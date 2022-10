70’s Show -näyttelijä oikeudessa useista raiskauksista – hyytävät väitteet skientologiasta nousivat pääosaan

Skientologiakirkkoon kuuluvan Danny Mastersonin tällä viikolla jatkunut oikeudenkäynti on saanut erikoisia piirteitä.

Danny Masterson on ollut skientologi lapsesta lähtien. Myös kolme viidestä häntä syyttävästä naisesta on kuulunut skientologiakirkkoon.

Muun muassa 1990-luvulla pyörineestä That 70’s Show’sta tuttua näyttelijää Danny Mastersonia syytetään useista raiskauksista.

Insider kertoo, että kesäkuussa 2019 Mastersonin entinen tyttöystävä Chrissie Carnell Bixler ja kolme muuta naista nostivat kanteen, jossa he syyttävät Mastersonin raiskanneen heidät vuosina 2001-2003. Los Angelesin piirikunnan syyttäjänvirasto nosti asiasta rikossyytteen vuonna 2020.

Mastersonin syytöksiä on puitu oikeudessa reilun vuoden päivät. Ilta-Sanomat uutisoi toukokuussa 2021 Jen B -nimellä oikeudessa esiintyneestä naisesta, joka kertoi Mastersonin huumanneen ja raiskanneen hänet huhtikuussa 2003.

Us-lehti kertoo, että kaiken kaikkiaan viisi naista on julkisuudessa syyttänyt Mastersonia raiskauksista. Alun perin syytökset tulivat julkisuuteen vuoden 2017 aikana.

Oikeutta käydään kuitenkin kolmesta tapauksesta, jotka ovat tapahtuneet vuosina 2001 ja 2003. Kaksi naisista oli tekohetkellä 23-vuotiaita, kolmas 28-vuotias.

Danny Masterson pidätettiin syytettynä kolmesta raiskauksesta kesäkuussa 2020.

Insiderin mukaan oikeus on tällä viikolla pohtinut, mikä on Mastersonin edustaman skientologiakirkon rooli väitetyissä seksuaalirikoksissa. Masterson on kuulunut skientologiakirkkoon lapsesta asti.

Ilta-Sanomat uutisoi jo vuonna 2017 naisten väittäneen, että skientologiakirkko vähättelee Mastersonin tekemisiä.

Lue lisää: Useista raiskauksista syytetyn 70’s Show -tähden oikeudenkäynti alkoi – skientologiakirkon johtaja kielsi uhria ottamasta yhteyttä poliisiin

Amerikkalaislehtien mukaan naiset olivat kertoneet poliisille Mastersonin ja skientologiakirkon uhanneen tuhota heidän elämänsä, jos he kertoisivat hyväksikäytöstä viranomaisille.

Us-lehden mukaan kolme viidestä Mastersonia syyttävästä naisesta on itsekin kuulunut skientologiakirkkoon.

Näitä pelotteluja on puitu nyt tällä viikolla julkisuudessa, Insider kertoo.

Tiistain avauspuheenvuoroissa Los Angelesin apulaissyyttäjä Reinhold Mueller esitti, että skientologikirkolla on ollut osuutta tapahtumiin.

Oikeudenkäynnissä muun muassa esitettiin Insiderin mukaan, että skientologiakirkon virkailija olisi väittänyt yhdelle Mastersonin väitetylle uhrille, että tämä on tehnyt ”jotakin tässä tai jossakin toisessa elämässä ansaitakseen” Mastersonin käytöksen.

Insider kertoo myös, ettei Christinaksi nimetty Mastersonin väitetty uhri myöskään tehnyt tapahtuneesta rikosilmoitusta, koska Mastersonia pidettiin skientologiakirkon tärkeänä jäsenenä ja rahanlahjoittajana.

– Hän uskoi skientologiaan ja siihen, että hän oli tosiaankin tehnyt jotain ansaitakseen väkivallan. Hän ei siis pitänyt sitä raiskauksena, apulaissyyttäjä Mueller sanoo Insiderin mukaan.

Danny Masterson näytteli That 70’s Show’n hahmoa nimeltä Hyde (kuvassa oikealla takarivissä).

Oikeudenkäynnissä kerrottiin Christinan ja Mastersonin tavanneen jo vuonna 1995. Raportin mukaan Christina oli muuttanut Mastersonin luo pian tapaamisen jälkeen ja liittyneen skientologiakirkon jäseneksi.

Apulaissyyttäjän mukaan suhde oli mallillaan ensimmäisen vuoden ajan. Sen jälkeen Mastersonin käytöksen väitetään muuttuneen väkivaltaiseksi. Samaan aikaan Masterson myös näytteli 70’s Show’ssa.

Christina kertoo Mastersonin raiskanneen hänet ainakin kahdesti. Raportin mukaan hänet oli myös huumattu. Masterson itse oli toisen tapauksen jälkeen vain nauranut tapahtuneelle ja kertonut harrastaneensa seksiä tajuttoman naisen kanssa. Raiskausten väitetään tapahtuneen vuonna 2001.

Kirkko on kiistänyt kaikki syytteet. Kirkon tiedottaja Karin Pouw kertoi Insiderille antamassaan lausunnossa, ettei kirkko pyri estämään jäseniään ilmoittamasta skientologien rikollisesta toiminnasta viranomaisille.

– Päinvastoin. Kirkon politiikassa vaaditaan nimenomaisesti, että skientologit noudattavat kaikkia maan lakeja.

Pouw piti myös ”häpeällisenä”, että Mastersonin väitetyt uhrit syyttävät tämän teoista skientologiakirkkoa.

Tästä huolimatta kirkko on yhdistetty monenlaisiin kummallisiin oikeudenkäynnin aikana tapahtuneisiin sattumuksiin.

Mastersonin ex-tyttöystävä Chrissie Carnell Bixler muun muassa vätti Newsweekin mukaan, että skientologiakirkon edustajat ovat systemaattisesti häiriköineet häntä ja hänen nykyistä aviomiestään. Heidän mukaansa kirkon edustajat olisivat myrkyttäneet kaksi heidän lemmikkikoiraansa.

Asia ei tiettävästi edennyt poliisitutkintaan.

L. Ron Hubbard perusti skientologiakirkon vuonna 1954. Uskonto on ollut erityisen suosittu Hollywood-näyttelijöiden keskuudessa: muun muassa Tom Cruise ja John Travolta ovat tunnettuja skientologeja. Suomen skientologiayhdistys perustettiin vuonna 1980, mutta sen toiminta on ollut marginaalista. Yhdistyksen tilat sijaitsevat Vantaalla.

Masterson itse on sitkeästi kiistänyt kaikki häneen kohdistuvat syytteet ja pitänyt niitä ”törkeinä”.

– Tämä on enemmän kuin naurettavaa. Aion voittaa ex-tyttöystäväni oikeudessa, ja tämän jälkeen aion haastaa puolestani hänet oikeuteen minua ja perhettäni kohtaan aiheutetusta haitasta ja tuskasta, Newsweek raportoi Mastersonin uhonneen.

Jos Masterson todetaan syylliseksi kaikkiin väitettyihin tekoihin, saattaa häntä odottaa jopa 45 vuoden vankeus.