Henriikka Rönkkönen uskaltautui Islannissa kuvattuun rajuun rääkkiin – ensimmäinen kerta teltassa oli unohtumaton

KIrjailija Rönkkönen kertoo ystävystyneensä toisen Islannin kisaajan kanssa.

keskiviikkona 26. lokakuuta alkavassa Äärimmäinen matka -sarjassa seitsemän suomalaisjulkkista kamppailee läpi 200 kilometrin matkan talvisen ja sateisen Islannin armottomissa oloissa.

Kirjailija Henriikka Rönkkönen on yksi reissulle lähtijöistä. Tänä kesänä neljännen Rakkausshokkihoito-romaaninsa julkaissutta Rönkköstä ei ole aiemmin tosi-tv:ssä nähty.

– On minua aiemminkin kyselty erilaisiin ohjelmiin, mutta olen miettinyt tarkkaan, millaiseen tuotantoon haluan mukaan, hän kertoo Ilta-Sanomille.

– Haluan että on hyvä meininki ja hyvä fiilis. En tykkää sellaisesta juonittelusta ja kieroilusta. Tässä ohjelmassa ei tarvitse juonitella.

Äärimmäisen matkan osanottajat eivät kilpaile toisiaan vastaan, vaan joutuvat selviytymään ankarien olosuhteiden läpi yhteishengellä.

– Tässä halutaan hyvää kaikille. Se oli siisti ajatus, Rönkkönen sanoo.

Rönkkönen sanoo lähteneensä haastamaan Islannin oloihin ensisijaisesti omaa fyysistä ja henkistä suorituskykyään.

Masennuksestaan ja ongelmistaan oman kehonkuvansa kanssa julkisuudessa puhunut Rönkkönen on ajan hengen mukaisesti oppinut suhtautumaan itseensä ja kehoonsa lempeämmin, ja viimeistään Äärimmäinen matka osoitti, että oma kehohan on aivan kykenevä peli.

– Minua rauhoitti myös se ajatus, että voin lopettaa kesken milloin haluan. Mutta en lopettanut. Kantti kesti!

Reissu oli hauska siitäkin huolimatta, ettei Rönkkönen ollut koskaan aiemmin esimerkiksi telttaillut.

– En minä nytkään teltassa hirveästi nukkunut. Ensimmäiselle yölle sattui paha tuuli, mikä sai teltan lepattamaan ja pitämään kamalaa meteliä. Mutta hauskaa oli, eiköhän mut joskus taas saada telttaan!

Rönkkösen uusi ystävä Karoliina Tuominen tunnetaan muun muassa HitMix-radiokanavan Heräämö-ohjelman juontajana. Hän on kisaillut myös Selviytyjät Suomessa.

Telttailu on kivaa rajuilmallakin, kunhan seura on kohdillaan. Rönkkönen kertoo, että hän ystävystyi sarjan kuvausten aikana radiojuontaja-somevaikuttaja Karoliina Tuomiseen, joka on myös yksi äärimmäisistä matkailijoista.

– Siellä me samassa teltassa kikateltiin. Meillä klikkasi heti! Harvoin käy näin uusien ihmisten kanssa, mutta meissä tuntuu olevan jotain samaa, Rönkkönen hehkuttaa uutta ystäväänsä.

Oikeastaan kaksikko löysi toisensa jo ennen Islantiin lähtöä, vaikkeivät ennestään tunteneet.

– Törmäsimme ennen kuvauksia kadunkulmassa, Karoliina Tuominen kertoo.

– Hoksattiin vain, että ai niin, sinäkin olet lähdössä! Ei siinä mennyt kuin viisi minuuttia, niin sovittiin, että me nukutaan sitten samassa teltassa.

Tuominen ja Rönkkönen kertovat, että ovat jatkaneet yhteydenpitoa sarjan kuvausten jälkeenkin.

Henriikka Rönkkönen julkaisi Mielikuvituspoikaystävä-nimisen esikoisromaaninsa vuonna 2016 ja nousi nopeasti 2010-luvun suomalaisen sinkkuelämän kansalliseksi tulkiksi.

Tällä hetkellä Rönkkönen elää kuitenkin onnellisesti parisuhteessa.

– Voin empimättä sanoa, että mulla on ihan hiton hyvä parisuhde, jossa on vapautta ja rakkautta, hän iloitsi kesän alussa Me Naisten haastattelussa.

Kirjailijanuraan eivät parisuhde ja tosi-tv-esiintyminen ole kuitenkaan vaikuttaneet, hän vakuuttaa Ilta-Sanomille. Uutta romaania hän aikoo aloitella viimeistään vuodenvaihteessa.

– Nyt elän koiranpentuarkea, enkä hirveästi mieti tulevia. Mutta kyllä minut tullaan jatkossakin tuntemaan ensisijaisesti kirjailijana, hän sanoo.