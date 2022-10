Legendaarinen shokkikäänne järisytti tv-katsojia – IS kokosi Emmerdalen aiheuttamat kohut

Suosikkisarja Emmerdale täytti 50 vuotta. Sarja alkoi Emmerdale Farm -nimisenä sarjana 1970-luvun alussa. Paljon draamaa on ehtinyt tapahtua, ja tabuja on rikottu sekä myös katsojanennätyksiä.

1. Vuoden 1993 legendaarista lentokoneturmaa todisti ennätysmäiset 18 miljoonaa katsojaa, ja shokkikäänne teki Emmerdalen tunnetuksi ympäri maailman. Onnettomuudessa kuoli neljä päähahmoa, muun muassa Ericin vaimo Elizabeth. Kylän nimi – Beckindale – vaihdettiin turman jälkeen Emmerdaleksi.

Kammottava myrsky uudenvuodenaattona 2003 vei Tricia Dinglen (Sheree Murphy) hengen, kun salama iski Villapakkaan.

2. Sarja kuuluu ennakkoluulojen rikkomisen etujoukkoihin. Eläinlääkäri Zoe Taten astuminen kaapista ulos lesbona vuonna 1993 oli suuri kohu ja ensimmäinen kerta, kun brittisaippuassa näytettiin lesbohahmo. Tämän jälkeen sarjassa on ollut useita gay- ja transhahmoja sekä näyttelijöitä Downin syndrooman ja CP-vamman kera.

Eläinlääkäri Zoe Tate astui ulos kaapista vuonna 1993. Se oli suuri kohu ja ensimmäinen kerta, kun brittisaippuassa näytettiin lesbohahmo.

3. Sääolosuhteet ovat haastavat 50-vuotisjuhlajaksoissa, mutta on kylää koeteltu ennenkin. Kammottava myrsky uudenvuodenaattona 2003 vei Tricia Dinglen hengen, kun salama iski Villapakkaan.

4. Sarjassa on ollut kasoittain kohukuolemia, mutta koskettavimpiin kuuluu Ashley Thomasin menehtyminen. Rakastettu kyläpastori vietti viimeiset hetkensä lähimpiensä ympäröimänä – monilla oli yllään piraattiasut. Sarjassa myös tehtiin kokeellista historiaa esittämällä erikoisjakso dementoituneen Ashleyn mielen kautta.

5. Muistoihin jääneitä kuolemia ovat myös HIV-positiivisen Val Pollardin menehtyminen helikopterirysäyksen jälkiseurauksissa, Lisa Dinglen kuolema heti häiden jälkeen, Victorian äidin Sarah Sugdenin kuolema tulipalossa, Samin syöpäsairaan vaimon Alicen kuolema, Aprilin äidin Donnan hyppääminen katolta rikolliseen kahlittuna, Moiran Holly-tyttären huumekuolema ja Emma Bartonin pojan Finnin vahinkoampuminen.

Lisa Dinglen kuolema heti häiden jälkeen on jäänyt muistoihin.

6. Emmerdale on ottanut vahvan roolin kaikkein vaikeimmissa menetyksissä. Laurelin ja Ashleyn Daniel-pojan kuolema, Chasin ja Paddyn vauvan kuolema ja monta surullista keskenmenoa ovat aiheuttaneet paljon keskustelua. Myös sellaiset haastavat teemat kuin oman lapsen pahoinpitely (Vinnie ja Paul), raskaudenkeskeytys (Laurel ja Jai) ja raiskaus (Rhona, Victoria, Aaron) ovat olleet näkyvällä paikalla.

Brittiläinen saippuasarja on voittanut lukuisia palkintoja. Vuonna 2019 voitto tuli suosituimman draamasarjan National Television Awardseissa.

7. Ja sitten pahiksiin! Emma, Carl, Cameron, Ross, Pierce, Kim, Lachlan, Frank, Graham, Malone, Maya, Meena... Pieneen kylään on mahtunut muhkea määrä antisankareita vakioketkujen (Cain, Charity) lomaan. Murhaajista pahimpiin kuuluu Meena, joka Suomen jaksoissa kulkee yhä vapaalla jalalla tapettuaan Liamin tyttären Leannan.

Carl oli yksi kylän pahiksista.

8. Viime aikojen eräs uutinen kulisseista oli se, kun railakkaan Mandyn näyttelijä Lisa Riley laihdutti itsensä puolet kapoisemmaksi. Hän pudotti peräti 76 kiloa ja kävi vatsanahan poistoleikkauksessa.

Val Pollard (Charlie Hardwick) kuoli jäätyän lukkojen taakse peilitaloon.

9. Kuka muistaa Tom Kingin kuoleman twistit? Jouluna 2006 miljonäärin ruumis löytyi, ja epäiltyjä oli kymmenen. Kaikki kymmenen versiota tapahtumista kuvattiin, eivätkä näyttelijät itse tienneet, kuka oli oikea murhaaja. Katsojiakin pyydettiin nettisivulla mukaan ”selvittämään rikosta”. Vahinkotappajaksi paljastui oma poika Carl, joka itse tuli Cameron Murrayn murhaamaksi kuusi vuotta myöhemmin.

Tuore pahis Meena (Paige Sandhu) tappoi Liamin tyttären Leannan.

10. Emmerdalen viisikymppisissä on luvassa uusia kohuja. Paitsi että vuosisadan myrsky saa aikaan tuhoja, on myös eräs hahmo päättämässä päiviään – oman käden kautta. Sarjan itsemurhista eniten kohua aiheutti vuonna 2011 halvaantuneen Jacksonin avustettu itsemurha Aaronin toimesta. Monet järjestöt tuomitsivat juonen jyrkästi. Nyt yhdellä hahmoista on salainen suunnitelma. Ehtiikö hän sen toteuttaa?

Emmerdale, ma–pe MTV3 klo 18.30