oli koko seinä tulessa. Huusin vain mummolle, että nyt ulos sieltä.

Asukkaat saatiin pihalle ja henkilövahingoilta säästyttiin. Talo oli kuitenkin ilmiliekeissä.

– Siinä oli ihan epätodellinen ja pöllämystynyt olo. Kaikki siellä meni. Henkilötodistukset ja viralliset paperit. Siinä tuli sellainen vyöry päälle, että miten tätä ruvetaan selvittämään.

Kristan perhe sai lahjoitustavaraa vähän liikaakin.

Lastenhuoneen lattia ei liene hetkeen päivänvaloa nähnyt.

Loppu hyvin, kaikki hyvin. Tai ainakin huonomminkin olisi voinut hurjassa tilanteessa käydä.

Turmapaikan tilalla seisoo nykyään uusi, noin sadan neliön omakotitalo. Perhe näyttää saaneen elämänsä raiteelleen traumaattisen tulipalon jälkeen.

Heillä on kuitenkin käsissään uusi ongelma. He saivat lahjoituksina valtavasti tavaraa. Kaunis ja jalomielinen ele on aiheuttanut uudessa huushollissa täydellisen kaaoksen.

– Olen äärimmäisen kiitollinen siitä, että ihmiset lahjoittivat, Krista aloittaa.

– Mutta tämä tavaroiden läpikäyminen, tai sen puute, on todella työlästä.

Jo eteinen on melkoinen pommi.

Alina, Melina ja Krista ryhtyvät suureen urakkaan ja alkavat käydä tavaran paljoutta läpi.

Talo on kieltämättä melkoisen kaoottisessa jamassa, kun Kaaoksen kesyttäjien tehokolmikko, juontaja Susani Mahadura, ammattijärjestäjä Lotta Holmström ja puuseppä Einari Saarinen, saapuu paikalle.

Eteisen vaatekaappi meinaa romahtaa päälle jo alussa. Vaatekasoja, laatikkoröykkiöitä. Epämääräistä sälää. Huoneesta toiseen, neliömetristä neliömetriin.

Sänkyä ei meinaa löytää tavaran alta. Keittiökaapit ovat täynnä tyhjiä muovirasioita. Trio yllättyy jatkuvasti, kun lisää kamaa vain ilmestyy ilmestymistään.

– Tässähän on tavaraa jo teollisessa mittakaavassa, Einari Saarinen tiivistää.

Kolmikko käy ohjelmassa läpi juuri tällaisia omaan sotkuunsa hukkuneita asuntoja. Tarkoituksena on helpottaa asukkaiden elämää auttamalla hankkiutumaan tavarasta eroon ja antamalla neuvoja, miten koti myös pysyy järjestyksessä.

Ammattijärjestäjä Lotta Holmström, juontaja Susani Mahadura ja puuseppä Einari Saarinen kesyttävät kaaoksen.

Kaaoksen keskellä ei ole mukava elää, perhe myöntää.

– Sotku on vaikuttanut moneen asiaan, tytär Alina toteaa.

– Kaikilla menee tähän helposti hermo. Kukaan ei koskaan tuo tänne ketään kavereita, hän sanoo suoraan.

Ei siis muuta kuin kaaosta kesyttämään. Hirvosten talo tyhjennetään perusteellisesti, ja tavarat viedään 750 neliön halliin. Jokainen esine lasketaan ja eritellään lattialle. Se täyttyy nopeasti.

Mahadura luettelee sellaiset luvut, että suurperhettäkin hirvittäisi:

– Hirvosten kodin uumenista löytyi muun muassa 645 paritonta sukkaa, 135 parillista sukkaa, 257 villasukkaa, joista parittomia 81, 85 koria ja säilytyslaatikkoa, 135 paria kenkiä ja 198 aikakauslehteä.

Hirvosten tavarat täyttävät 750-neliöisen hallin.

– Nää kasat näyttää siltä, että tähän ohjelmaan osallistuminen on tullut tarpeeseen, Krista nauraa.

Pelin henki on selvä: Poistoon menevät tavarat lajitellaan kolmeen kategoriaan (myy, lahjoita, kierrätä), ja kun ne on kertaalleen sinne laitettu, ei niitä saa enää takaisin. Perheellä on kaksi päivää aikaa käydä tavaransa läpi.

– Uskotteko te, että te pystytte tähän, Mahadura kysyy.

– Ei, perhe vastaa ja purskahtaa nauruun.

– Pakkohan se nyt on, kun mukaan on tultu, Krista myöntää lopulta.

Kaaoksen kesyttäjät MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla alkaen torstaina 27.10. klo 21.

