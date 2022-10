Yksi maajusseista tunnustaa jo tunteensa puolisoehdokkaalle – muut näreissään: "Olen jo luovuttanut"

Maajussille morsian -ohjelmassa tunteet syvenevät. Artikkeli sisältää juonipaljastuksia.

Maajussille morsian -ohjelman yhdeksännessä jaksossa maajussit viettävät toista treffipäivää. Osalla syvät tunteet ovat jo astuneet peliin.

Kasvinviljelytilaa pyörittävä Joonas, 23, on viettänyt farmiviikkoa Lindan, Sussin ja Sofian kanssa.

Joonas vie 19-vuotiaan Lindan treffeille pienkoneen kyytiin.

– Kyllä mä tykkään Joonaksesta. Kyllä hän sen varmasti tietää, Linda kuvailee kameralle ennen treffejä.

Yläilmoissa vallitsee romanttinen tunnelma, kun kaksikko pitää toisiaan tiukasti kädestä kiinni. Treffien päätteeksi he syventyvät keskustelemaan jäätelöstä nauttien. Joonas päättää avata sydäntään.

– On varmaan sanomattakin selvää, että olen kyllä suhun ihastunut tässä matkan varrella. Sitä en voi kieltää, Joonas tunnustaa hymyillen.

Sanat saavat Lindan kiemurtelemaan. Hän on yhtä hymyä.

– Ihanaa. Ei tuommoisia saa puhua. Rupee ujostuttamaan niin paljon, Linda saa sanotuksi.

Treffien jälkeen Joonas vaikuttaa jo tehneen päätöksen.

– Kyllä tämä peli alkaa aika lailla olemaan selvää omalta osaltani sekä Lindankin osalta. Luulen, että hän on samoilla linjoilla mun kanssa, Joonas tulkitsee kameroille.

– Kyllä. Mä olen tosi onnellinen, Linda puolestaan kuvailee.

Joonas tunnusti tunteensa Lindaa kohtaan treffeillä.

Maatilalle jääneet Sussi ja Sofia pohtivat talossa olevaa dynamiikkaa. He kokevat jääneensä ulkopuolisiksi.

– Meitä ei oteta huomioon, kun olemme ryhmässä. Hänellä on katse Lindaan kokoajan, Sussi sanoo Sofian nyökytellessä vieressä.

– En tiedä, mitä sanoa. Mä oon jo luovuttanut tässä asiassa. Ei paljon tee mieli lähteä treffeille huomenna, Sussi pohtii.

– Kun mä eilen juttelin hänen kanssaan treffeillä, niin kyllä mä sen voin sanoa, että kahdestaan Joonas ottaa tosi hyvin huomioon. Mutta kyllä se vähän vaivaa, että sitten kun on muita niin ei kuitenkaan ole selkeästi niin kiinnostava kuin joku muu, Sofia jatkaa.

– On se surullista, mutta ei sille mitään voi. Linda on mahtava ihminen. Ja en mä tiedä, on hän parempi, Sussi toteaa kameroille mietteliäänä.

Joonas valitsi farmiviikolle Sussin, Sofian ja Lindan.

Joonas ja Linda palaavat maatilalle hymyssä suin, kun Sussi ja Sofia istuvat kuistilla vastassa.

Tunnelma on jokseenkin kiusallinen. Joonas ja Linda kertovat täpinöissään treffeistään, mutta Sussi ja Sofia ovat varsin vähäsanaisia.

– Kiva, Sofia toteaa.

Joonas kertoo vievänsä Sussin seuraavana päivänä urheilullisille treffeille, mutta Sussi ei vaikuta järin innostuneelta.

– En tiedä otanko asiaa puheeksi Joonaksen kanssa. Oon vähän semmoinen, etten rupea sekoittamaan pakkaa. Ehkä annan vain asian olla ja tyydyn tähän tilanteeseen, Sussi kuvailee kameroille.

– En tiedä, olenko innoissani, mutta kyllä se aktiviteetti on varmaan se, mitä eniten odotan tällä hetkellä, hän jatkaa.

Maajussille morsian -ohjelman yhdeksäs jakso katsottavissa jo maksuttomassa MTV Katsomossa. Maajussille morsian MTV3-kanavalla maanantaisin klo 20.